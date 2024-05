JUAN CARLOS ZARABANDA LANZA «SÉ QUE PERDÍ» UNA CANCIÓN CON LA QUE RECUERDA PORQUE LO LLAMAN «LA VOZ DE ORO DE COLOMBIA»

Juan Carlos Zarabanda, sin duda es una figura emblemática en el género de la música popular colombiana, ha sido catalogado como uno de los artistas que más ha aportado a este estilo musical e incluso hace parte para muchos de los legendarios y su aporte en los bares, tabernas y en las esquinas de cada pueblo es comparado con el del Rey del Despecho Darío Gómez, El Charrito Negro y Luis Alberto Posada. Con una carrera que supera los 30 años, Zarabanda, aunque no es el más mediático, es aclamado por los amantes del despecho, de las letras cortas venas y de los sonidos en los que las cuerdas representan el llanto de un corazón adolorido. Para seguir con su línea musical, el legendario artista presenta su nueva canción «Sé Que Perdí», un desahogo en el que un amante desmoronado le canta a un amor malagradecido.

«Esta canción es un homenaje a esos amores que, aunque no fueron perfectos, dejaron huellas imborrables en nuestro corazón», comenta Zarabanda sobre su nuevo sencillo.

El video musical de «Sé Que Perdí» fue grabado en la ciudad musical de Colombia, Ibagué, en el departamento del Tolima. El video cuenta la historia de mujeres que, con malas acciones, terminan relaciones en las que estaban ganando demasiado y por alguna razón no lo entendieron hasta cuando perdieron a su enamorado. La producción del video estuvo a cargo de Diamond Five by Studio 35 y fue dirigido por el talentoso Yuber Delgado, quien capturó la esencia emocional y visual de la canción de manera magistral.

La canción «Sé Que Perdí» es una composición de Walter Jimmy Castro, quien también escribió otros grandes éxitos para Zarabanda como «Gracias Por Tu Amor», «Borracho y Loco» y «Por Miedo a Perderte» entre otros. En cuanto al mundo digital en el que ya ésta disponible «Sé Que Perdí» Zarabanda ha alcanzado de manera orgánica unas cifras admirables con éxitos como «Tu Libertad» con más de 13 millones de visualizaciones en YouTube, «Historia Macabra» con 5.8 millones, y «Gracias Por Tu Amor» con 6.2 millones. También ha sido un consentido de la radio en la que sus éxitos se mantienen en los top 100 de los más escuchados y sonados en todo el país.

«Sé Que Perdí» continúa demostrando la vigencia de Zarabanda y con una interpretación sentida y con calidad reafirma que como desde muy joven lo han llamado es y será «La Voz de Oro de Colombia,» y consolida su legado en la música popular dejando una marca indeleble que perdurará.