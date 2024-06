Día del Campesino y de la Bicicleta, conciertos y más planes en Bogotá para este fin de semana

Día del Campesino y de la Bicicleta, conciertos, caminata, experiencias artísticas y más actividades para disfrutar de la cultura y el deporte que nos ofrece Bogotá.

¡Te esperamos desde el 1 de junio hasta el 8 de junio! Hay muchos eventos con entrada libre y con boletería.

Durante la Celebración del Día del Campesino se proyecta realizar un concierto en el Teatro El Parque a las 3:00 p.m.

Se presentará la Verde Monte que propone nuevas sonoridades basadas en las Músicas Tradicionales Colombianas, especialmente las músicas de los departamentos de Boyacá, Santander, Antioquia y Cundinamarca con un aire más juvenil, una puesta en escena creativa y con un vestuario característico y llamativo.

Día: sábado 1 de junio

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Teatro El Parque (Cra. 5 # 36-05)

Entrada libre

La Orquesta Sinfónica Binacional Colombia Venezuela promete cautivar al público del Teatro El Ensueño con un programa conmovedor este 31 de mayo a las 7:00 p.m.

Bajo la dirección del maestro Eduardo Ortíz-Vitriago, la orquesta ofrecerá una interpretación magistral de la Sinfonía n.° 7 de Beethoven, demostrando un dominio excepcional y una pasión palpables.

Día: viernes 31 de mayo

Hora: 7:00 p. m.

Lugar: Teatro El Ensueño

Entrada libre

Día Mundial de la Bicicleta

Este lunes festivo 3 de junio el IDRD llevará a cabo la conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta, a través de su icónico parque lineal: la ciclovía bogotana. La programación contará con las siguientes actividades, con el fin de que las y los asistentes puedan participar y desarrollar de manera libre actividades deportivas y de actividad física.

Ciclopaseo “Ciclovía rueda la vida”. Inicia en la Av. Boyacá con calle 147, toma al norte hasta la 170 y retorna a la calle 134.

Inicia en la Av. Boyacá con calle 147, toma al norte hasta la 170 y retorna a la calle 134. Ciclopaseo de la Embajada de Polonia. Inicia a las 08:00 a.m. en la carrera 21 bis, entre calles 104 A y 105. Allí avanza por la calle 106 al oriente hasta la carrera 15, donde gira hacia el norte hasta la calle 116. Posteriormente, sube a la carrera 7 hacia el sur hasta la calle 72. En este punto, se conecta con la carrera 15 para volver a la calle 106, hasta el punto de partida.

Inicia a las 08:00 a.m. en la carrera 21 bis, entre calles 104 A y 105. Allí avanza por la calle 106 al oriente hasta la carrera 15, donde gira hacia el norte hasta la calle 116. Posteriormente, sube a la carrera 7 hacia el sur hasta la calle 72. En este punto, se conecta con la carrera 15 para volver a la calle 106, hasta el punto de partida. Ciclopaseo de la Secretaría Distrital de Movilidad. Inicia a las 9:30 a.m. en la Biblioteca Virgilio Barco. Desde este punto, avanza por la carrera 60 al sur hasta la calle 26 y gira hacia el occidente hasta finalizar en la calle 26 con Avenida Boyacá. Actividades de walk bike y simulador de la bicicleta en el punto de atención al usuario, en la Av. Boyacá con calle 134.

Inicia a las 9:30 a.m. en la Biblioteca Virgilio Barco. Desde este punto, avanza por la carrera 60 al sur hasta la calle 26 y gira hacia el occidente hasta finalizar en la calle 26 con Avenida Boyacá. Actividades de walk bike y simulador de la bicicleta en el punto de atención al usuario, en la Av. Boyacá con calle 134. Actividades lúdicas y uso de la bicicleta en el punto de atención al usuario en la Avenida Boyacá con calle 26. ?Punto de campañas y comportamiento vial para conocer sobre el autocuidado y uso de la bicicleta en la Avenida Boyacá con calle 134.

¡Te esperamos!

Día: Lunes3 de junio

Lugar: Ciclovía

Hora: desde las 8: 00 a. m.

Entrada libre

Cumpleaños de la Biblioteca Público Escolar Pasquilla

Participa en una gran variedad de actividades que inspiran y unen a la comunidad.

Martes 4 de junio 9:00 a.m.

– Composiciones desde el vientre. (Una forma de acercamiento a la LEO desde nuestras mujeres gestantes). – Sala general de la biblioteca.

Miércoles 5 de junio 9:00 a.m.

– Café Literario «Cómo se vive y se siente la ruralidad desde la percepción de las juventudes». – Sala general de la biblioteca.

Jueves 6 de junio 9:00 a.m.

– En simultáneo. Taller: «Las primeras huellas en el territorio» con los niños y niñas del espacio rural. – Frente a la biblioteca. Taller de alfabetización «Elaboración digital de tarjetas de cumpleaños» con las mujeres de la ruralidad. – Sala general de la biblioteca.

Viernes 7 de junio 8:00 a.m.

– En simultáneo. Cine foro «Producciones locales». – Cancha aledaña a la biblioteca. Feria de servicios para adultos mayores. – Sala general de la biblioteca. Conversatorio sobre «Convivencia». Domo – Colegio Rural Pasquilla.

Sábado 8 de junio 9:00 a.m.

– «Una conversa pedagógica desde la ruralidad», con los maestros que la viven y la gozan en el territorio. Sala general de la biblioteca. 11:30 a.m. – Serenata de cumpleaños con la escuela de música campesina. Sala general de la biblioteca. 12:30 p.m. – Homenaje a la biblioteca, reconocimiento a su labor. Sala general de la biblioteca.

