Informe del Departamento de Estado de EE.UU sobre los derechos humanos en Colombia cita a hijo y a hermano del presidente Petro ¿Qué dice?

–«No hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año» (2023), comienza diciendo el informe presentado este lunes por el Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Antony J. Blinken en Washington, sobre la situación de los DH en el país, aunque destaca los esfuerzos del Gobierno Nacional para atender denuncias y garantizar la protección de las poblaciones vulnerables.

El documento está dividido en siete secciones, cada una con capítulos detallados sobre los escenarios donde hay evidencia de vulneración de derechos humanos, e incluye uno relacionado con la «Corrupción en el gobierno», en el que menciona a Nicolás y a Juan Fernando Petro, hijo y hermano, respectivamente, del presidente, Gustavo Petro, aunque sin reseñar explícitamente sus nombres.

Dice así: «Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro. La corrupción administrativa en los puertos facilitó el tránsito de drogas ilícitas. Los periodistas que informaban sobre corrupción se enfrentaban periódicamente a amenazas».

Además indica que los fiscales que investigan a congresistas y altos funcionarios de gobierno informaron que desde enero iniciaron 12 nuevas investigaciones a nueve exsenadores y tres exrepresentantes de la Cámara, 36 investigaciones a 39 exgobernadores, 94 investigaciones a 25 gobernadores y cuatro investigaciones a exalcaldes.

El informe destaca, que entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes creíbles de: ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales; torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de fuerzas de seguridad gubernamentales y grupos armados; arresto o detención arbitrarios; abusos graves en un conflicto; graves restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa, incluida la aplicación o amenaza de hacer cumplir leyes penales sobre difamación para limitar la expresión; grave corrupción gubernamental; delitos que implican violencia o amenazas de violencia contra miembros de grupos raciales y étnicos, incluidos los pueblos afrocolombianos e indígenas; delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales; y restricciones significativas o sistemáticas a la libertad de asociación de los trabajadores, como la violencia contra los activistas laborales.

No obstante, afirma que el gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos.

Precisa que grupos armados no estatales, incluidas organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos, como disidentes de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, organizaciones de narcotráfico y pequeñas bandas criminales, cometieron abusos.

Estos grupos, subraya, fueron importantes autores de abusos contra los derechos humanos y crímenes violentos, incluidos homicidios ilegítimos, secuestros, trata de personas, atentados con bombas, restricciones a la libertad de circulación, violencia sexual, reclutamiento y utilización ilícitos de niños soldados y amenazas de violencia contra periodistas, mujeres, defensores de los derechos humanos y líderes religiosos. El gobierno generalmente investigaba y procesaba tales acciones cuando se denunciaban.

Estos son otros apartes fundamentales del informe del Departamento de Estado de EE.UU., sobre la situación de los derechos humanos en Colombia:

Sección 1.

Respeto a la Integridad de la Persona

A. PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LA VIDA Y OTROS HOMICIDIOS ILEGÍTIMOS O POR MOTIVOS POLÍTICOS

Hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o ilegítimos, incluidos asesinatos extrajudiciales, durante el año. Según la organización no gubernamental (ONG) Temblores, del 1 de enero al 31 de julio la policía cometió 12 homicidios. En un caso, el 19 de enero, en el municipio de Venadillo, departamento de Tolima, la policía disparó a Ricardo Iván Amaya, quien posteriormente murió bajo custodia policial.

Las ONG y otras entidades solicitaron investigaciones de las acusaciones. Al 31 de julio, la Procuraduría General informó de 52 nuevas investigaciones disciplinarias contra 39 miembros de las fuerzas armadas y policiales por presuntos abusos a los derechos humanos.

Continuaron las investigaciones sobre violaciones cometidas por la policía durante las protestas nacionales de 2021. En julio, el fiscal general acusó de homicidio al coronel de la policía nacional Edgar Vega Gómez por la muerte de dos manifestantes durante las protestas de 2021.

Las investigaciones de los asesinatos prosiguieron, aunque lentamente debido a la gran carga de trabajo de jueces, fiscales e investigadores encargados de hacer cumplir la ley. Del 1 de enero al 31 de julio, la Fiscalía General de la Nación registró cuatro nuevas víctimas de presuntos homicidios agravados u homicidios de civiles cometidos por agentes estatales. Durante el mismo período, la Fiscalía General de la República acusó formalmente y arrestó a cuatro miembros de organismos de seguridad por homicidio agravado.

La ONG Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) informó que organizaciones criminales y grupos armados ilegales fueron responsables de 28 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre enero y agosto.

Organizaciones de derechos humanos, víctimas e investigadores del gobierno acusaron a algunos miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno de colaborar o tolerar las actividades de bandas criminales, entre las que se encontraban algunos ex miembros paramilitares.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó que entre el 1 de enero y el 30 de junio recibió 113 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos. De esas acusaciones, la ACNUDH confirmó que 46 muertes estaban relacionadas con las acciones del individuo en defensa de los derechos humanos y encontró que 67 casos no eran concluyentes. La ACNUDH informó que 39 víctimas eran hombres, siete mujeres, nueve afrocolombianos y 11 indígenas. La ACNUDH informó de un aumento de amenazas contra defensores de derechos humanos durante el periodo electoral del primer semestre del año. El 1 de agosto, la Defensoría del Pueblo anunció que hasta finales de junio se habían producido 92 homicidios de líderes sociales. Las ONG que utilizaron diferentes metodologías y definiciones reportaron mayores números de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. La ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) reportó 151 homicidios de líderes sociales hasta el 25 de noviembre. Las ONG consideraron al país como altamente peligroso para los activistas ambientales.

El 4 de agosto grupos armados asesinaron a Luis Eduardo Timaná en el municipio de Pradera (Valle del Cauca). Timaná era un líder indígena de la comunidad Kwet Wala Nasa y candidato al concejo municipal de Pradera, en representación del partido político indígena MAIS. Las autoridades abrieron una investigación sobre el incidente.

Según la Fiscalía General, en casos relacionados con los más de 1.000 asesinatos de defensores de derechos humanos entre enero de 2016 y agosto de 2023, el gobierno había obtenido 166 condenas. Los motivos de los asesinatos variaban y, a menudo, era difícil determinar el motivo principal en casos individuales.

B. DESAPARICIÓN

Según la Fiscalía General, no hubo denuncias formales de desaparición forzada entre el 1 de enero y el 1 de agosto. Otras entidades reportaron cifras diferentes, que variaron ampliamente dependiendo del rol de la entidad específica y sus respectivas definiciones de desaparición. La Defensoría del Pueblo informó haber recibido notificaciones de 121 casos de desaparición forzada del 1 de enero al 31 de agosto. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Forense registró 3.290 casos entre el 1 de enero y el 1 de agosto. De estos casos, 124 involucraron a afrocolombianos, 29 involucraron a personas indígenas, 1,316 involucraron a mujeres y 19 involucraron a miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales (LGBTQI+). De los 3.290 casos, las autoridades encontraron 126 personas muertas y 1.326 vivas; 1.838 seguían desaparecidos. Según el Consejo Superior de la Judicatura, al 30 de junio había 16 condenas contra 10 personas acusadas en relación con desapariciones forzadas.

C. TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES Y OTROS ABUSOS CONEXOS

Aunque la ley prohibía tales prácticas, había informes creíbles que funcionarios gubernamentales las empleaban.

El CINEP informó que hasta el 30 de junio, fuerzas de seguridad estarían presuntamente involucradas en dos casos de abusos y tratos inhumanos que involucraron a dos víctimas, una en Tunja, Boyacá, y otra en Bogotá. Temblores denunció cinco casos de agresión sexual cometidos por la policía contra manifestantes pacíficos. Temblores reportó 68 casos de violencia policial entre el 1 de enero y el 30 de junio como parte de acciones policiales de la Unidad para el Diálogo y Mantenimiento del Orden contra manifestantes pacíficos. La Fiscalía General y la Procuraduría General declararon que habían iniciado investigaciones internas de todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza.

Las autoridades de la Fiscalía General informaron que no acusaron formalmente a ningún policía o militar por presuntos actos de tortura.

El CINEP informó de un caso documentado de tortura llevada a cabo por una organización criminal. El CINEP informó que grupos armados fueron responsables de tres casos documentados de tortura hasta el 30 de junio.

El gobierno mejoró la investigación y el procesamiento de los casos de abuso, pero continuaron las denuncias de impunidad para los miembros de las fuerzas de seguridad. Esto se debió en algunos casos a la obstrucción de la justicia y a la opacidad en el proceso de investigación y procesamiento de los casos en la justicia militar. Algunas ONG comentaron que en ocasiones los investigadores militares, no miembros de la Fiscalía General, eran los primeros en responder en casos de muertes resultantes de acciones de las fuerzas de seguridad. Las ONG afirmaron que este acuerdo podría dar lugar a investigaciones sesgadas. Quedaban obstáculos importantes para reducir la impunidad, incluida la protección inadecuada de testigos e investigadores, el uso de tácticas dilatorias por parte de los abogados defensores y la incapacidad del poder judicial para supervisar los casos de manera efectiva y asegurar avances. Las ONG también afirmaron que la coordinación inadecuada entre las entidades gubernamentales a veces permitía que los plazos de prescripción expiraran, lo que resultaba en la liberación del acusado de la cárcel antes del juicio.

