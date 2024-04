Este viernes 26 de abril: Bogotá subastará 1.165 automotores para chatarrizar

Fotos: Secretaría de Movilidad.

La Secretaría Distrital de Movilidad -SDM- avanza en la estrategia de descongestión de patios y así, aportar a la mejora de la calidad del ambiente.

Precisamente, la entidad anunció la realización de la subasta No. 22, en la que pone a disposición de los interesados un lote de 1.165 automotores para desintegración total, entre los cuales se encuentran automóviles, camionetas, microbuses, motocicletas, entre otros.

Lo anterior, en el marco del proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2028, Bogotá camina segura, que tiene como objetivo general mejorar la calidad de vida de las personas, a partir de un modelo de desarrollo comprometido con la acción climática y la integración regional.

Precisamente es la Ley 1730, la que permite que pasado un (1) año, sin que el propietario o poseedor haya retirado el vehículo de los patios, se pueda dar inicio al proceso para ser declarado en abandono y proceder a la enajenación del mismo.

Antes de ser subastados, la Secretaría publica en un periódico de amplia circulación y en la página web de la entidad, el listado correspondiente a los vehículos inmovilizados, con permanencia superior a un año, con el fin de invitar al propietario, poseedor o tercero (locatario, acreedor, prendario o arrendatario) para acercarse a las instalaciones y cancelar lo adeudado por concepto de parqueadero y grúa. Si pasados 15 días hábiles después de la publicación, no se presenta el interesado, se procede a dar cumplimiento a la Ley 1730 de 2014.

“Son muchos los vehículos que se quedan en patios cada mes y que no son reclamados por sus dueños, no conocemos las razones por las cuales las personas no se acercan a uno de los puntos de la Secretaría Distrital de Movilidad, pero es la oportunidad para decirles que los estamos esperando para que puedan subsanar la falta y/o retirar su vehículo de los patios”, afirmó Adriana Iza, Subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía.

¿Cómo es el proceso de subasta?

A través de la Comercializadora NAVE Ltda., https://naveltda.com.co/, la Secretaría Distrital de Movilidad da a conocer el lote de los vehículos a subastar, con el propósito que los interesados que cumplan los requisitos, participen.

La subasta presencial número 22 se llevará a cabo el viernes, 26 de abril de 2024, a las 11:00 a.m., en las instalaciones de la comercializadora, con un valor inicial de $442.287.141.