Petro ordena a la Fuerza Pública capturar a proxenetas del turismo sexual y liberar a Cartagena de la extorsión

–El presidente Gustavo Petro Urrego ordenó este miércoles a la Fuerza Pública tomar acciones urgentes contra los proxenetas sexuales en Cartagena y contra mercenarios al servicio de grupos de narcotraficantes en el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño.

El mandatario dio la orden durante la jornada de Gobierno con los Barrios Populares, que se realizó en el sector de El Pozón, en la capital de Bolívar, donde también exigió resultados en la lucha contra la extorsión y el contrabando.

“La función de la Policía es capturar a los proxenetas del turismo sexual, a los capos del narcotráfico que usan el puerto de Cartagena para exportar cocaína, para traer contrabando; a los extorsionistas en Cartagena. La orden es liberar a Cartagena de la extorsión”, indicó.

En ese contexto, fue enfático en decir que la labor de los uniformados no es perseguir a las mujeres dedicadas a esa actividad, sino a los depredadores sexuales en la ciudad.

“La mujer está en su necesidad, no le han abierto, de pronto, otras posibilidades. Destruir el turismo sexual no es golpear a la mujer, encalabozarla; es golpear al depredador, al hombre. Aquí hay un problema de género, pero fácilmente, como pasa en Nueva York, podemos estar encarcelando a las mujeres que llegan aquí de Cartagena o no, porque tienen hambre, necesidad e hijos”, agregó.

En el mismo evento, el jefe de Estado denunció que en el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño hay reclutamiento de mercenarios al servicio de grupos de narcotraficantes, razón por la que les pidió a la Armada y al Ejército desarrollar las operaciones para golpear a estas estructuras.

“Sabemos que en el sur de Bolívar, lo mismo que en el nordeste antioqueño, empieza a producirse un nuevo paramilitarismo en Colombia. Ahora hay un mercenarismo. Muchas personas formadas militarmente son reclutadas por grupos de narcotraficantes para construir unidades más poderosas desde el punto de vista criminal y de su acción armada”, manifestó.

En ese sentido, el jefe de Estado enfatizó: “La orden que ha dado el presidente de la República al Ejército de Colombia y a la Armada Nacional es lanzar una ofensiva, tal y como estamos haciendo en el occidente del Cauca contra este neoparamilitarismo, que está matando a líderes sociales, ocasionando masacres y controlando el territorio de manera ilegal”.