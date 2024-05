Racionamientos en Bogotá han ahorrado 10% de agua, pero los embalses siguen en nivel bajo

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Al terminar el 5º ciclo de las restricciones de agua establecidas por el Distrito, debido al bajo nivel de los embalses, los bogotanos lograron un ahorro de 7.282.656 m3, equivalente a 2.913 piscinas olímpicas. Sin embargo, en comparación con los anteriores, este ciclo fue el de peor desempeño desde que empezó la medida, con un porcentaje de reducción de 9,37 %.

Precisamente, dentro del balance del 5º ciclo de racionamiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) determinó que las decisiones de carácter técnico, tomadas en el marco del racionamiento, han servido para mantener el nivel del agua en los embalses y evitar que siguiera en descenso. Desde el 5 de mayo se viene presentando una tendencia positiva en el llenado del embalse con un promedio diario de afluencias de 1.331.775 metros cúbicos.

“El balance es positivo, las medidas que tomamos han servido y han permitido garantizar que dependamos menos del sistema Chingaza, eso nos ha llevado a poder subir el nivel del sistema por cuenta de dos situaciones: uno, mayores afluencias desde el 5 de mayo y dos, por cuenta de la restricción que hemos implementado desde el 11 de abril”, informó el alcalde Carlos Fernando Galán, tras cumplirse 45 días de racionamiento en la ciudad.

Aunque las lluvias han logrado mejorar el llenado de los embalses de Chuza y San Rafael, que conforman el sistema Chingaza, todavía distan mucho de lo ideal y se debe mantener por ahora el actual esquema de racionamiento de agua. En este sentido, la EAAB informó que a la fecha el nivel de llenado de los embalses de Chingaza se encuentra en 27,55 % y este nivel debe estar a finales del mes de octubre en un 70 %.

“La meta principal que era reducir el agua que traíamos de Chingaza a Bogotá en un 20 %, la hemos cumplido y tenemos un ahorro superior al 22 % en promedio, hasta ahora. Esa es la meta más importante que nos hemos puesto y la estamos cumpliendo y tenemos que seguir cumpliendo para garantizar que el nivel de esos embalses llegue al 70 % en el mes de octubre”, reiteró el mandatario de los bogotanos.

Otra meta importante del Distrito, era lograr un consumo de agua en Bogotá del 11 %, en este punto ha logrado llegar -a la fecha- a un 10, 59 %: “Estamos muy cerca de cumplir esa meta y eso es positivo. En los 45 días hemos logrado ahorrar 7,282,656 metros cúbicos, eso es equivalente a 2,913 piscinas olímpicas”, indicó el Alcalde Mayor.

Continuar con el esfuerzo, permitirá que la ciudad llegue a la temporada seca de 2025 con reservas de agua y no con embales secos que generarían un posible desabastecimiento. “Si bien, vamos por buen camino y han sido positivas las medidas, todavía tenemos que seguir trabajando porque si no mantenemos este esfuerzo, no vamos a llevar el nivel del sistema Chingaza al 70 % que es donde debe estar en octubre para que podamos enfrentar de manera efectiva el 2025”, insistió el alcalde Carlos Fernando Galán.

El alcalde comentó que se han recibido más de 1600 reportes por posible despilfarro de agua y se han impuesto 70 comparendos, lo que representa un aumento del 350 % en este tipo de sanciones frente a mayo de 2023. Además, se han hecho 93 operativos: “Estamos actuando para enfrentar la problemática que está ocurriendo en algunos casos de despilfarro de agua en la ciudad”.

El Distrito reitera el llamado a los bogotanos para no relajarse y mantener un consumo responsable. Hasta la fecha, el ahorro de los bogotanos y las medidas de restricciones han contribuido en un 28 % en la recuperación de los embalses.