Condiciones de prisión y centros de detención

Las condiciones en las prisiones y centros de detención eran a menudo duras y amenazaban la vida debido al abuso físico, el hacinamiento, el saneamiento inadecuado, la mala atención médica y la falta de otros servicios básicos.

Condiciones físicas abusivas : Existía hacinamiento tanto en las cárceles de hombres como de mujeres. El gubernamental Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), que operaba las prisiones nacionales y supervisaba las cárceles, estimó que las prisiones y cárceles estaban aproximadamente a un 22 por ciento de su capacidad. Según la Defensoría del Pueblo, las comisarías y los espacios de detención transitorios estaban a más del 50 por ciento de su capacidad. La ley prohibía mantener a los detenidos en prisión preventiva con los presos condenados, pero a menudo esta ley no se cumplía. La práctica de la prisión preventiva, combinada con las ineficiencias del sistema judicial, también provocó hacinamiento.

Hubo casos en que las prisiones y los centros de detención preventiva tenían condiciones inhumanas, deficiencias en el suministro de agua potable, saneamiento, servicios médicos y psicológicos y un suministro poco confiable de medicamentos. La falta de suministro confiable de medicamentos fue especialmente grave en los centros de detención temporal como comisarías de policía y centros de detención temporal de la Fiscalía General.

Muchos presos tuvieron dificultades para recibir atención médica adecuada. Las estructuras físicas del INPEC estaban en general en mal estado. La Oficina del Inspector General notó que algunas instalaciones tenían sistemas sanitarios y de ventilación deficientes. Algunos presos dormían en el suelo sin colchones, mientras que otros compartían catres en celdas superpobladas.

Según la ONG de derechos humanos Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, hubo acusaciones de que guardias penitenciarios y reclusos cometieron numerosos incidentes de violencia sexual y física, incluida violencia de género.

Los problemas fueron el abuso físico por parte de los guardias penitenciarios, la violencia entre prisioneros y la incapacidad de las autoridades para mantener el control. Entre el 1 de enero y el 8 de agosto, el INPEC informó 22 nuevas investigaciones disciplinarias contra 26 guardias penitenciarios por abuso físico y lesiones personales, y una investigación por abuso sexual.

El INPEC reportó 97 muertes en prisiones, cárceles, centros de prisión preventiva y otros centros de detención hasta el 8 de agosto. De estas muertes, ocho fueron causadas por peleas, tres por suicidio y 69 por causas naturales.

Administración : Las autoridades investigaron denuncias creíbles de presos sobre malos tratos y condiciones inhumanas. Algunos presos afirmaron que las investigaciones eran lentas. La ONG de defensa de los presos Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) informó que los funcionarios del INPEC con frecuencia les negaban el acceso para visitar a los reclusos sin una explicación adecuada, a pesar de que el CSPP hacía las solicitudes utilizando los procesos administrativos adecuados.

Monitoreo independiente : El gobierno permitió que grupos de derechos humanos locales e internacionales realizaran un monitoreo independiente de las condiciones carcelarias.

D. ARRESTO O DETENCIÓN ARBITRARIA

La ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios y establece el derecho de cualquier persona a impugnar la legalidad de su arresto o detención ante los tribunales. Sin embargo, hubo acusaciones de que las autoridades detuvieron a ciudadanos arbitrariamente.

Procedimientos de arresto y tratamiento de los detenidos

Los funcionarios debían llevar a los detenidos ante un juez dentro de las 36 horas posteriores al arresto, presentar cargos formales dentro de los 30 días e iniciar un juicio dentro de los 90 días posteriores a la detención inicial. Los defensores públicos contratados por la Oficina del Defensor del Pueblo ayudaron a los acusados ??indigentes, pero estaban sobrecargados de casos. Los detenidos tuvieron acceso inmediato a asistencia letrada y a sus familiares, según lo dispuesto por la ley. En general, la libertad bajo fianza estaba disponible, excepto para delitos graves como asesinato, rebelión o tráfico de narcóticos. En general, las autoridades respetaron estos derechos.

Arresto arbitrario : Aunque la ley prohibía el arresto y la detención arbitrarios, esta ley no siempre se respetaba. Las ONG describieron algunas detenciones como arbitrarias. Según la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la policía hizo mal uso de un mecanismo de protección temporal para detener arbitrariamente a manifestantes, y del 1 de enero a agosto, 39 personas fueron detenidas arbitrariamente utilizando este mecanismo legal.

Hasta el 30 de junio, Temblores reportó 26 casos de detención arbitraria por parte de la policía que involucraron a 145 víctimas. El Cinep reportó dos casos de detención arbitraria, con 14 víctimas, por parte del ejército, y un caso de detención arbitraria, con cuatro víctimas, por parte de la Fiscalía General de la República. Según la Procuraduría General de la República, entre el 1 de enero y el 31 de julio se reportó un caso de detención arbitraria. La Fiscalía General de la Nación no reportó casos ni investigaciones iniciadas por este delito.

Prisión preventiva : El sistema judicial civil padecía una importante acumulación de casos, lo que dio lugar a un gran número de detenidos en prisión preventiva. Según el INPEC, aproximadamente el 23 por ciento de los detenidos en prisión se encontraban en prisión preventiva. El hecho de que muchos supervisores penitenciarios no mantuvieran registros de detención obligatorios ni siguieran los procedimientos de notificación hizo difícil dar cuenta de todos los detenidos. En algunos casos, los detenidos fueron puestos en libertad sin juicio porque ya habían cumplido más de un tercio de la pena máxima por los cargos. Grupos de la sociedad civil creían que las autoridades sometieron deliberadamente a algunos líderes comunitarios a detención preventiva prolongada.

MI. DENEGACIÓN DE UN JUICIO PÚBLICO JUSTO

La ley establecía un poder judicial independiente y, en general, el gobierno respetó la independencia e imparcialidad judicial. Gran parte del sistema judicial estaba sobrecargado y era ineficiente. El soborno, la corrupción y la intimidación de jueces, fiscales y testigos obstaculizaron la independencia del poder judicial.

Procedimientos de prueba

La ley establecía el derecho a un juicio público y justo y, en general, el poder judicial hacía cumplir este derecho. El uso de tácticas dilatorias por parte de los abogados defensores, la gran carga de casos de los fiscales y otros problemas obstaculizaron la eficiencia del poder judicial. Los jueces de primera instancia militares debían emitir fallos dentro de los ocho días siguientes a la audiencia del consejo de guerra.

Presos y Detenidos Políticos

El gobierno declaró que no retenía presos políticos; sin embargo, las autoridades detuvieron a algunos miembros de grupos de defensa de los derechos humanos por cargos de conspiración, rebelión o terrorismo, lo que los grupos describieron como acoso gubernamental a los defensores de los derechos humanos. Según el INPEC, el gobierno detuvo a 570 personas acusadas de rebelión o de ayudar y promover la insurgencia; el gobierno procesó y obtuvo condenas en muchos de estos casos. El gobierno proporcionó al Comité Internacional de la Cruz Roja acceso a estos prisioneros.

F. REPRESIÓN TRANSNACIONAL

No aplica.

GRAMO. INCAUTACIÓN Y RESTITUCIÓN DE BIENES

La ley proporcionó una base legal para la asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado interno de 52 años entre el gobierno y el grupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incluidas las víctimas de abusos gubernamentales, pero el gobierno reconoció el ritmo de la restitución fue lenta.

H. INTERFERENCIA ARBITRARIA O ILEGAL CON LA PRIVACIDAD, LA FAMILIA, EL HOGAR O LA CORRESPONDENCIA

La ley prohibía tales acciones, pero hubo acusaciones de que en ocasiones el gobierno no respetaba estas prohibiciones. Las agencias de inteligencia gubernamentales que investigaban organizaciones terroristas a veces monitoreaban conversaciones telefónicas sin autorización judicial; la ley prohibía que las pruebas obtenidas de esta manera se utilizaran en los tribunales.

Las ONG acusaron a entidades nacionales de inteligencia y seguridad de monitorear ilegalmente a abogados y defensores de derechos humanos. El 31 de agosto, la Fiscalía General acusó a cinco agentes de policía de monitorear ilegalmente las comunicaciones de dos empleadas domésticas como parte de una investigación sobre acciones de miembros del gobierno.

