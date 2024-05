Banco de la República bajó otros 50 puntos básicos su tasa de interés y la dejó en 11,75% y Superfinanciera fijó la tasa de usura en 31,53%

–Por segundo mes consecutivo la Junta Directiva del Banco de la República tomó la decisión este martes de bajar la tasa de referencia. La redujo en 50 puntos básicos y la dejó en 11,75%.

Aunque la decisión no fue unánime, sí se mantuvo la tendencia a la baja: la reducción de otros 50 puntos básicos la adoptaron cinco codirectores, uno más votó por reducir las tasas en 75 puntos básicos y otro que pidió la reducción de 100 puntos.

“Por segundo mes consecutivo la decisión no fue unánime, pero sí hay unanimidad en el sentido de reducir las tasas de intervención. No hemos logrado unanimidad de mirar a profundidad la reactivación económica y por eso no logramos llegar a una decisión en conjunto», destacó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González.

Hasta noviembre de 2023 las tasas de interés del Emisor estaban en 13,25%; en diciembre bajaron 25 puntos y quedaron en 13%, y en enero pasado redujo un porcentaje similar y las dejó en 12,75%. A finales de marzo pasado la reducción también fue de otros 50 puntos y quedaron en 12,25%. Con la reducción de hoy, la tasa de referencia queda en 11,75%.

De acuerdo con la Junta Directiva del Banco de la República, para esta decisión se tuvieron en cuenta los siguientes argumentos:

– La inflación total en marzo se ubicó en 7,4% y la inflación sin alimentos ni regulados en 6,8%. Estos registros consolidan la tendencia descendente de la variación de precios observada en 2023. Las canastas de bienes y de alimentos son las que más han contribuido a esta reducción de la inflación anual.

– Las expectativas de inflación de los analistas encuestados mensualmente por el Banco se mantuvieron estables en 4,6% y 3,5% a uno y dos años.

– El equipo técnico revisó su proyección de crecimiento económico a 1,4% para 2024 y a 3,2% para 2025. Esta revisión incorpora el desempeño positivo de algunas actividades de los sectores primario y terciario (servicios) durante los primeros meses del año, según lo señalaron los datos recientes del Indicador de Seguimiento Económico (ISE).

– Con cifras desestacionalizadas, a febrero de 2024 se observa una leve tendencia al alza de la tasa de desempleo.

– El contexto externo se ha visto afectado por las circunstancias económicas en los Estados Unidos que muestran una inflación básica persistente y todavía por encima de la meta.

La Junta Directiva del Emisor agregó en su decisión que “prosigue con los recortes de la tasa de interés de política monetaria que impulsen el crecimiento, al tiempo que mantiene una postura de política acorde con el objetivo de conducir la inflación a su meta a mediados de 2025″, y reiteró que las futuras decisiones “dependerán de la nueva información disponible».

A su turno, la Superintendencia Financiera bajó del 33,09 % a 31,53 % efectivo anual la tasa de usura en mayo.

Certificó el Interés Bancario Corriente para las modalidades de crédito de consumo y ordinario en 21,02 % efectivo anual para mayo.

La nueva certificación representa una disminución de 104 puntos básicos (-1,04 puntos porcentuales) frente a la vigente en abril de 2024, mes en el que fue de 22,06 %.