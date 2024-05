Petro: «A mi personalmente no me interesa para nada la reelección»

–El presidente Gustavo Petro reaccionó este martes a la campaña de su reelección que viene agitando desde hace varios días la senadora de Pacto Historico Isabel Cristina Zuleta.

«A mi personalmente no me interesa para nada la reelección», afirmó el jefe del Estado en su cuenta en la red social X, «pero –cuestionó– los que si se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de estado».

Y añadió: «La razón es una: Incumplieron. No sabían lo que firmaron».

El presidente Gustavo advirtió igualmente que «la declaración unilateral de Estado según la Convención de Viena, obliga a las partes a cumplir lo acordado y a ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento» para concluir:

«Nos quedan tres tareas: Leer la convención de Viena, leer el acuerdo de Paz y cumplir».

En desarrollo de la «campaña» lanzada por la senadora Isabel Cristina zuleta, a través de la red social X, aclaró la víspera:

«No es el presidente Petro el que está hablando de la reelección. Somos muchos de los activistas. Nosotros sí queremos una reelección. Y lo decimos de frente y lo estamos promoviendo», dijo Zuleta, que ha sido cuestionada en el pasado por otras expresiones polémicas».

Además advirtió que «otro debate» es el de cómo reactivar esa figura que quedó erradicada de la Constitución, pero subrayó: «Creemos que son muchos años más los que debe estar el presidente Petro en el Gobierno para lograr algo de cambio».

El pasado lunes respondió a cuestionamientos de la senadora de Centro Democrático, Paloma Valencia, quien dijo:

«Ya confiesan para que es la constituyente, buscan la reelección de Petro. ¿Y cómo no tienen votos buscarán alargarle el periodo?

Al efecto, Zuleta afirmó:

No Senadora, hoy el que debe estar confesándose es Uribe.

Siempre he dicho lo que pienso y lo seguiré haciendo, escucho y leo el sentir ciudadano que pide una reelección del Presidente Gustavo Petro. No se equivoque que la hegemonía de la derecha en el poder se terminó», enfatizó.

Adicionalmente precisó:

«El triunfo del primer gobierno de izquierda no es histórico solo por ser el primero en la historia, sino porque prometimos reformas sociales y conseguimos las mayorías para hacerlas realidad. Tristemente, hoy vemos cómo desde todos los sectores del poder se bloquea el mandato popular, intentando burlarlo para que no logremos nada».

Luego indicó: «Ayer me preguntaron si quería la reelección, y respondí que sí, como una activista más que siente frustración y hastío».

Y criticó a los medios medios que «insisten en reducir este tema al poder constituyente y no comprenden que, en realidad, se trata de no traicionar la voluntad popular. A los medios les digo: No se trata del presidente, se trata del pueblo».

También respondió a un espontáneo de la red X, Gabriel Cifuentes, quien le dijo

Es importante que desde los sectores afines al gobierno aclaren si lo que dijo @ISAZULETA frente a la clara intención de promover la reelección presidencial. Le hace daño profundo al petrismo y pone en tela de juicio el verdadero propósito de la idea de una constituyente. Grave — Gabriel Cifuentes ?? (@gabocifuentes) May 28, 2024

Al respecto, Zuleta señaló: «Repito, la idea de reelección no es del Presidente sino de algunos de nosotros, quienes interpretamos un sentimiento colectivo que se vivió en las calles el primero de mayo, que se manifestó por medio de pancartas y arengas. Quienes salimos a escuchar entendimos el mensaje».