I. ABUSOS RELACIONADOS CON EL CONFLICTO

El gobierno y las FARC, anteriormente el grupo guerrillero insurgente más grande del país, continuaron implementando el acuerdo de paz de 2016. En 2017, las FARC completaron su desarme y, hasta julio, casi 13.000 exmiembros participaban en actividades de reincorporación, incluida la participación en un partido político. Desde el principio, se estima que entre 800 y 1.500 disidentes de las FARC no participaron en el proceso de paz. En octubre, las ONG estimaron que había aproximadamente 5.500 disidentes de las FARC, incluidos nuevos reclutas, combatientes que se negaron a firmar el acuerdo de paz y excombatientes que firmaron el acuerdo pero regresaron a las armas. Un porcentaje significativo de disidentes de las FARC eran miembros desarmados de redes de apoyo que facilitaban economías ilícitas. El 16 de octubre, el gobierno firmó un acuerdo de alto el fuego de tres meses con el grupo disidente de las FARC Estado Mayor Central.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) cometió crímenes y actos de terror en todo el país, incluidos atentados con bombas, violencia contra la población civil y ataques violentos contra instalaciones militares y policiales. El gobierno inició un alto el fuego de seis meses con el ELN el 3 de agosto, que fue supervisado por la Misión de Verificación de la ONU. Grupos armados ilegales y bandas de narcotraficantes, como el Clan del Golfo, cometieron abusos.

Asesinatos : En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales derivadas del conflicto, al 31 de agosto, la Fiscalía General de la República reportó 3.433 investigaciones abiertas, con 3.006 casos en fase inicial de procesamiento y 427 casos avanzando a fase de juicio.

El marco de justicia transicional del acuerdo de paz de 2016 estableció la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como un mecanismo de rendición de cuentas para investigar crímenes graves cometidos durante los 52 años de conflicto armado interno entre el gobierno y las FARC. Los procedimientos de la JEP en el caso de falsos positivos incluyeron casos de desapariciones forzadas además de ejecuciones extrajudiciales.

La JEP promovió la reconciliación y tomó medidas para responsabilizar a los perpetradores de la violencia durante el conflicto armado. La JEP continuó las investigaciones en sus 10 macrocasos priorizados abiertos a finales de 2022, centrándose en incidentes dentro de una determinada región, incidentes cometidos por actores específicos e incidentes contra determinadas categorías de víctimas. (Un caso macro era un caso temático integral centrado en múltiples casos de un tipo específico de abuso durante el conflicto armado).

Los esfuerzos responsabilizaron a los funcionarios en las llamadas ejecuciones extrajudiciales de falsos positivos. (“Asesinatos con falsos positivos” era un término utilizado en casos en los que civiles fueron asesinados y presentados falsamente como combatientes de la guerrilla).

Los registros judiciales indicaron que hubo 6.402 de estos asesinatos entre 2002 y 2008. Al 1 de septiembre, la JEP informó que 3.797 miembros de las fuerzas armadas aceptaron voluntariamente la competencia de la JEP para procesos judiciales relacionados con falsos positivos y 508 integrantes prestaron testimonio en el caso de falsos positivos conocido como “macro caso 03”. A muchos de los condenados en los sistemas de justicia ordinaria y militar se les concedió libertad condicional de cárceles y centros militares de detención al aceptar someterse a la jurisdicción de la JEP.

El 28 de junio, ocho ex miembros del ejército admitieron públicamente por primera vez su participación en ejecuciones extrajudiciales y pidieron disculpas a las víctimas en audiencias en Dabeiba, Antioquia. Otros dos ex miembros del ejército acusados ??se negaron a aceptar su responsabilidad y se enfrentaron a un proceso.

El 30 de agosto, la JEP presentó cargos contra el general retirado Mario Montoya, ex comandante del ejército, y otros ocho militares por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por su papel en 130 ejecuciones extrajudiciales. Esta fue la primera acusación contra un oficial militar de alto rango en el marco del macrocaso de la JEP sobre asesinatos de falsos positivos. El caso se centró en ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares en 2002-2003, cuando Montoya era comandante de la Cuarta Brigada, con base en Medellín. Varios subordinados de Montoya testificaron que Montoya estaba al tanto de los asesinatos e intentó presentarlos como resultado de operaciones militares legítimas. La Fiscalía General de la República informó que al 1 de agosto tenían 15 investigaciones abiertas a 20 generales retirados relacionadas con asesinatos por falsos positivos.

Los militares fueron acusados ??de algunos asesinatos, algunos de los cuales, según los oficiales militares, fueron “errores militares”. En otros casos, los oficiales militares afirmaron que creían que la víctima estaba luchando en nombre de un grupo armado, mientras que los miembros de la comunidad afirmaron que la víctima no era un combatiente. Tras una operación militar en marzo de 2022 que mató a 11 personas en Puerto Leguizamo, Putumayo, el fiscal general anunció cargos contra 25 funcionarios. En julio, la Oficina del Inspector General investigó a 12 oficiales militares involucrados en la operación y concluyó que los militares manipularon la escena del crimen moviendo cadáveres y colocando armas cerca de ellos.

Los grupos armados, en particular el ELN, los disidentes de las FARC y el Clan del Golfo, cometieron homicidios ilegítimos, principalmente en zonas con actividades económicas ilícitas y sin una fuerte presencia gubernamental. El gobierno informó que entre el 1 de enero y el 30 de junio, grupos armados presuntamente mataron a 85 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La Fiscalía General de la Nación informó la investigación de dos casos con 11 víctimas. Los funcionarios del gobierno afirmaron que la mayor parte de la violencia estaba relacionada con el tráfico de narcóticos. La Fiscalía General de la República informó que del 1 de enero al 31 de julio se registraron 45 casos con 93 homicidios de civiles no relacionados con el conflicto pero cometidos por disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos armados ilegales.

Algunos miembros de las FARC que participaron en el proceso de paz alegaron que el gobierno no había cumplido plenamente sus compromisos, como garantizar la seguridad de los excombatientes desmovilizados y facilitar su reintegración. Observadores independientes expresaron su preocupación de que unas garantías de seguridad inadecuadas facilitaran el asesinato de excombatientes de las FARC. Según INDEPAZ, entre el 1 de enero y el 11 de octubre fueron asesinados 34 desmovilizados de las Farc. Entre la firma del acuerdo de paz en 2016 y el 2 de agosto, la Fiscalía General de la República investigó homicidios de excombatientes desmovilizados de las FARC, lo que resultó en 54 condenas por los homicidios de 48 excombatientes. A septiembre, 52 casos se encontraban en etapa de juicio, 37 estaban en investigación, 64 tenían órdenes de aprehensión pendientes y 11 estaban en archivo por muerte del imputado.

Según la Misión de Verificación de la ONU, la violencia contra excombatientes desmovilizados de las FARC continuó en varias regiones en las que grupos armados ilegales ejercían control social y territorial. Desde la firma del acuerdo de paz de 2016, los observadores verificaron un total de 375 asesinatos de excombatientes (incluidas 11 mujeres, 54 afrocolombianos y 35 indígenas), 129 intentos de homicidio (incluidas 10 mujeres) y 32 casos de excombatientes. considerado desaparecido (todos hombres). INDEPAZ reportó 315 asesinatos de excombatientes desde 2017.

El ELN, los disidentes de las FARC y otros grupos continuaron colocando minas terrestres. Según la ACNUDH, del 1 de enero al 23 de julio, el Grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal informó que cinco personas murieron por explosiones de minas terrestres y 58 resultaron heridas.

Secuestros : Organizaciones criminales, disidencias de las FARC, el ELN y delincuentes comunes secuestrados. Según el Ministerio de Defensa, del 1 de enero al 30 de junio se produjeron 3.875 secuestros. De los secuestros, 15 fueron atribuidos a disidencias de las FARC, 13 al ELN y el resto a otros grupos armados organizados y organizaciones criminales.

El 3 de julio, el ELN secuestró a una sargento de policía y a sus hijos. Las víctimas fueron liberadas seis días después. El 29 de julio el ELN secuestró al sargento Luis Alberto Gómez, comandante del cuerpo policial en el municipio de Génova, Nariño. Gómez fue liberado el 2 de agosto como parte de las exigencias realizadas por el Gobierno nacional durante el inicio del cese al fuego bilateral con el ELN el 3 de agosto. Entre el 1 de enero y el 31 de julio, cuatro víctimas de secuestro murieron mientras estaban en cautiverio. Al 10 de agosto, la Fiscalía General de la República reportó siete condenas por secuestro.

Abuso físico, castigo y tortura : El CINEP informó que de enero a agosto, el ELN y organizaciones criminales fueron responsables de cuatro casos documentados de abuso físico grave que incluyeron siete víctimas. Miembros de grupos armados violaron y abusaron sexualmente de mujeres y niños.

