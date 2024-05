Colombia condena bombardeos israelíes a campamento de refugiados en Gaza; Netanyahu los calificó de «incidente trágico» y anunció que se investiga por qué se produjeron

–El Gobierno de Colombia condenó este lunes los ataques aéreos israelíes al campamento de refugiados en el barrio Tal Al-Sultan al noroeste de Rafah, en la Franja de Gaza, en inmediaciones de la zona limítrofe con Egipto.

El pronunciamiento lo hizo el ejecutivo colombiano a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el que condena la muerte de decenas de palestinos y los que resultaron heridos.

Por separado, a través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro, también condenó los ataques:

Según el último reporte de las autoridades palestinas el bombardeo causó la muerte al menos a 45 refugiados y decenas más resultaron heridos. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el hecho como un «incidente grave» y de «terrible impacto» sobre la población civil palestina y anunció una investigación. Por su parte, el Ejército israelí aseguro que los bombardeos tuvieron como objetivo a operativos de Hamás.

———-

Tonight, in Rafah. 48 hours after the ICJ’s decision, a massacre is taking place in the UN refugee camp for displaced Palestinians, in the area designated by Israel as a safe zone, resulting in the death of hundreds of Palestinians. pic.twitter.com/Uli5oRjnTM

— Gaza Notifications (@gazanotice) May 26, 2024