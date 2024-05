Presidente del Senado responde a Petro: Crisis de la salud hoy se debe al mal manejo administrativo y gubernamental

–En una intervención en la plenaria de este martes, el presidente del Senado, Iván Name, respondió al presidente Gustavo Petro que responsabilizó al Congreso de la crisis de la salud por el hundimiento del proyecto de la reforma al sistema.

«La crisis de la salud no se debe al hundimiento de la reforma en el Senado de la República. La crisis de la salud se debe al mal manejo administrativo y gubernamental”, aseguró Name, tras calificar de «temerarias» las afirmaciones del jefe del Estado de que el colapso que estamos sintiendo en el modelo de salud se le debe a que el Senado por no haber aprobado la reforma proveniente de la Cámara de Representantes».

Name dijo que la Comisión Séptima del Senado analizó, detenida y minuciosamente los contenidos de la reforma, buscamos entre todos un acuerdo y no se logró. Y luego explicó por qué se bajó de la presidencia del Senado «para no hacerle el quórum a la pensional». Yo no podía presidirlo porque no estaba de acuerdo con ella, lo dije en este atril varias veces, levanté la sesión plenaria una noche en señal de protesta por el ataque del presidente a nuestra corporación», indicó.

«Y agregó: Hoy tengo que referirme a esta afirmación para decirle al presidente y a su gobierno, que la crisis de la salud hoy se debe al mal manejo administrativo y al mal manejo gubernamental de un modelo que por supuesto no era ideal, ni plenamente eficiente. El tema de la crisis de salud no se le puede indilgar al Senado y lo sabemos todos los que estamos acá».

También se refiró al tema de una asamblea nacional constituyente, diciendo que «pueda ser que algún día sea pertinente pero no es esta su oportunidad, incluso desnaturaliza lo que ya se acordó en torno al proceso de paz, incluso el Congreso hoy está tramitando el tema de la jurisdicción agraria».

Advirtió que la reforma política ha faltado por muchos gobiernos; «se la hemos hundido a la derecha, izquierda, al centro al cielo, a la tierra y al infierno porque ha venido siempre bajo un supuesto equivocado de que la erradicación de la corrupción viene por la supuestas listas abiertas y que la solución son las listas cerradas, las listas cerradas son buenas como las ha utilizado en Colombia la izquierda, la derecha o el centro para sus coyunturas, que por cierto terminan después de ser usadas desechadas porque vuelve a la democracia polvo, porque en la lista cerrada los de arriba no hacen nada porque están elegidos y los de abajo mucho menos porque están perdidos».

Subrayó que con las listas cerradas «se corre el riesgo que pasemos al terrible hecho de la compra de votos» y que «es posible que de la compra de votos se pase a la compra de curules en una sala con dos botellas de wisky».

«Esa reforma política no es la solución, pero pongámonos de acuerdo en hacerla; no necesitamos convocar una asamblea nacional constituyente, creo que un día la patria va a necesitarla, cuando entendamos que nuestra guerra proviene del modelo geopolítico que hace que en su región las capitales sean pueblos grandes y no tengan más que una ciudad».

Finalmente Name hizo las siguientes precisiones: «Yo quiero saber qué vamos hacer para aumentar la producción agraria si no es cambiar el modelo de asociatividad para poder llegar al modelo de una nueva comercialización agraria, aquí en Colombia los peores carteles son aquellos que están dentro de la democracia porque no permiten que ella respire, aquí los comercializadores se quedan con el esfuerzo del estado y de los productores, aquí ha faltado un modelo integral de desarrollo, de tal manera cuando vayamos a cambiar el modelo geopolítico en busca de las autonomías de las regiones podíamos pensar en una reingeniería de fondo, pero para ahora es desarrollar los acuerdos de paz que con tanta dificultad se lograron, que hay que reconocer como una conquista y como un avance, no necesitamos una asamblea nacional constituyente y tampoco para desarrollar una reforma política que cada día vemos con más necesidad, pero busquemos que no sea la misma de hace 30 años, aquí nos trajeron una réplica y naufragó. Ahora, como antes, gracias al Senado porque sabe que detrás de la sombra está el sol y si se pueden equivocar si se equivocan los hombres pero no las instituciones. A mí me colocaron en la presidencia del Senado enalteciendo tantos años de lucha discreta y estoy seguro que después de la sombra vendrá el sol”.