Otros abusos relacionados con el conflicto : Otros abusos contra los derechos humanos ocurrieron en el contexto del conflicto y el tráfico de narcóticos. Los narcotraficantes y los grupos armados desplazaron a poblaciones predominantemente pobres y rurales. Los grupos armados, particularmente en los departamentos de Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño y Norte de Santander, explotaron a niños, incluidos niños venezolanos, indígenas y afrocolombianos, en la trata de personas reclutándolos por la fuerza para que sirvieran como combatientes e informantes, para cosechar cultivos ilícitos y ser explotados en el tráfico sexual.

Sección 2.

Respeto por las libertades civiles

A. LIBERTAD DE EXPRESIÓN, INCLUSO PARA MIEMBROS DE LA PRENSA Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La ley preveía la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa y otros medios de comunicación, y el gobierno en general respetó este derecho. Las ONG y los periodistas denunciaron un aumento del acoso y las amenazas por parte de funcionarios estatales, incluida la policía. La violencia y el acoso, así como la penalización de la difamación, inhibieron la libertad de prensa.

Violencia y Acoso: Según la ONG de periodistas Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), del 1 de enero al 31 de agosto se registraron 410 incidentes de violencia y acoso contra periodistas, entre amenazas, agresiones físicas y acoso. Estas amenazas fueron hechas tanto por actores gubernamentales como no gubernamentales.

Del 1 de enero al 31 de julio, la Fiscalía General de la República investigó dos casos de homicidio de periodistas de 2022, 133 casos de amenazas contra 146 periodistas, un caso de acoso sexual a periodista y 50 casos de lesiones físicas a periodistas. La Fiscalía General rara vez obtuvo condenas en estos casos.

Organizaciones de libertad de prensa informaron que en junio una periodista del departamento de Chocó fue víctima de amenazas, secuestro y violencia sexual, incluida violencia de género facilitada por la tecnología, en represalia por sus publicaciones sobre seguridad, justicia y orden público. asuntos. La fuente de estas amenazas no estaba clara.

El Ministerio del Interior mantuvo una Unidad Nacional de Protección (UNP) para proteger a los periodistas amenazados. Algunas ONG expresaron su preocupación por las deficiencias percibidas en la NPU, como retrasos en la concesión de protección y la idoneidad de las medidas para abordar amenazas específicas.

Censura o restricciones de contenido para miembros de la prensa y otros medios, incluidos los medios en línea : la FLIP alegó que algunos periodistas practicaron la autocensura por temor a ser demandados en virtud de leyes de difamación o a ser atacados físicamente, principalmente por actores no gubernamentales. La FLIP afirmó que el alto grado de impunidad de quienes cometieron agresiones contra periodistas era un factor de autocensura.

En julio, la editorial Editorial Planeta decidió no publicar una investigación de la periodista Laura Ardila sobre la red e influencia de una familia política conocida como el clan Char de la Costa Caribe del país. Decenas de cuentas de X (antes Twitter) acosaron e intimidaron a Ardila con mensajes que incluyen comentarios sexistas y misóginos. Ardila informó a la FLIP que recibía al menos 20 mensajes diarios, lo que consideró como una campaña de acoso y descrédito. Finalmente, el libro fue publicado en septiembre por una editorial diferente.

Leyes sobre difamación/calumnia : La calumnia y la calumnia eran delitos. El gobierno no recurrió al procesamiento para impedir que los medios de comunicación criticaran las políticas gubernamentales o a los funcionarios públicos. Candidatos políticos, empresarios y otras personas, alegando difamación o calumnia, amenazaron públicamente con demandar a periodistas por expresar opiniones. Dos periodistas fueron detenidos como resultado de investigaciones de la Fiscalía General de la República por injurias y calumnias. Al 31 de julio, la Fiscalía General de la Nación recibió denuncias presentadas contra 319 periodistas por presuntos delitos como injurias y calumnias.

Impacto no gubernamental : miembros de grupos armados inhibieron la libertad de expresión al intimidar, amenazar, secuestrar y matar a periodistas. Las ONG nacionales e internacionales informaron que los medios practicaban regularmente la autocensura debido a las amenazas de violencia de los grupos armados.

El periodista Yamir Jhan Pico, director del medio digital Caribe Noticias 24/7 , abandonó el país debido a amenazas de muerte que recibió, a pesar de recibir protección gubernamental.

Libertad en Internet

El gobierno informó que no restringió ni interrumpió el acceso a Internet ni censuró el contenido en línea.

B. LIBERTADES DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN PACÍFICAS

La ley establecía las libertades de reunión y asociación pacíficas, y el gobierno en general respetó estos derechos.

Libertad de asociación

La ley preveía la libertad de asociación y el gobierno en general respetó este derecho. Sin embargo, la libertad de asociación se vio limitada por amenazas y actos de violencia cometidos por grupos armados contra ONG, grupos indígenas y sindicatos.

C. LIBERTAD DE RELIGIÓN

Consulte el Informe sobre libertad religiosa internacional del Departamento de Estado en https://www.state.gov/religiousfreedomreport/ .

D. LIBERTAD DE CIRCULACIÓN Y DERECHO A SALIR DEL PAÍS

La ley preveía la libertad de circulación interna, viajes al extranjero, emigración y repatriación. Las operaciones militares y la inseguridad en determinadas zonas rurales restringieron la libertad de circulación.

Movimiento dentro del país : El gobierno exigió que los solicitantes de asilo y las personas sin estatus migratorio regularizado tuvieran un salvoconducto ( documento de paso seguro) para viajar por todo el país; sin embargo, organizaciones de asistencia legal humanitaria reportaron grandes demoras en la recepción de estos documentos.

Organizaciones internacionales y de la sociedad civil informaron que grupos armados restringieron el movimiento de las comunidades rurales mediante controles de carreteras, toques de queda, coches bomba a lo largo de las rutas de salida y artefactos explosivos improvisados ??en zonas donde persistían los cultivos ilícitos y el tráfico de narcóticos.

En agosto, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó de una disminución del 33 por ciento en el número de personas desplazadas entre enero y junio, en comparación con el mismo período de 2022. Durante el mismo período, las Naciones Unidas registraron un aumento del 2 por ciento en incidentes en los que grupos armados confinaron comunidades. Las comunidades que sufrieron restricciones de movimiento debido a incidentes armados y factores geográficos tenían un acceso limitado a bienes y servicios esenciales.

MI. PROTECCIÓN DE REFUGIADOS

El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias para brindar protección y asistencia a los refugiados, refugiados que regresan o solicitantes de asilo, así como a otras personas de interés.

Acceso al asilo: la ley preveía la concesión de asilo o estatus de refugiado, y el gobierno tenía un sistema para brindar protección a los refugiados.

Si bien el gobierno generalmente proporcionó un acceso limitado al proceso de asilo para las personas que solicitaron protección internacional, el gobierno alentó a los solicitantes de asilo a aceptar un estatus migratorio alternativo, como el Estatus de Protección Temporal. El gobierno otorgó la ciudadanía a los niños nacidos en Colombia de padres venezolanos a partir del 19 de agosto de 2015.

Soluciones duraderas : La ley permitió un estatus de protección temporal de 10 años para los venezolanos, proporcionando un camino hacia la residencia legal. Un total de 2,5 millones de inmigrantes venezolanos eran elegibles, aunque el gobierno no había implementado completamente el programa. Las autoridades informaron que 1,9 millones de personas habían obtenido el estatus, mientras que otros 600.000 venezolanos estaban en proceso de obtenerlo. El estatus permitió a las autoridades otorgar a los venezolanos que calificaran acceso formal al trabajo, la atención médica y la educación.

F. SITUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAMENTE (PDI)

Había aproximadamente 6,7 millones de desplazados internos viviendo en el país, en gran parte debido al conflicto armado y la violencia en las zonas rurales. Las amenazas planteadas por los grupos armados provocaron desplazamientos internos tanto en zonas remotas como en entornos urbanos. Muchos desplazados internos vivían en la pobreza, en condiciones antihigiénicas y con acceso limitado a atención médica, educación, vivienda y empleo.

El gobierno, organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil identificaron varios factores que causaron desplazamientos y confinamientos, incluidas amenazas, extorsión y violencia física, psicológica y sexual por parte de grupos armados contra poblaciones civiles, particularmente contra mujeres y niñas. Otras causas incluyeron la competencia y el enfrentamiento armado entre grupos armados y dentro de ellos por los recursos y el control territorial; enfrentamientos entre fuerzas de seguridad, guerrillas y bandas criminales; y reclutamiento forzoso de niños o amenazas de reclutamiento forzoso por parte de grupos armados ilegales. El tráfico de drogas, la minería ilegal y las empresas comerciales a gran escala en zonas rurales también contribuyeron al desplazamiento.

La ONG Asociación Nacional de Afrodescendientes Desplazados afirmó que las amenazas y la violencia contra líderes y comunidades afrocolombianos causaron altos niveles de desplazamiento forzado, especialmente en la región de la costa del Pacífico.

