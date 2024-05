Petro pide a las comunidades «vigilar para que la politiquería no se robe los recursos de la salud»

–El presidente Gustavo Petro al término de la visita de trabajo que cumplió en La Guajira se refirió a los riesgos de corrupción que podrían afectar el modelo de salud preventiva y predictiva que impulsa el Gobierno y exhortó a las comunidades a vigilar para que la politiquería no se robe los recursos de la salud.

“Que contratamos 160 y van a votar por mí. No. Ahí se muere otra vez el hospital. Ojo, que no me pase como con los carrotanques. Ojo, hay que vigilar», expresó el mandatario en el Hospital San José de Maicao.

“Hay que vigilar y decir: sí, están funcionando. Si están funcionando, la salud va a ser cada vez mejor».

En su discurso, el jefe de Estado instruyó al Ministerio de Salud sobre una de las tareas prioritarias de esta cartera: lograr la transformación de hospitales públicos intervenidos, especialmente en las regiones Pacífica y Caribe, entre ellos los de Tumaco, Buenaventura, Quibdó, Valledupar, Maicao y Cartagena.

?“Es responsabilidad nuestra llevar esos hospitales a niveles de calidad, porque es una forma de superar la pobreza, en parte, por lo menos en lo que corresponde a la salud», dijo.

Agregó que “esa es la prioridad del Ministerio de Salud desde el punto de vista de la infraestructura y debe quedar con claridad».

“El paso de la transformación de los hospitales tiene que ser sí o sí, porque aquí se está demostrando otra manera no solo de gobernar, sino otro modelo de salud», sostuvo.

?El presidente Petro intervino ante representantes de las comunidades ancestrales, trabajadores y trabajadoras del Hospital San José de Maicao y mujeres que integran los 20 equipos extramurales que recorren el territorio brindando atención y prevención a las comunidades wayuu.

Allí hizo una férrea defensa del modelo de salud preventiva y predictiva, que promueve el Gobierno del Cambio en todo el país.

“El modelo de salud es preventivo, eso no es una palabreja, es un cambio completo de la concepción de la salud», sostuvo y agregó que este nuevo sistema se contrapone al viejo modelo “construido alrededor de la ganancia, de la codicia, en el costo de los medicamentos, en el costo de cada intervención, en las intervenciones innecesarias solo para ganar dinero».

Afirmó que ese viejo modelo es “una imitación de la manera como en Estados Unidos se hace la salud, y allá no funciona bien. Luego lo que aquí estamos tratando de hacer es cambiarlo».

En este sentido, destacó la labor de los equipos extramurales que van al territorio a examinar al niño, la niña, la mujer gestante, la abuela y el abuelo, a todos los integrantes del hogar para establecer el estado de salud de las personas.

“El sistema preventivo tiene una característica especial, y es que beneficia sobre todo a las poblaciones más débiles y excluidas, no solo regionalmente, como el caso guajiro en general, sino a todos los grupos poblacionales, porque el modelo en donde se atiende por codicia privilegia donde está el poder y el dinero», puntualizó el presidente de la República.