Petro: ‘Primero tumban al presidente que privatizar la salud’

–“Nosotros no permitimos la privatización de la salud. Ya la salud tiene sus clínicas, sus cosas, actúa, nosotros no las estamos cerrando, las que funcionan mal se intervienen, pero la salud pública no se privatiza. Primero tumban al Presidente que privatizar la salud”.

Las precisiones las hizo este lunes el presidente Gustavo Petro en el municipio cundinamarqués de Soacha, en el marco de la jornada de Gobierno con los Barrios Populares, que se desarrolla a partir de este lunes en seis ciudades capitales del país.

«Si aquí hay una discusión, otra vez, hacia la privatización de la salud, discúlpenme, tienen que cambiar al Gobierno Nacional para eso», puntualizó.

El mandatario sostuvo que “cualquier cosa que vaya por ese camino, chocamos y actuamos, nosotros actuamos”, pero, consideró, “lo que sí podemos es, conjuntamente, fortalecer lo que tenemos”.

Frente a la posibilidad de privatizar la salud, enfatizó que “el modelo preventivo de salud está ordenado por la ley, la Ley Estatutaria de Salud, y está ordenado por el Programa de Gobierno, que es un voto mandatario, mandante, y quedó inscrito en una ley que se llama el Plan Nacional de Desarrollo”.

El jefe de Estado manifestó que “nosotros hemos sido claros: el Programa de Gobierno electo en el 2022 lo estableció así, que priorizáramos la salud preventiva. Prevenir es mejor que curar, lo cual significa, en esa palabreja de los médicos, que es resolutivo, soluciona, no simplemente encuesta; porque las EPS no hacen eso y muchas enfermedades que son curables se vuelven incurables si no se tratan a tiempo, si no se detectan”.

Anunció que “los equipos de salud que ya se están instalando en Soacha, pagos, no son simples encuestadores. Ojo con eso, son equipos de salud, van a detectar la enfermedad, si existe, o prevenirla, o a curarla en su nivel primario. Es para eso”.

Petro propuso al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, la posibilidad de poner en funcionamiento en el municipio de Soacha un hospital de tercer nivel.

Al hacer los anuncios en materia de salud para Soacha, el mandatario puntualizó que “la atención primaria es la base del derecho universal, y eso no nos lo va a pagar sino el Estado, porque eso no es un negocio, es un servicio que garantiza un derecho”.

De otro lado, el presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó contratar con las acciones comunales de los barrios de Soacha la pavimentación de sus calles, porque, dijo, una calle pavimentada es la dignidad del barrio.

Durante la jornada Gobierno con los Barrios Populares, en el municipio de Soacha, el mandatario solicitó al ministro de Transporte, William Camargo, dar prioridad en su cartera a las vías barriales, entendiendo la dificultad que eso significa desde el punto de vista de contratación.

“Aquí en las ciudades, aunque también hay vías campesinas, la calle del barrio es la vía. Yo al principio me preguntaba, cuando Bogotá, acuérdese usted, estaba llena de huecos, por qué todo lo habían concentrado para hacer las troncales de Transmilenio -un negocio particular- y entonces descuidaron las calles de los barrios y se llenaron de huecos”.

Según el mandatario, se debe acelerar el proceso y “pasar a una rapidez que implica más funcionarios y priorizar”.

Con respecto a las vías campesinas, solicitó al ministro de Transporte contratarlas. “Esa es una obra que uno no la ve como una 4G, pero resulta que es amada por el campesinado. Amada, literalmente. La 4G es impersonal, es para que pase la carga del capital, pero la vía campesina es para que pase la persona con sus alimentos”.

El presidente señaló que es poco el tiempo que queda para hacer efectivos estos proyectos.

“Lo que me preocupa es que no sea prioridad dentro del Ministerio de Transporte, ya que esa llamada política hacia meternos a las 4G es permanente. Nos está quitando el tiempo, el tiempo administrativo, el tiempo político, para atender soluciones de la gente que más necesita”.

“Vamos a echarle ahí una chivita a los medios. Nosotros en las ollas comunitarias, al momento de las inundaciones –Soacha tiene 32% de su población con hambre–, la orden que yo di, desobedecida, empecé a entender que hay funcionarios que desobedecen al presidente, la instrucción fue contratar con la acción comunal las ollas comunitarias”.

Agregó que la UNGRD contrató con operadores privados las ollas comunitarias. “Esa es una abierta desobediencia al Presidente, que parece tiene que ver con la corrupción. Es contratar con la acción comunal las ollas comunitarias”, recalcó.

“Hay que implementarlas para combatir el hambre en el municipio, pero también la acción comunal puede contratarlas”, sostuvo.

Sobre el tema de la fibra óptica, señaló que hay que extenderla en el barrio, cobrar mucho menos por el servicio, y dotar de Internet los hogares para beneficio de todos y fundamentalmente de quienes estudian, porque lo necesitan.

“Eso es abrir las puertas del mundo desde Soacha. La acción comunal también puede poner energía solar en esta región”, concluyó.