Las instituciones locales en muchas áreas carecían de la capacidad para proteger los derechos de los desplazados internos y las comunidades en riesgo de desplazamiento y brindarles servicios públicos. En consecuencia, el gobierno tuvo dificultades para brindar protección y asistencia humanitaria adecuadas a las poblaciones recién desplazadas.

Seccion 3.

Libertad para participar en el proceso político

La ley brindó a los ciudadanos la capacidad de elegir su gobierno en elecciones periódicas, libres y justas, celebradas mediante votación secreta y basadas en sufragio casi universal. Los miembros en servicio activo de las fuerzas armadas y la policía no podían votar ni participar en el proceso político. Los empleados públicos civiles tenían derecho a votar y podían participar en la política partidista, pero sólo durante los cuatro meses inmediatamente anteriores a una elección nacional.

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Abusos o irregularidades en elecciones recientes: Se informó ampliamente que las elecciones nacionales y regionales fueron justas y libres de abusos e irregularidades. Bandas criminales, disidentes de las FARC y el ELN amenazaron y mataron a funcionarios del gobierno. El ELN, por ejemplo, amenazó con atacar a algunos candidatos políticos locales que no apoyaran al ELN. Al 31 de mayo, la NPU, dependiente del Ministerio del Interior, brindaba protección a 335 alcaldes, 18 gobernadores y otras 867 personas, incluidos miembros de asambleas departamentales, concejales y jueces. Por decreto, el programa de protección de la policía nacional y la NPU compartieron la responsabilidad de proteger a los alcaldes municipales y distritales.

Partidos políticos y participación política: El 30 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que entre 1984 y 2016, agentes estatales, incluidos oficiales de inteligencia militar y paramilitares que actuaron en concierto con agentes estatales, mataron o desaparecieron a 5.733 candidatos y otras personas afiliadas. con el partido político de izquierda Unión Patriótica en un esfuerzo “generalizado y sistemático” para debilitar al partido.

Sección 4.

Corrupción en el gobierno

La ley establecía sanciones penales por corrupción de funcionarios y, en general, el gobierno implementó estas leyes de manera efectiva, aunque en ocasiones los funcionarios incurrieron en prácticas corruptas sin castigo. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año, particularmente a nivel local y en relación con la implementación de los fondos del acuerdo de paz. Había corrupción dentro del sistema de justicia. Los ingresos procedentes de la delincuencia organizada transnacional, incluidos el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro, exacerbaron la corrupción.

Corrupción : La Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro. La corrupción administrativa en los puertos facilitó el tránsito de drogas ilícitas. Los periodistas que informaban sobre corrupción se enfrentaban periódicamente a amenazas.

Los fiscales que investigan a congresistas y altos funcionarios de gobierno informaron que desde enero iniciaron 12 nuevas investigaciones a nueve exsenadores y tres exrepresentantes de la Cámara, 36 investigaciones a 39 exgobernadores, 94 investigaciones a 25 gobernadores y cuatro investigaciones a exalcaldes.

Para obtener información adicional sobre la corrupción en el país, consulte la Declaración sobre el clima de inversión del Departamento de Estado para el país y el Informe sobre la estrategia internacional de control de narcóticos del Departamento de Estado , que incluye información sobre delitos financieros.

Sección 5.

Postura gubernamental hacia el monitoreo e investigación internacional y no gubernamental de presuntos abusos de los derechos humanos

Una variedad de grupos de derechos humanos nacionales e internacionales generalmente operaron sin restricciones gubernamentales para monitorear o investigar las condiciones o casos de derechos humanos y publicar sus conclusiones. Los funcionarios gubernamentales a menudo cooperaron y respondieron a las opiniones de estos grupos.

Represalias contra defensores de derechos humanos: Varias ONG de derechos humanos informaron haber recibido amenazas en forma de correos electrónicos, cartas, llamadas telefónicas, obituarios falsos y objetos relacionados con la muerte, como ataúdes y ramos funerarios. El gobierno condenó a menudo las amenazas y pidió a la Fiscalía General que las investigara. Del 1 de enero al 11 de agosto, la Fiscalía General de la República investigó 642 casos de amenazas contra defensores de derechos humanos. Algunos activistas afirmaron que el gobierno no tomó en serio las amenazas, debido a las respuestas demoradas en las evaluaciones de riesgos tras amenazas y ataques anteriores y a la lenta implementación de las recomendaciones posteriores.

La Defensoría del Pueblo gubernamental, así como miembros de las oficinas regionales de la Defensoría del Pueblo, recibieron amenazas de grupos armados a través de panfletos, correos electrónicos y acciones violentas.

Entre enero y junio, la Fiscalía General de la República reportó 127 agresiones contra defensores de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo constató 91 homicidios. En estos casos, varias personas fueron arrestadas y acusadas, pero no se dictó ninguna condena.

El gobierno anunció avances en las investigaciones sobre ataques y asesinatos de defensores de derechos humanos. Según el Consejo Superior de la Judicatura, entre enero y junio hubo tres sentencias condenatorias en casos de amenazas contra defensores de derechos humanos. Además, 24 personas fueron condenadas por homicidios de defensores de derechos humanos.

Al 31 de mayo, la UNP brindó protección a un total de 9,444 personas, incluyendo 197 líderes o representantes de organizaciones de derechos humanos, 420 líderes o representantes de organizaciones comunitarias, 160 líderes o representantes de organizaciones campesinas, 78 activistas de organizaciones de derechos humanos, 204 personas de organizaciones de víctimas, y 117 dirigentes o representantes de organizaciones sociales.

Órganos gubernamentales de derechos humanos : el defensor del pueblo era independiente, presentaba un informe anual a la Cámara de Representantes y tenía la responsabilidad de velar por la promoción y el ejercicio de los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo emitió periódicamente alertas sobre las zonas que consideraba en riesgo de conflicto. El gobierno a menudo tardó en implementar las recomendaciones de las alertas.

El Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario –dirigido por una comisión de 21 altos funcionarios gubernamentales, incluido el vicepresidente– diseñó, implementó y evaluó las políticas del gobierno en materia de derechos humanos y cumplimiento del derecho internacional humanitario. El Sistema Nacional era una entidad grande y activa.

Tanto el Senado como la Cámara de Representantes tenían comités de derechos humanos activos que servían como foros para la discusión de problemas de derechos humanos.

Sección 6.

Discriminación y abusos sociales

MUJER

Violación y violencia doméstica : La ley prohibía la violación de mujeres u hombres, incluida la violación conyugal. La violación por parte de un cónyuge o de un conviviente o coprogenitor actual o anterior era un delito agravado que la ley trataba como una agresión sexual violenta. No existían leyes específicas sobre “violación correctiva”. La ley preveía penas que oscilaban entre ocho y 30 años de prisión por agresión sexual violenta. Para actos de violencia sexual conyugal, la ley establecía penas de prisión de seis meses a dos años.

La violencia de género, así como la impunidad de los perpetradores, eran un problema. La ley exigía que el gobierno protegiera inmediatamente a los supervivientes de violencia doméstica contra nuevos abusos físicos o psicológicos, pero la ley no siempre se aplicaba, especialmente en las zonas rurales.

Mutilación/ablación genital femenina (MGF/C) : La ley prohibía la MGF/C, pero se informaron incidentes en varias comunidades indígenas. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, dos tercios de las mujeres de la comunidad Emberá fueron sometidas a mutilación/ablación genital femenina. Los funcionarios locales confirmaron un alto nivel de subregistro a escala regional y nacional.

Otras Formas de Violencia o Acoso de Género: Por ley, el feminicidio estaba penado con penas de 21 a 50 años de prisión. La ley aumentó tanto las penas de prisión como las multas si un delito causaba “desfiguración física transitoria o permanente”, como en el caso de los ataques con ácido, que tenían una pena de hasta 50 años de prisión. El gobierno no siempre hizo cumplir la ley de manera efectiva.

La ley preveía medidas para disuadir y castigar el acoso en el lugar de trabajo, como el acoso sexual, el abuso verbal o la burla, la agresión y la discriminación. El gobierno no siempre hizo cumplir la ley de manera efectiva. La Fiscalía General y la Procuraduría General abrieron numerosos casos contra militares y policías por violación, abuso y acoso sexual a mujeres, líderes afrocolombianos e indígenas y miembros de la comunidad LGBTQI+. Las ONG informaron que el acoso sexual era un problema generalizado y poco denunciado en los lugares de trabajo y en público.

Discriminación: Aunque las mujeres tenían los mismos derechos legales que los hombres, la discriminación contra las mujeres persistía. La Oficina del Asesor para la Igualdad de la Mujer tenía la responsabilidad principal de combatir la discriminación contra la mujer, pero los grupos de defensa informaron que la oficina no siempre era eficaz. El gobierno continuó su política pública nacional de promoción de la equidad de género. La ley no exigía específicamente igual remuneración por igual trabajo y existían restricciones legales al empleo de las mujeres en algunas industrias. El desempleo afectó desproporcionadamente a las mujeres, que enfrentaron discriminación en la contratación y recibieron salarios que generalmente no guardaban proporción con su educación y experiencia.

