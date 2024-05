Desde mayo 14: cierres en av Caracas entre calles 69 y 77 por obras del Metro

Foto: Empresa Metro de Bogotá

El Metro avanza por una Bogotá que camina segura con la construcción del intercambiador vial de la calle 72, obra clave para la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Ahora, para continuar con su construcción, y a partir del martes 14 de mayo de 2024, será necesario realizar el cierre total de la calzada para vehículos particulares sobre laav. Caracas, desde la calle 69 hasta la 76, en el costado oriental; y de la calle 71 hasta la 77, en el costado occidental.

De esta manera, durante este cierre, los buses de Transmilenio seguirán circulando sobre su calzada exclusiva, y los vehículos particulares deberán usar las vías de desvío dispuestas de la siguiente manera:

Desvío norte- sur

Los vehículos que circulan por la Autopista Norte y quieran seguir hacia el sur por la av. Caracas deberán tomar la carrera 20b al sur, hasta la calle 71; tomar la calle 71 al oriente en donde podrán retomar el recorrido por la av. Caracas.

Desvío sur-norte

Los vehículos que circulan en el sentido sur- norte por la av. Caracas, deberán tomar la calle 69 al oriente, hasta la carrera 9. Después, tomar la carrera 9 al norte hasta la calle 76, donde podrán seguir por la Caracas de nuevo.

Además, los vehículos también podrán desviar por la calle 69 al oriente hasta la carrera 9, donde podrán seguir por la calle 72 al occidente y desviar por la carrera 13 hasta la calle 73. En este punto podrán tomar la carrera 15 y seguir hasta la calle 77 para retomar por la av. Caracas.

Desvío norte – oriente

Los vehículos que circulan en sentido norte – oriente desde la Autopista Norte deberán tomar la carrera 20B al sur hasta la calle 74, girar al oriente hasta la Carrera 11 para conectar con la calle 72 al oriente.

Desvío norte – occidente

Los vehículos que circulan sentido norte-sur por la carrera 11 y, tomaban la calle 72 al occidente, ahora deberán tomar la calle 73 al occidente hasta la carrera 20B, después girar al sur hasta la calle 72 y así continuar su recorrido normal al occidente.

Desvío oriente – norte

Los vehículos que circulan en sentido oriente-occidente por la calle 72 y, tomaban la av. Caracas al norte, ahora deberán tomar la carrera 9 al norte hasta la calle 76 por donde podrán seguir su recorrido por la av. Caracas.

Desvío oriente – occidente

Los vehículos que circulan sentido oriente-occidente por la calle 72, deberán tomar la carrera 13 al norte hasta la calle 73, seguir hacia el occidente hasta la carrera 20B, girar hacia el sur hasta la calle 72 y así continuar su recorrido normal al occidente.

Desvío occidente – oriente

Los vehículos que circulan sentido occidente-oriente por la calle 72, deberán tomar la carrera 19 al sur hasta la calle 69, seguir al oriente hasta la carrera 9, y girar hacia el norte hasta la calle 72 para continuar su recorrido normal al oriente.

Desvío occidente – sur

Los vehículos que circulan sentido occidente-oriente por la calle 72, y tomaban la av. caracas al sur, deberán desviarse por la carrera 19 al sur hasta la calle 71, seguir al oriente, hasta la av. Caracas y continuar su recorrido normal al sur.

Los vehículos que circulan sentido occidente-oriente por la calle 80, y tomaban la av. Caracas al sur, deberán tomar la carrera 23 al sur hasta la calle 72 al oriente. Después, tomar la carrera 19 al sur hasta la calle 71, girar al oriente y conectar con la av. Caracas al sur.

Para el tránsito de los peatones, y en la zona de las obras, habrá cierres de andenes las 24 horas al día, pero se habilitarán senderos peatonales señalizados.

En este punto, a futuro, los vehículos que transiten por la calle 72 en sentido oriente -occidente y viceversa pasarán por debajo de la av. Caracas, eliminado el cruce semafórico actual y mejorando el flujo del tráfico durante la operación del viaducto.

Finalmente, los ciudadanos que tengan inquietudes sobre esta obra podrán dirigirse a la oficina de atención al ciudadano ubicada en la calle 72 No. 10-34, local 147, centro comercial Avenida Chile, en el horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12m.

También, podrán contactarse al correo electrónico: socialtramo6@metro1.com.co.