Lugar: Biblioteca Público Escolar Pasquilla

Actividades de entrada libre

Caminata por el Parque zonal Ciudad Montes

Este domingo 2 de junio, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., el IDRD llevará a cabo una nueva caminata ecológica por el parque zonal del barrio Ciudad Montes, en la localidad de Puente Aranda.

El punto de encuentro será en la entrada principal del parque, en la calle 10 sur # 39-29, donde las y los asistentes recibirán las recomendaciones de la ruta y realizarán el calentamiento previo.

La caminata avanzará por los caminos adoquinados de este espacio, donde tendrán la oportunidad de conocer la Casa Museo Antonio Nariño, los estanques, canchas múltiples, juegos infantiles, estadios de béisbol y una variedad de fauna y flora que armonizan el lugar. Podrán asistir las niñas y los niños desde un año en adelante.

Quienes deseen participar, deberán inscribirse días antes del evento en la página del IDRD. Se recomienda llevar agua, así como el uso de ropa cómoda y calzado para caminatas.

Día: domingo 2 de junio

Hora: de 8:00 a. m. a 11:00 a. m.

Punto de encuentro: Parque zonal Ciudad Montes (calle 10 sur # 39-29)

Inscripción libre

Celebramos los 200 años del nacimiento del compositor Anton Bruckner interpretando su “Sinfonía No. 3”

Asiste este sábado 1 de junio al concierto con la Orquesta Filarmónica de Bogotá a cargo del director invitado Niels Muus, desde Dinamarca.

Te esperamos en el Auditorio León de Greiff-Universidad Nacional de Colombia a las 4:00 p. m.

Día: sábado 1 de junio

Hora: 4:00 p. m.

Lugar: Auditorio León de Greiff-Universidad Nacional de Colombia

¡Entrada libre!

La condición de nómadas, forzada más que escogida por las condiciones políticas del país en el que nacen, va navegando en sus intérpretes que, con los trastos y trozos de esas casas a cuestas, se trastocan, se encuentran, se prolongan, se soportan, se anclan, se elevan, se abrazan y descolocan como en un constante desasosiego geográfico.

Día: 13,14 y 15 de junio

Hora: 7:30 p. m.

Lugar: Carrera 25 # 50-34

Entrada con costo.

Dos genios de la música sinfónica universal: Mozart y Beethoven con la Orquesta Filarmónica Juvenil a cargo del director invitado: Víctor Hugo López.

Día: domingo 2 de junio

Hora: 11:00 a. m.

Lugar: Teatro Estudio – Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

Entrada con boletería

A.E.I.O.A.

Títeres corporales que nos invitan de una forma lúdica y novedosa a apreciar y valorar las cosas bellas del lugar en el que vivimos, todo en una propuesta coreográfica ágil y vistosa que propone una composición cuerpo-títere.

Obra con la cual realizamos el proyecto: «A pulmón por Sur América», titiridanzando durante el año de 1999 por los países de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¡Te esperamos!

Día: sábado 1 de junio

Hora: 3:00 p. m.

Lugar: Carrera 13 E no. 97-10 km 5 via la Calera

Entrada libre

IDARTES invita a los niños y las niñas con sus cuidadores a conocer, vivir, contemplar, experimentar y crear partir de las artes, compartiendo con otras personas y desarrollando sus capacidades mediante propuestas desde el cuerpo, el movimiento, la intervención artística del espacio y los lenguajes artísticos.

Nuestra cita será en la Sala infantil de la Biblioteca Virgilio Barco Público.

Primera infancia y sus cuidadores

Día: 5 de junio

Lugar: Biblioteca Virgilio Barco Público

Hora: 2:00 p. m.

Entrada libre

Contratista

Contratista es una obra de teatro que desarrolla el tema actual de la invasión creciente que tienen las grandes compañías en la vida privada de sus empleados. De esta forma traza una fuerte crítica al abuso de poder por parte de los empleadores y el consiguiente sometimiento de los empleados por el temor a perder su trabajo.

Con trece escenas breves, humorísticas y escalofriantes, la obra nos muestra los límites de la dignidad de una vendedora que se enfrenta a la normatividad de su empresa que prohíbe las relaciones románticas y sexuales entre los empleados. Sin embargo, sus deseos son contrarrestados todo el tiempo por la empresa, llevándola hasta el límite de su cordura y a avanzar de forma vertiginosa hacia un desenlace impactante.

Dia: viernes 7 y sábado 8 de junio

Hora: 7:30 p.m.

Lugar: Teatro Bernando Romero Lozano (Calle 46 #28-30)

Entrada con costo

No me olvides

La flor no me olvides es pequeñita, su diámetro es de un centímetro, viste tonos azulados y no requiere muchos cuidados; tiene cinco pétalos que duran pocos meses en su cuerpo antes de caerse para volver a crecer. Esta flor ha sido escogida como símbolos de los amores y de la memoria. En Colombia se ha escogido como símbolo del 9 de abril, entre otras cosas, para conmemorar la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado.

El pueblo chileno, en resistencia al régimen, vestía un ramito de No me olvides en la solapa del saco para identificarse y recordar lo que era prohibido olvidar (la resistencia y la dignificación del trabajo).

¿Qué no queremos jamás olvidar? ¿qué necesitamos recordar siempre? ¿qué marcas cargan las pieles en los cuerpos y en las memorias? ¿puede lo propio, lo íntimo, la piel, narrar también pieles nacionales? ¿a quién queremos recordar por siempre….a ti, a ella, a mí misma, a él…?

Día: jueves 6, viernes 7 y sábado 8

Hora: 7:30 p.m.

Lugar: Sala Factoria Tino Fernandez (Carrera 25#50-34)

Entrada con costo

