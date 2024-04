Bogotá tiene laboratorio de conservación de orquídeas y frailejones

Foto: Jardín Botánico de Bogotá.

En respuesta al deterioro de los ecosistemas naturales, el Jardín Botánico de Bogotá, a través de su Subdirección Científica, lidera una serie de iniciativas de conservación destinadas a salvaguardar especies nativas en peligro, como las orquídeas y frailejones. Estas especies, fundamentales en el ciclo del agua, la regulación del recurso hídrico y la cobertura vegetal, enfrentan desafíos significativos para su propagación debido a factores como el lento crecimiento y la polinización ineficaz.

“Si no existen los frailejones, si desaparecen, la regulación hídrica se va a ver intervenida”, mencionó el investigador del Jardín Botánico, Camilo Andrés Cárdenas Burgos.

Innovación en la conservación: La estrategia In Vitro del Jardín Botánico de Bogotá

Desde hace más de 12 años en el laboratorio de cultivo in vitro y el Banco de Germoplasma in vitro del Jardín Botánico de Bogotá, se adoptó la propagación in vitro como una estrategia de conservación ex situ (mantenimiento de algunos componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales), desarrollando protocolos especializados para el cultivo de estas especies bajo condiciones controladas.

Este método permite la germinación de semillas y embriones en medios de cultivo enriquecidos, facilitando la conservación y el estudio de aproximadamente 3.000 ejemplares de diversas familias botánicas.

Preservando la biodiversidad para el futuro

Las técnicas que ha implementado el Jardín Botánico de Bogotá para la conservación in vitro de estas especies, son la inducción del crecimiento mínimo y la encapsulación en matrices de alginato de sodio y su congelación a -20°C, que permiten la conservación a corto, mediano y largo plazo.

De esta forma, el laboratorio está en la búsqueda de implementar la crioconservación con nitrógeno líquido que garantiza la preservación de las especies de por vida y que son la garantía de la protección del recurso biológico vegetal de los ciudadanos bajo escenarios de cambio climático.

Compromiso con la investigación y la divulgación científica

El trabajo del Jardín Botánico no solo se centra en la conservación, sino también en la investigación y la estandarización de protocolos de propagación. Los resultados de estos estudios se comparten en eventos científicos y publicaciones, contribuyendo al conocimiento global y apoyando iniciativas de reintroducción y restauración ecológica.

El Jardín Botánico de Bogotá reafirma su compromiso con la protección de la biodiversidad y el bienestar de los ecosistemas, asegurando que las especies vitales como las orquídeas y frailejones continúen beneficiando a nuestra sociedad y medio ambiente.