Personas con discapacidad ya eligieron entre bono o transferencia del Distrito

Foto: Secretaría Distrital de Integración Social

Con gran expectativa y entusiasmo, 1.085 personas con discapacidad y sus cuidadoras se han acercado a las subdirecciones locales de la Secretaría de Integración Social para participar en las jornadas de socialización y bancarización de la estrategia: Mejores Transferencias, Más Bien-Estar. Esta iniciativa busca que la población con discapacidad o sus cuidadores elijan el canal más conveniente entre el bono canjeable por alimentos o una transferencia monetaria.

Desde tempranas horas de la mañana, María, Jhonny y cientos de personas con discapacidad o sus cuidadores han acudido a las citas agendadas, recibiendo información detallada sobre la estrategia.

Estas jornadas, programadas entre abril y junio, ofrecen un espacio presencial donde las y los beneficiarios pueden decidir su preferencia y recibir acompañamiento en el proceso de bancarización, como preparación para la recepción de la transferencia a partir de julio.

Por ejemplo, María Quevedo decidió quedarse con el bono canjeable. “A mí me ha ido bien con mi bono, hago mi mercado y compro el arroz, el aceite, la leche y las cositas básicas que necesito para comer dignamente. Soy agradecida con el bono para mí es una bendición”.

En cambio, Jhonny Blanco optó por cambiarse a la transferencia. “Pienso que, con el dinero en la mano, puedo ir a un lugar cercano donde me rinda más la plática para hacer un mercado, echar al carrito los productos que me gustan y, además, no gastaría en transporte de ida y vuelta”.

El proceso, que comenzó simultáneamente en las subdirecciones locales de Santa Fe – Candelaria, Usaquén, Barrios Unidos – Teusaquillo y Fontibón, se ha extendido a las localidades de Kennedy, Bosa, Tunjuelito, Usme, Rafael Uribe Uribe, Suba y Engativá y continuará gradualmente en otras localidades, con fecha límite el 10 de mayo de 2024.

Las cifras más recientes muestran que el 74 % de los 1.085 beneficiarios optaron por la transferencia monetaria, mientras que el 26 % prefirió conservar el bono canjeable por alimentos. En términos de atención por localidades, Kennedy lidera con el 30,47 %, representando 255 personas con discapacidad, seguida de Bosa con 223 (26,64 %), Fontibón con 108 (12,90 %), Usaquén con 91 (10,87 %) y Santa Fe con 66 (7,89 %).

Además, se observa que la localidad de Barrios Unidos cuenta con una participación del 7,89 %, equivalente a 66 participantes, seguido de Teusaquillo con 15 y, finalmente Candelaria con 13 personas con discapacidad; localidad con menos atención.

En cuanto a los resultados parciales de la estrategia Mejores Transferencias, Más Bien-Estar, el 33,09 % de las personas que han elegido su canal tienen alguna discapacidad física, seguidas por el 26,88 % con discapacidad múltiple y el 19,59 % con discapacidad cognitiva.

¿Quienes recibirán el beneficio de transferencia o bono alimentario de Integración Social?

Roberto Angulo, secretario de Integración Social, recordó que «reformulamos la población objetivo, estará dirigido a personas con discapacidad en pobreza extrema, pobre y en inseguridad alimentaria, es decir, grupos A, B y C, hasta C9 del Sisbén, todos los beneficiarios que estén dentro de esos grupos van a seguir en el programa, los que no estén van a poder encuestarse de nuevo en el Sisbén».

¿Cómo volver a ser beneficiario o beneficiaria del programa Mejores Transferencias, Más Bien-Estar?

Quienes así lo requieran, pueden solicitar la encuesta del Sisben y, de acuerdo a lo que indicó el secretario Ángulo, «En un periodo de seis meses podrán confirmar su situación y notificarla a la SDIS. Las personas que no tengan encuesta van a tener los mismos seis meses para solicitar la encuesta y aclarar su clasificación».

¿En qué consiste el rediseño de bono alimentario para personas con discapacidad?

El rediseño específico para el apoyo alimentario de personas con discapacidad incluye: