EE.UU sacó a Cuba de lista de no cooperantes contra el terrorismo por decisión de Petro de suspender ordenes de extradición de cabecillas del Eln: Blinken

–Cuba salió de la lista de países que ‘no cooperan plenamente contra el terrorismo’ porque el presidente Gustavo Petro suspendió órdenes de extradición de miembros del ELN, aseguró el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken.

El alto funcionario estadounidense explicó que, dadas las actuales condiciones de la no solicitud en extradición de los miembros de la guerrilla, el escenario cambió para Cuba porque ya no albergaba terroristas en su territorio.

Concretamente, el secretario de Estado explicó en la Cámara de Representantes de EE.UU que la decisión de excluir a Cuba de la lista de países que no cooperan totalmente en la lucha contra el terrorismo, se tomó porque el actual Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, suspendió las órdenes de extradición a los miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que habían viajado a la isla.

Blinken, al presentar el informe sobre el estado de la diplomacia estadounidense 2024, manifestó que la decisión se tomó durante la revisión anual del listado de naciones que “no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas” y dijo que “en este caso particular, dado el requisito anual, dada la base para la designación, dados los hechos cambiantes, esa es la determinación que tomamos”.

Blinken recordó a los representantes a la Cámara estadounidenses que la base para la designación por parte del gobierno anterior fue la presencia de miembros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia en Cuba.

«La exigencia de ese momento, por parte del gobierno colombiano, es que fueran devueltos a Colombia. Tuvimos la negativa del gobierno cubano de hacerlo, por lo tanto, albergaba a terroristas”, precisó.

Blinken agregó que “el cambio este año ha sido que el Gobierno colombiano ya no busca su extradición”, razón por la cual aseguró que, con base en este nuevo escenario, “reanudamos la cooperación policial con Cuba en interés nacional” y, por lo tanto, la designación de Cuba de permanecer en el grupo de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas “ya no estaba ahí”.

Ante la decisión de Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia recibió con beneplácito este anuncio y recordó el apoyo que Cuba ha dado al país en los procesos de paz.

Además, agradeció el apoyo y los “ingentes esfuerzos” de Cuba por contribuir a la búsqueda de la paz en Colombia. En su momento, este país fue clave para la suscripción del Acuerdo de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y, actualmente, en algunos de los ciclos de los diálogos que se adelantan con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el marco de la política de paz total del gobierno nacional.

“A lo largo de su historia, Colombia ha recibido el generoso e incondicional acompañamiento de múltiples actores de la comunidad internacional, en sus esfuerzos por alcanzar la tan anhelada paz a través del diálogo y la negociación, como instrumentos primordiales para la resolución pacífica de conflictos”, puntualizó la Cancillería colombiana.