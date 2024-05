Estalla crisis en el Partido Verde: Renunció Antanas Mockus y lo secundó Claudia López, todo por el escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo

–El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, provocó una grave crisis en el Partido Verde. El exalcalde Antanas Mockus renunció y poco después, siguió su ejemplo la también exalcaldesa Claudia López, como quiera que dos integrantes de la colectividad resultaron implicados en la trama de corrupción: el presidente del Senado, Iván Name, y la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz.

En breve carta, el profesor Mockus afirmó: “Mi continuidad en el partido político es insostenible”.

“Después de analizar los recientes y escandalosos sucesos nacionales y de analizar las denuncias de corrupción que han registrado los medios de comunicación en los últimos días, es evidente que muchos sectores de la Alianza Verde no han incorporado los principios que dieron lugar a la formación de la colectividad”, precisó el exmandatario.

«En consecuencia y siguiendo los preceptos éticos que han sido el fundamento y la bandera de mi vida, he decidido retirarme del partido político”, agregó.

También precisó: “Si bien espero que los involucrados puedan defenderse en las condiciones que establece el Estado de derecho, considero que la gravedad de lo denunciado hace que mi participación en la colectividad sea insostenible”.

Y concluyó: «Los Recursos Públicos son sagrados».

Tras la renuncia de Mockus, la exalcaldesa y exsenadora Claudia López anunció igual decisión, en una carta de igual tamaño, afirmando: «Me sumo a lo expresado por el Profesor Antanas Mockus y me retiro junto a él del Partido Verde».

Advirtió que lo hacía porque el partido Verde había terminado acaparado por una minoría petrista que no representan su valores, prácticas y principios.

Al efecto, López afirmó: “Llegué con la ola Verde que nos inspiró a millones de ciudadanos a entrar a la vida y el servicio público y me voy porque el Partido Verde terminó cooptado y controlado por una minoría petrista que no representa ni honra los valores, prácticas y principios que he defendido y practicado en mi vida”.

La exmandataria Distrital afirmó además:

«La justicia esclarecerá los gravísimos hechos de corrupción conforme a los principios del Estado de Derecho. Pero la gravedad del sectarismo, la corrupción y el abuso de poder que se revela en los recientes hechos y escándalos, me hacen imposibles permanecer en el partido”.

Además puntualizó: «Los gobiernos pasan y la ciudadanía queda. De la frustración y el desconcierto actual saldremos adelante trabajando duro, encontrando lo que nos una, y construyendo movimientos colectivos y transparentes desde todas las regiones y ciudades de Colombia, que saquen adelante la justicia, la seguridad, bienestar social, económico y personal, y las oportunidades que los colombianos necesitamos y merecemos».

Y concluyó con la misma frase de Mockus: «Los Recursos Publicos son Sagrados»