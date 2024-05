EE.UU: Rapero se mata de un disparo mientras grababa una ‘story’

–Un rapero estadounidense de 17 años se mató por accidente mientras estaba jugando con una pistola para impresionar a sus seguidores con una nueva ‘story’ en las redes. El joven de Suffolk (Virginia, EE.UU.) grabó la fatídica transmisión en vivo el pasado miércoles 15 de mayo y fue hallado muerto el mismo día en el lugar de los hechos, confirmó la Policía local a The New York Post.

Los agentes no revelaron el nombre del fallecido, pero fue Rylo Huncho. En el video posteado se apuntó con la pistola a la cabeza y apretó el gatillo, aparentemente sin darse cuenta de que había quitado el seguro. Cayó al suelo en el mismo instante con el celular, que estaba sujetando con la otra mano.

NEWS UPDATE

American rapper points gun at his own head live on social media and pulls the trigger

The teen rapper, Rylo Huncho, 17, was found dead in Virginia on May 15, police confirmed. He was playing around with a gun live on social media and killed himself.

The teenager… pic.twitter.com/9TIBv7eMiq

— Goddie (@Goddie_Ke) May 21, 2024