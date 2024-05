Mientras en Bogotá se reduce el desempleo, a nivel nacional aumenta

Foto: Archivo Alcaldía Mayor de Bogotá

Bogotá sigue consolidando la recuperación económica, lo que brinda mayores oportunidades laborales para los capitalinos y capitalinas. La ciudad está cerca de llegar a un dígito en su tasa de desempleo (10,9 %) y se ubica por debajo del nivel nacional. En el país la población desocupada aumentó en 80.722 personas. Se incrementó de 2.934.060 a 3.014.782 en el mismo periodo de 2024.

Es la primera vez que Bogotá ocupa este lugar en las mediciones existentes que abarcan 23 ciudades y áreas metropolitanas principales del país. En el ranking, Villavicencio se ubicó en el segundo lugar, con 10,8 %; por su parte, Quibdó (29,7 %) fue la ciudad con mayor TD.

María del Pilar López Uribe, secretaría de Desarrollo Económico, enfatizó que “Después de más de 100 días del inicio de esta nueva administración ya se ven los logros de la política pública de generación de empleo distrital. Reducir las brechas de género en la política de empleo es prioridad en la actual administración”, añadió.

La ciudad no sólo le fue bien en la tasa de desempleo (TD) sino también en la tasa de ocupación (TO) o población ocupada. Pasó de 59,7 % a 63,4 % en el mismo periodo de 2024. Fue la ciudad con mayor TO al compararse con otras ciudades principales. Se ubicó por encima de Pasto (60,2 %).

Los sectores que más aportaron al repunte de los buenos resultados en empleabilidad de la capital fueron administración pública y defensa (17,6 %), comercio y reparación de vehículos (17,2 %), actividades profesionales, científicas y técnicas (13,3 %) e industrias manufactureras (12,4 %). Los cuatro sectores económicos representaron el 60,5% de la población ocupada en la ciudad.