Revisa el siguiente gráfico, en el que se muestra, cómo estarían las reservas de agua en los embalses de Chuza y San Rafael, que integran el Sistema Chingaza, sin las medidas de restricción o racionamiento aplicadas desde el pasado 11 de abril de 2024:

“Hoy, a pesar de que ya nos estamos acercando al ideal operativo, estamos por debajo de lo que estábamos hace un año. Es importante seguir en nuestro modo ahorro, en nuestro modo consumo responsable porque no hemos alcanzado los niveles que teníamos en el año 2023. Este embalse es de regulación anual y su pico de llenado se da aproximadamente en el mes de octubre”, explicó Natasha Avendaño, gerente de la EAAB.

En el seguimiento y monitoreo del comportamiento total de la ciudad de los turnos de racionamiento a lo largo de los cinco ciclos, la EAAB dio a conocer datos.

Comportamiento total de la ciudad en los diferentes turnos

En todos los ciclos, la disminución del caudal de la planta Wiesner ha superado el proyectado de 20 %, lo cual ha contribuido positivamente a la regulación del sistema Chingaza.

El ciclo completo con mejor comportamiento en promedio fue el segundo, con un ahorro de 11.54 %, superando la meta de 11 % para el total de la ciudad.

El promedio de disminución de consumo al día 25 de mayo fue de 10.59 % para el total de la ciudad y de 22.44 % para la planta Wiesner.

El comportamiento de la ciudad ante la restricción del turno 1 y del turno 6 presentó una tendencia de disminución en el consumo a lo largo de los 4 primeros ciclos. Tendencia que se rompió en el ciclo 5.

Por su parte el comportamiento de la ciudad cuando la restricción es del turno 2, se ha mantenido casi igual en todos los ciclos, incluso empeoró en el ciclo 5.

El comportamiento de toda la ciudad en los turnos 3 y 4 ha ido empeorando a lo largo de los últimos 4 ciclos.

La ciudad en los turnos 6 y 8, es en los que en promedio presenta un mejor comportamiento a lo largo de los 4 primeros ciclos. En promedio la ciudad sigue teniendo mejor comportamiento en estos turnos, por encima de 2m3/s.

A su vez el comportamiento de la ciudad en el turno 7 es el que en promedio se ha presentado menor ahorro con respecto a la línea base.

Los días de la semana que parecen tener un mayor consumo, independientemente del turno, son martes, viernes y el sábado empeoró su consumo desde hace tres fines de semana.

Es importante resaltar que el lunes festivo correspondiente al turno 6 del ciclo 4 ha sido el día con menor consumo en la ciudad.

El lunes es el día de la semana con menor promedio de consumo.

Facturas y desincentivos

La EAAB también aclara que las facturas del agua que están llegando a los ciudadanos aún no reflejan completamente el consumo de la temporada de racionamiento, debido a que los ciclos de facturación se liquidan cada dos meses; por lo cual, a la fecha, los periodos contienen días previos al inicio del racionamiento que fue el 11 de abril de 2024.

De igual forma, recordó que la aplicación del desincentivo que cobra un valor adicional después del metro 44 se empezará a reflejar a los primeros usuarios en las facturas liquidadas después del 5 de julio de 2024, las cuales llegarán a los usuarios a partir del 11 de julio en adelante. Estas facturas se liquidan para periodos completos (dos meses) a partir de la entrada en vigencia de la Resolución de Desincentivo fechada el 16 de abril de 2024.

Cada Gota Cuenta

Desde el Distrito se invitó a la ciudadanía a tener en cuenta las siguientes recomendaciones que suman entre todos al propósito de ahorro de agua:

Usar un vaso para el cepillado de dientes y cerrar la llave cuando se afeita o se aplica el champú.

Ducharse máximo en tres minutos y recolectar en un balde el agua fría de la ducha mientras esta se calienta.

Usar la lavadora con la carga completa.

Revisar que los empaques de las llaves, duchas y tuberías no presenten escapes.

El llamado del Distrito a la ciudadanía es a seguir racionando y ahorrando agua para favorecer la recuperación de los niveles de los embalses de Chuza y San Rafael y lograr en diciembre de este año, la meta de niveles de reserva del 75 %.

Sigue todos los detalles en la siguiente transmisión en video: