Corea del Norte desata insólita «guerra» contra Corea del Sur: Le lanza globos llenos de excrementos y basura que caen en varias ciudades

–Globos norcoreanos arrojaron excrementos y otra basura en calles concurridas frente a residencias y en otras áreas de Corea del Sur este miércoles, según informes de medios locales y el Ejército de Corea del Sur, en la última escalada de tensiones de Pyongyang con su vecino surcoreano.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que detectó unos 260 globos, al menos algunos de los cuales contenían suciedad y basura, que aterrizaron en distintas partes del país, incluida la capital, Seúl, y acusó a Corea del Norte de un acto «inhumano y de bajo nivel».

De acuerdo con el reporte, Pionyang ya había efectuado lanzamientos similares entre 2016 y 2018, pero este último fue de mayor escala.

Algunos de los globos contenían una sustancia, «que aunque difícil de confirmar, se presumía que eran heces debido a su color oscuro y hedor», informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