Derechos Reproductivos: No hubo reportes de aborto forzado o esterilización involuntaria por parte de autoridades gubernamentales.

Los anticonceptivos estaban ampliamente disponibles. El gobierno brindó acceso a servicios sexuales y reproductivos. Los supervivientes de violencia sexual, incluidos los supervivientes de violencia sexual relacionada con el conflicto, disponían de anticoncepción de emergencia y profilaxis postexposición.

VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN SISTÉMICAS RACIALES O ÉTNICAS

Los afrocolombianos y los indígenas tenían todos los derechos y protecciones constitucionales, pero enfrentaban una importante discriminación económica y social. Los sindicatos afrocolombianos denunciaron discriminación en el sector portuario.

Las ONG y la ACNUDH informaron que las comunidades afrocolombianas e indígenas se vieron afectadas de manera desproporcionada por actividades económicas ilícitas en territorios con gobiernos locales débiles. Según el informe final de la Comisión de la Verdad, 38 por ciento de los afrocolombianos y 27 por ciento de los indígenas fueron registrados como víctimas del conflicto, a pesar de que en conjunto representan menos de una cuarta parte de la población del país.

El gobierno promovió la igualdad de oportunidades para las poblaciones negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. La administración de Petro reconoció que las políticas gubernamentales anteriores excluían de manera desproporcionada a las comunidades afrocolombianas, indígenas y étnicas de oportunidades de atención médica, educación y crecimiento económico. El vicepresidente lanzó una estrategia para avanzar en la implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz, que apoyaba a los afrocolombianos y estableció una dirección dependiente del nuevo Ministerio de Igualdad para centrarse en las comunidades afrocolombianas. El Ministerio del Interior brindó asesoramiento técnico y financiamiento para proyectos sociales propuestos por comunidades afrocolombianas.

GENTE INDÍGENA

Continuaron los asesinatos de miembros y líderes de grupos indígenas. En la primera mitad del año, INDEPAZ informó más de 20 muertes de líderes sociales indígenas, lo que constituye casi el 20 por ciento de todos los líderes sociales asesinados. Hasta agosto, la ACNUDH reportó el homicidio de 11 defensores de derechos humanos indígenas. Activistas y analistas políticos observaron un aumento de los asesinatos y amenazas a líderes indígenas, muchos de los cuales eran activistas ambientales. Las Naciones Unidas recibieron informes de que un número cada vez mayor de niños y adolescentes indígenas, incluidas muchas niñas, estaban siendo reclutados por grupos armados ilegales. De los 48 casos de reclutamiento de niños por grupos armados ilegales verificados por la ACNUDH, 25 incluyeron a niños indígenas.

A pesar de protecciones legales especiales y programas de asistencia gubernamental, los indígenas sufrieron discriminación y carecieron de acceso a servicios básicos y de igualdad de acceso al empleo. Las comunidades indígenas a menudo se encontraban entre las más pobres del país, padecían inseguridad alimentaria y tenían las tasas de mortalidad por edades más altas. Muchas de estas comunidades carecían de acceso a instalaciones de atención médica, productos sanitarios e higiénicos y agua potable. Las malas condiciones económicas también dificultaron las recomendaciones de aislamiento relacionadas con la salud debido al hacinamiento en las viviendas.

La ley exigía que el gobierno consultara previamente con los grupos indígenas sobre las acciones gubernamentales que podrían afectarlos. La ley otorgó a los grupos indígenas derechos perpetuos sobre sus tierras ancestrales, pero los grupos indígenas, los terratenientes vecinos y el gobierno a menudo disputaron la demarcación de esas tierras. Los grupos armados a menudo impugnaron violentamente la propiedad de las tierras indígenas y reclutaron a niños indígenas para que se unieran a sus filas.

Algunos grupos indígenas afirmaron que no podían participar adecuadamente en las decisiones que afectaban sus tierras. Comunidades indígenas como la comunidad wayuu en La Guajira protestaron contra entidades privadas y gubernamentales que desarrollaban proyectos en territorios wayuu sin consultarles.

El gobierno afirmó que consultaba con los líderes indígenas cuando era posible antes de ingresar a tierras indígenas, pero por razones de seguridad, el gobierno no podía avisar con anticipación sobre la mayoría de las operaciones militares, especialmente cuando se perseguían combatientes enemigos.

La ley preveía jurisdicciones penales y civiles especiales basadas en leyes comunitarias tradicionales dentro de los territorios indígenas. Los procedimientos legales en estas jurisdicciones estaban sujetos a manipulación y a menudo imponían castigos más indulgentes que los impuestos por los tribunales estatales civiles.

NIÑOS

Abuso infantil : El abuso infantil era un problema grave. Existían múltiples leyes contra el abuso infantil; sin

embargo, estas leyes no siempre se hicieron cumplir de manera efectiva. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar brindó atención psicosocial, jurídica y médica a las víctimas.

Matrimonio infantil, precoz y forzado : el matrimonio era legal a los 18 años. Los niños mayores de 14 años y las niñas mayores de 12 podían casarse con el consentimiento de sus padres. El gobierno hizo cumplir efectivamente la ley. Según UNICEF, el 5 por ciento de todas las niñas del país se casaron antes de los 15 años y el 23 por ciento se casaron antes de los 18 años.

Explotación sexual de niños : La ley prohibía la explotación sexual de un niño o facilitar la explotación sexual de un niño y estipulaba una pena de 14 a 25 años de prisión. La ley prohibía la pornografía utilizando niños menores de 18 años y estipulaba una pena de 10 a 20 años de prisión y una multa por infracciones. En general, el gobierno hizo cumplir la ley, pero las tasas de procesamiento y condena fueron bajas. Existían sanciones por explotación sexual por parte de grupos armados, turismo sexual y explotación sexual comercial; sin embargo, las autoridades judiciales procesaron muy pocos casos. En 2022, las condenas por trata de personas, que incluían casos de trata sexual de niños, fueron las más bajas en una década.

ANTISEMITISMO

La comunidad judía, con unos 5.000 miembros, informó de casos de grafitis antisemitas, incluso cerca de sinagogas, y comentarios antisemitas en las redes sociales.

Para obtener más información sobre incidentes de antisemitismo, independientemente de si esos incidentes fueron motivados por la religión, y para informar sobre la capacidad de los judíos de ejercer la libertad de religión o de creencias, consulte el Informe sobre libertad religiosa internacional del Departamento de Estado en https:// www.state.gov/religiousfreedomreport/ .

TRATA DE PERSONAS

Consulte el Informe sobre la trata de personas del Departamento de Estado en https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ .

ACTOS DE VIOLENCIA, CRIMINALIZACIÓN Y OTROS ABUSOS BASADOS ??EN LA ORIENTACIÓN SEXUAL, LA IDENTIDAD O EXPRESIÓN DE GÉNERO O LAS CARACTERÍSTICAS SEXUALES

Penalización: la conducta consensuada entre adultos del mismo sexo, el travestismo y otras conductas sexuales o relacionadas con características de género eran legales.

Violencia y acoso : hubo informes de abuso social y agresión sexual a personas LGBTQI+. Según la ONG Colombia Diversa, del 1 de enero al 10 de septiembre hubo 23 homicidios de personas LGBTQI+, entre ellos 12 hombres gay, seis mujeres transgénero, tres mujeres lesbianas, un hombre transgénero y una persona no binaria. La ONG Caribe Afirmativo informó que el 1 de mayo Dani Sharith Polo, conocida como “La Pola”, representante de las víctimas LGBTQI+ en el Caribe colombiano, fue atacada y posteriormente fallecida. Hubo denuncias de violencia policial por motivos de orientación sexual.

El país experimentó altos niveles de impunidad por crímenes contra personas LGBTQI+, especialmente contra personas transgénero. Los investigadores y la policía a menudo etiquetaron erróneamente las identidades de género de las víctimas y entrevistaron inadecuadamente a víctimas LGBTQI+, lo que llevó a intimidaciones intencionales y no intencionales. Las ONG LGBTQI+ señalaron que era común que la policía, ya sea en conversaciones o en sus informes, identificara a las víctimas transgénero como “un hombre disfrazado de mujer” o viceversa.

Discriminación: La ley prohibía la discriminación por parte de actores estatales y no estatales basada en la orientación sexual, la identidad o expresión de género o las características sexuales. Sin embargo, el gobierno no hizo cumplir la ley, especialmente cuando se trataba de personas transgénero. La ley reconoció explícitamente a las parejas LGBTQI+ y sus familias y les otorgó derechos iguales a los de otras personas.

