Petro:“El embalse de Chingaza se acaba por los negocios, tumbando la selva y creando urbanización acelerada en la sabana de Bogotá»

–Desde el municipio de Soacha, Cundinamarca, en desarrollo de la jornada ‘Gobierno con los Barrios Populares’, el presidente Gustavo Petro, recabó este lunes sobre la crisis del agua en Bogotá y afirmó que “el embalse de Chingaza se acaba por los negocios, negocios tumbando la selva y negocios creando urbanización acelerada en la sabana de Bogotá, incluida Bogotá».

El presidente Petro advirtió que “el uso de la tierra de la sabana de Bogotá ha enfocado, prácticamente, un solo criterio: el de la urbanización masiva, un negocio de especulación inmobiliaria y ha sido tan desfasado ese negocio que ha acabado con municipios enteros como Chía, Soacha, Cajicá”.

Por esta razón, subrayó, «tenemos que ver cómo nosotros equilibramos o ayudamos a equilibrar humanidad y naturaleza en estas localidades”.

El jefe del Estado señaló que “una crisis del agua es una crisis de la vida» y añadió que «lo que se puso en cuestión en la sabana de Bogotá es la vida misma, la existencia misma de las personas que aquí habitan».

«Por eso, era necesaria la autonomía municipal, la capacidad de decidir de sus poblaciones para lograr un equilibrio entre humanidad, la naturaleza y no poner la región al servicio de unos negociantes del suelo”.

El primer mandatario se refirió a la Región Metropolitana y sostuvo que ésta ya no es una asociación libre de municipios, ya no se consulta al pueblo y ya no son los alcaldes y concejales los que tienen la representación del municipio, sino que aparece una figura que son los actos directivos, en donde el Alcalde de Bogotá y el Gobernador de Cundinamarca, sea quien sea, tiene la figura determinante para asegurar proyectos sobre todo el territorio de la sabana”.

La Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, también planteó que la sabana de Bogotá es un ecosistema de interés nacional y advirtió que por esta razón desde la cartera ambientalista se está definiendo dónde se hace minería y se está revisando los últimos polígonos aprobados en 2014 con el fin de garantizar el cuidado del agua. Esto incluye a Cogua y Gualivá, donde continúan otorgando permisos de minería en zonas de recarga de agua de la sabana y en áreas aledañas a la cuenca del río Bogotá.

El presidente Gustavo Petro citó una mesa conjunta con Bogotá, con el alcalde Carlos Fernando Galán, Cundinamarca, con el gobernador Jorge Emilio Rey y la CAR para avocar el tema de la crisis de agua de Bogotá y anunció que el Ministerio de ambiente publicará para consulta límites ambientales de la Sabana. «No más volteo de tierras en la Sabana de Bogotá», puntualizó.