Olmedo López publica nuevo audio con un mensaje a la Fiscal General: “Señora espere de mi la verdad y sólo la verdad”

–En un nuevo audio que publicó en la red X, el exdirector de la Unidad para la Gestión del Risgo de Desastres, dirigió un mensaje a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, a poco de presentarse a declarar, en el cual le dice que «espere de mí la verdad y sólo la verdad».

En la declaración, López detalla lo que ha vivido en los últimos días, como consecuencia del escándalo de corrupción y advierte que está asumiendo un “riesgo de muerte con valentía”.

El exdirector de la UNGDR afirma:

“Contar la verdad cuesta. No he salido públicamente y ya soy objeto de un sin número de comentarios y amenazas o señalamientos. Muchos me ven como un traidor, y a ellos les quiero decir que hace 32 años empezamos una lucha que buscaba transformar para bien la historia de Colombia. Ustedes y yo lo sabemos, y en el camino nos equivocamos. No podemos repetir las malas prácticas, y me arrepiento, y por eso en el primer momento decidí cooperar, porque debemos ser un verdadero ejemplo de cambio”.

También señala que «ahora debo expresar que confío en la institucionalidad del Estado, porque las personas pasan, pero las instituciones se mantienen, y la historia me hará la razón, en la medida en que he decidido romper mi silencio, aun cuando mis anteriores amigos hoy me satanizan y se burlan de mí, haciendo uso del micrófono a través de sus amigos, dejando ver que esto que estoy haciendo es una especie de espectáculo, cuando en realidad estoy asumiendo un riesgo de muerte con muchísima valentía y gallardía. Un momento trascendental para la historia de mi amada Colombia”.

Igualmente indica que le pidió «a las instituciones del Estado garantías, a Dios sabiduría y a mi familia fortaleza, esa que nos unió y ha caracterizado durante 32 años de lucha».

Agrega que «jamás llegué a pensar que este momento de mi vida fuera tan definitivo. Por eso tomé esta decisión que terminará empujando a esos jóvenes a no cometer errores como los nuestros y a seguir luchando. No quiero que se desanimen. Por eso tomé esta decisión de manera libre y luego de mucha reflexión».

Y puntualiza: » Señora fiscal general de la nación, espere de mí la verdad y sólo la verdad. Honorables magistrados, con profundo respeto a ustedes también para decirles que esperen de mí la verdad y sólo la verdad. Funcionarios y trabajadores del Estado colombiano, les envío mis más sinceras disculpas. Cometí un error y debo repararlo”.

A propósito del caso, este martes en la mañana, el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, recibió el esquema de seguridad. El hecho se produjo en el hotel Marriot, ubicado en inmediaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación, por parte de delegados de la Unidad Nacional de Protección, UNP.

Pinilla lo había solicitado, argumentando que su vida y la de su familia corrían peligro por sus revelaciones sobre el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.