Las ONG informaron que las personas transgénero enfrentaban una discriminación significativa en el acceso a los servicios públicos. Según la Fundación ONG Grupo de Acción y Apoyo a Personas con Experiencia de Vida Trans (Fundación GAAT), además del acoso y la discriminación que enfrentaron en público, las personas transgénero tuvieron dificultades para acceder a empleos formales; servicios de salud, incluido el apoyo a la salud mental; y educación. Sólo cuatro de cada 100 personas transgénero tenían trabajos formales, según Fundación GAAT. La organización informó que las demoras de las personas transgénero en recibir documentos de identificación actualizados eran obstáculos para el empleo. Las personas transgénero citaron barreras a los servicios públicos cuando los proveedores de atención médica y la policía se negaron a aceptar su identificación emitida por el gobierno.

Disponibilidad de reconocimiento legal de género : El país reconoció marcadores masculinos, femeninos, transgénero o no binarios como género en los documentos de identificación legales . ONG como Caribe Afirmativo destacaron que actualizar la designación de género era difícil debido a los costos financieros asociados con la adquisición de los documentos subyacentes, como certificados de nacimiento y documentos médicos actualizados.

Algunas personas transgénero afirmaron que era difícil cambiar su designación de género en los documentos nacionales de identidad y que las personas transgénero en cuyos documentos de identidad figuraban como hombres debían demostrar que habían realizado el servicio militar obligatorio u obtenido las exenciones necesarias de ese servicio.

Prácticas médicas o psicológicas involuntarias o coercitivas : Las leyes no prohibían la llamada terapia de conversión.

La Fundación GAAT estimó que aproximadamente el 20 por ciento de las personas LGBTQI+ habían sido víctimas de la llamada terapia de conversión. Las ONG informaron que las personas transgénero, en particular los hombres transgénero, eran a menudo agredidas sexualmente en la llamada violación correctiva. Un estudio universitario estimó que la mayoría de quienes experimentaron la llamada terapia de conversión la recibieron de una figura religiosa o de un proveedor médico. No existían datos oficiales sobre las víctimas de la terapia de conversión porque la terapia de conversión no se consideraba un delito y la práctica no estaba regulada legalmente.

No se realizaron cirugías de “normalización” médicamente innecesarias e irreversibles a personas adultas intersexuales sin su consentimiento. No se disponía de información sobre cirugías de “normalización” en niños.

Restricciones a la libertad de expresión, asociación o reunión pacífica: No existían restricciones a la libertad de expresión, asociación o reunión pacífica de personas LGBTQI+.

PERSONAS CON DISCAPACIDADES

Las personas con discapacidad no tenían acceso a la educación, el empleo, los servicios de salud, los edificios públicos y el transporte en igualdad de condiciones con las demás. La ley prohibía la restricción arbitraria del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad o el acoso a las personas con discapacidad; sin embargo, la aplicación de la ley fue rara. La ley prohibía la discriminación contra personas con discapacidad física y mental, pero no prohibía explícitamente la discriminación contra personas con discapacidad sensorial o intelectual. Ninguna ley exige el acceso a la información y las telecomunicaciones a las personas con discapacidad.

Según la ONG Somos Defensores, las autoridades gubernamentales rara vez hacen cumplir las leyes que otorgan derechos a las personas con discapacidad. El acceso de las personas con discapacidad a la educación, los servicios de salud, los edificios públicos y el transporte no era en general en igualdad de condiciones que el de otras personas. Las personas con discapacidad estaban desempleadas en una proporción mucho mayor que la población general. Un alto funcionario del gobierno estimó que el 85 por ciento de las personas con discapacidad estaban desempleadas.

El gobierno hizo esfuerzos para mejorar y abordar los derechos de las personas con discapacidad. El recién creado Ministerio de Igualdad y Equidad albergó el Viceministerio de Diversidad, que gestionaba la cartera de Personas con Discapacidad. El Plan Nacional de Desarrollo incluyó medidas para abordar y cerrar las brechas que impedían a las personas con discapacidad disfrutar plenamente de sus derechos. El gobierno también aumentó las cuotas de estudiantes en las universidades para personas con discapacidad y proporcionó incentivos legales y fiscales para que los empleadores contraten personas con discapacidad.

Aunque los niños con discapacidades asistían a la escuela en todos los grados, los defensores señalaron que la mayoría de los maestros y las escuelas no estaban capacitados ni equipados para educar exitosamente a los niños con discapacidades. Los grupos de defensa también afirmaron que los niños con discapacidades ingresaron al sistema educativo más tarde que los niños sin discapacidades y abandonaron los estudios en tasas más altas.

OTRA VIOLENCIA O DISCRIMINACIÓN SOCIAL

Hubo informes confirmados de violencia social y discriminación contra personas con VIH y SIDA. En una encuesta de 2022, el gobierno informó que una alta proporción de personas con VIH decidieron mantener su diagnóstico oculto a su pareja, cónyuge, familia, trabajo y amigos principalmente por miedo al rechazo, el estigma y la discriminación. Muchas personas con VIH sufrieron exclusión o reducción de actividades sociales, religiosas y familiares. En una encuesta, más del 15 por ciento de las personas con VIH informaron que habían sufrido agresiones en línea al menos una vez debido a su diagnóstico de VIH. Además, el 17,9 por ciento de las personas con VIH encuestadas informaron que perdieron su trabajo al menos una vez; más de una cuarta parte de estas personas dijeron que su pérdida de empleo se debió a su diagnóstico de VIH.

Sección 7.

Derechos de los trabajadores

A. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La ley preveía el derecho de ciertos trabajadores a formar sindicatos y afiliarse a ellos, negociar colectivamente y realizar huelgas legales. La ley prohibía la discriminación antisindical. Sin embargo, a los miembros de las cooperativas de trabajadores asociados no se les permitía formar sindicatos, ya que la ley reconocía a los miembros de una cooperativa como propietarios. La ley también prohibía a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía formar sindicatos o afiliarse a ellos.

La ley preveía el reconocimiento automático de los sindicatos que obtuvieran 25 firmas de miembros potenciales y cumplieran con un proceso de registro.

La ley preveía cooperativas de trabajadores asociados, pactos colectivos y contratos sindicales. Según los pactos colectivos, los empleadores podían negociar acuerdos sobre salarios y condiciones laborales con los trabajadores en lugares de trabajo donde no había ningún sindicato presente o donde un sindicato representaba a menos de un tercio de los empleados. Las leyes y los reglamentos prohibían el uso de cooperativas de trabajadores y pactos colectivos para socavar el derecho a organizarse y negociar colectivamente, incluso extendiendo mejores condiciones a los trabajadores no sindicalizados a través de dichos pactos.

Una empresa podría contratar un sindicato, en ocasiones formado explícitamente para este fin, para un puesto o trabajo específico; Entonces, el sindicato sirvió esencialmente como empleador para sus miembros. Los trabajadores que pertenecían a un sindicato que tenía un contrato sindical con una empresa no tenían una relación laboral directa ni con la empresa ni con el sindicato.

Los conflictos laborales entre trabajadores bajo un contrato sindical podrían resolverse a través de un panel de arbitraje, en lugar de decidirse en los tribunales laborales, si ambas partes estuvieran de acuerdo. Las prácticas prohibidas incluían que un empleador obstaculizara los derechos de los trabajadores a hacer huelga, reunirse o asociarse de otro modo, y extendiera mejores condiciones a los miembros de pactos colectivos que a los miembros de sindicatos. Los sindicatos citaron múltiples casos en los que las empresas despidieron a empleados que formaron o intentaron formar nuevos sindicatos.

El gobierno tenía la autoridad para multar a los violadores de los derechos laborales. La ley estipulaba que los infractores que abusaran repetidamente de las cooperativas de trabajadores u otros mecanismos de contratación laboral deberían recibir la pena máxima y podrían estar sujetos a perder su estatus legal para operar. Los empleadores que incurrieran en prácticas antisindicales también podrían ser encarcelados hasta por cinco años, aunque los funcionarios del gobierno reconocieron que era más probable una multa que el encarcelamiento. Las penas eran proporcionales a las penas prescritas para otras violaciones relacionadas con la denegación de derechos civiles, como la discriminación. La Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio de Trabajo, parte de la inspección del trabajo, tenía autoridad para investigar e imponer sanciones; Al parecer, estaba sobrecargado de casos, lo que provocó retrasos en la respuesta a las solicitudes de revisión de los sindicatos. Hasta el 11 de agosto no se habían impuesto nuevas multas por subcontratación abusiva en los cinco sectores prioritarios: palma aceitera, azúcar, puertos, minas y flores cortadas. Se impuso una multa por violaciones de la libertad sindical en el sector azucarero. El gobierno participó en reuniones periódicas con sindicatos, grupos de la sociedad civil y el sector empresarial sobre estas y otras cuestiones relacionadas.

La aplicación gubernamental de las leyes aplicables fue inconsistente. Rara vez se aplicaban sanciones a los infractores. El gobierno informó algunos avances en la implementación de un nuevo sistema de cobro de multas que ayudaría a garantizar el cobro oportuno y regular de multas relacionadas con estas protecciones.

A pesar de las medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo para fortalecer su sistema de inspección de la legislación laboral, el gobierno no estableció una estrategia nacional consistente y sólida para proteger la libertad de asociación y la negociación colectiva. Los problemas estructurales afectaron negativamente a los procesamientos, lo que resultó en un alto grado de impunidad para los violadores de estos derechos, incluso en casos de amenazas y violencia contra sindicalistas. El gobierno continuó logrando acuerdos de formalización laboral con empresas involucradas en subcontratación abusiva o que tuvieron conflictos laborales durante el año. La mayoría de los acuerdos resultaron en contratos de trabajo directo y algunos fueron contratos de duración indefinida. Los grupos de derechos laborales expresaron su preocupación de que estos acuerdos no fueran supervisados ??suficientemente por el Ministerio de Trabajo para garantizar su cumplimiento.

Las inspecciones sobre el terreno realizadas por el Ministerio de Trabajo por subcontratación abusiva en los cinco sectores prioritarios fueron poco frecuentes. Los críticos afirmaron que las inspecciones carecían del rigor necesario, que no se cobraban las multas impuestas y que continuaba la subcontratación abusiva.

El ministerio empleó un mecanismo de denuncia por teléfono e Internet para denunciar presuntas violaciones laborales, y proporcionó un mecanismo para que los remitentes realizaran un seguimiento del estado de sus casos. Los miembros del sindicato se quejaron de que los sistemas no permitían a los ciudadanos registrar quejas anónimas y que las quejas registradas no dieron lugar a ninguna acción gubernamental.

Algunos empleadores utilizaron contratos temporales, agencias de servicios temporales y otras formas de subcontratación, incluidas cooperativas, para limitar los derechos y protecciones de los trabajadores. Las confederaciones laborales y las ONG informaron que las medidas de aplicación de la ley no eliminaron la subcontratación abusiva y la intermediación laboral ilegal.

La violencia, las amenazas, el acoso y otras prácticas contra los sindicalistas afectaron el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y de negociación colectiva. La Comisión Interinstitucional tripartita para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores no se reunió durante el año.

La policía judicial y los fiscales que investigaban casos penales de amenazas y asesinatos debían determinar durante la fase inicial de una investigación si una víctima era un miembro sindical activo o jubilado o participaba en la formación y organización de sindicatos, pero no estaba claro si los investigadores lo hicieron.

Podría llevar varios meses transferir los casos relacionados con el trabajo de las oficinas regionales de la Fiscalía General a la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General. Los casos se transfirieron sólo con la aprobación del fiscal general en respuesta a solicitudes directas, en lugar de automáticamente. Las autoridades no procesaron ni condenaron penalmente ningún caso de trabajo forzoso durante el año.

El gobierno incluyó en su programa de protección a activistas laborales que participaban en esfuerzos para formar un sindicato, así como a ex sindicalistas amenazados debido a sus actividades pasadas. Al 31 de mayo, la NPU brindaba protección a 244 líderes o miembros sindicales, una disminución con respecto al año anterior. Entre el 1 de enero y el 3 de agosto, la NPU procesó 44 nuevas evaluaciones de riesgo de dirigentes o afiliados sindicales y desarrolló 90 planes de trabajo de medidas de protección para la misma población, todos los cuales estaban activos al 24 de agosto. La NPU brindó protección en 40 casos que fueron evaluados como si enfrentaran una “amenaza extraordinaria”. La NPU informó que el tiempo promedio necesario para implementar medidas de protección una vez finalizado un análisis de riesgo fue de 78 días en los casos regulares.

En los casos de asesinatos de sindicalistas de años anteriores, el ritmo de las investigaciones y las condenas fue lento y continuaron los altos índices de impunidad, aunque el fiscal general avanzó en la imposición de sentencias. Durante el año se produjeron tres homicidios de sindicalistas.

Con respecto a los casos de amenazas contra sindicalistas, la Fiscalía General de la República informó haber recibido 58 casos en 2022 y 33 casos al 18 de agosto. Ninguno de estos casos llegó a la fase de juicio; sin embargo, se presentaron cargos en dos casos de amenazas contra dirigentes sindicales.

La Escuela Sindical Nacional (ENS) y otros grupos laborales afirmaron que centrarse únicamente en los asesinatos enmascaraba la verdadera naturaleza y alcance de la violencia contra los activistas laborales. Los grupos laborales señalaron que en algunas regiones aumentaron las violaciones no letales. Hasta el 13 de octubre, la ENS reportó 25 amenazas de muerte, cuatro intentos de asesinato, un secuestro y un caso de acoso.

B. PROHIBICIÓN DEL TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

Consulte el Informe anual sobre trata de personas del Departamento de Estado en https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ .

C. PROHIBICIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y EDAD MÍNIMA PARA EL EMPLEO

Consulte las conclusiones del Departamento de Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil en https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings/ .

D. DISCRIMINACIÓN (VER SECCIÓN 6)

MI. CONDICIONES DE TRABAJO ACEPTABLES

Leyes de salarios y horarios : La ley establecía un salario mínimo para todos los sectores y estaba por encima del umbral de pobreza.

La ley preveía una semana laboral normal de 48 horas y un período mínimo de descanso de ocho horas a la semana. El Ministerio de Trabajo podía conceder excepciones a esta disposición, y esto era frecuente en el sector minero. La ley estipulaba que los trabajadores recibirían una prima de compensación por el trabajo nocturno (trabajo realizado de 9:00 p.m. a 6:00 a.m.), horas trabajadas que excedan las 48 por semana y trabajo realizado los domingos. La ley sólo permitía realizar horas extraordinarias obligatorias en casos excepcionales en los que el trabajo se consideraba esencial para el funcionamiento de la empresa.

Seguridad y salud ocupacional: La ley preveía la seguridad y salud ocupacional (SST) de los trabajadores en el sector formal. Las normas legales eran apropiadas para las principales industrias formales. La ley no cubría a los trabajadores del sector informal, incluidos muchos trabajadores mineros y agrícolas. En general, la ley protegía los derechos de los trabajadores a alejarse de situaciones que pusieran en peligro su salud o seguridad sin poner en peligro su empleo. En casos de quejas formales, las autoridades generalmente protegieron a los empleados en esta situación.

Los trabajadores no sindicalizados, en particular los de los sectores agrícola y portuario, supuestamente trabajaban en condiciones peligrosas porque temían perder sus empleos a través de mecanismos de subcontratación o acuerdos informales si denunciaban abusos. Algunos trabajadores sindicalizados que alegaron haber sufrido lesiones en el trabajo se quejaron de que las empresas los despidieron ilegalmente en represalia por presentar reclamos de compensación laboral. Sólo los tribunales podían ordenar el reintegro, y los trabajadores se quejaron de que los tribunales estaban atrasados, eran lentos y corruptos. El Ministerio de Trabajo podía castigar a una empresa que infringiera la ley de esta manera, pero no ofrecía otras garantías a los trabajadores.

Las fuerzas de seguridad denunciaron que actores armados, incluidos disidentes de las FARC, el ELN y grupos criminales, participaban en la extracción ilegal de oro, carbón, coltán, níquel, cobre y otros minerales. Las minas ilegales, que carecían de precauciones de seguridad, eran particularmente comunes en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Chocó, Cundinamarca y Valle del Cauca. El gobierno informó que entre el 1 de enero y el 31 de julio, organismos de seguridad y otras autoridades cerraron más de 2.446 minas ilegales como parte de la iniciativa interinstitucional para combatir las minas ilegales. La mayoría de estas minas estaban en Antioquia, Boyacá, Cauca, Santander y Valle del Cauca. Durante el mismo período, la Fiscalía General de la República informó el procesamiento de 816 personas involucradas en actividades mineras ilegales.

Cumplimiento de salarios, horas y SST : Se requirió que el Ministerio de Trabajo hiciera cumplir las leyes laborales en el sector formal, incluidas las regulaciones sobre salarios, horas y SST, a través de inspecciones periódicas realizadas por inspectores laborales. El gobierno no hizo cumplir efectivamente las leyes en todos los casos. Los inspectores tenían autoridad para realizar inspecciones sin previo aviso y también podían iniciar procedimientos de sanción, incluso después de abrir investigaciones. El número de inspectores era insuficiente para hacer cumplir la ley de forma eficaz. Las penas eran proporcionales a las impuestas por negligencia y fraude, pero rara vez se aplicaban a los infractores. Los sindicalistas afirmaron que era necesario cobrar más multas para provocar una reducción de las infracciones salariales y horarias y de los problemas de SST.

El servicio nacional de estadística informó que de abril a junio, el 55,8 por ciento de todos los trabajadores trabajaron en el sector informal. El gobierno no hizo cumplir las leyes laborales en este sector.