Petro: «Estamos en guerra, pero lo que dispara no es Israel, sino el gran capital mundial, fósil y financiero”

–Al recibir una condecoración este lunes por alzar su voz en favor de su causa, el presidente Gustavo Petro se refirió a la guerra en Gaza y afirmó que “lo que dispara no es Israel, es un medio, el que dispara es el gran capital mundial fósil y financiero contra un pueblo que no pueden resistir, aguantar, porque ha sido resistente, porque les han enseñado a todos los pueblos del mundo, que no hay otro camino que la resistencia, algo que ya sabíamos nosotros».

El mandatario colombiano indicó además sostuvo que «eso que planteó Hitler es lo que se está aplicando en Gaza, pero como un experimento para el mundo. Es que así es como nos quieren dominar».

Igualmente señaló: «Las mayorías de la humanidad», las que «no viven bajo el poder económico mundial, en Europa, en Japón o en EE.UU.» y que no están dispuestas a mantenerse bajo un estado de equilibro de «injusticia absoluta», pueden ser las próximas víctimas de las mismas acciones que ahora se ejecutan en Gaza.

«Estamos ya en una guerra, nos han convocado a una guerra, y es: o la extinción de la humanidad, o la revolución mundial por la vida, y lo que se está concentrando en Gaza, en tan pequeño espacio, es la condensación de ese conflicto», puntualizó.

Luego de recibir el Gran Collar del Estado de Palestina que le otorgó el gobierno de esa nación en cabeza del presidente Mahmud Abbas y que le fue entregada por el canciller, Riyad Al-Malki, el presidente Petro aseguró que Colombia, por la violencia que ha padecido, y América Latina entienden “lo que sucede en el alma del pueblo palestino».

“No podemos darle la espalda, no hay razón ética ni moral que nos impida levantar la voz cuando podamos», aseguró.

El presidente Gustavo Petro aseguró que Israel y Palestina “tienen que ser hermanos, de alguna manera hay que encontrar el camino, si pueden ser hermanos la humanidad habrá encontrado el camino de la fraternidad definitiva, así que esa búsqueda difícil hay que encontrarla».

El jefe de Estado recordó que “me han entregado muchas condecoraciones a lo largo de mi vida, las primeras en mi colegio que son las que más recuerdo, las medallas de excelencia que me ponía el padre Pedro, la última no quería dármela, pero le tocó, y esta, tengo que decirlo, es quizás la más valiosa por lo que significa indudablemente».

Al referirse al conflicto israelí-palestino, el presidente Petro enfatizó que “no es cualquier acontecimiento el que estamos presenciando, son las señales de un mundo terrible, pero que también debe llenarse de esperanza».

“No es un mundo como soñaba (Francis) Fukuyama, sin contradicciones, pacífico totalmente, es un mundo profundamente tensionado por la política, quizás más que en el siglo XX que vivió dos guerras mundiales, que vivió la revolución socialista durante casi todo el siglo», anotó.

“Hoy es una revolución de la vida, es la tarea que todos y todas tenemos que alzar, que tejer, que construir, que organizar. Nos dirán revolucionarios sí, pero lo somos con orgullo, porque somos la expresión genuina de una humanidad que no quiere cadenas, que no quiere injusticias, que quiere ser libre espíritu entre las estrellas», concluyó.

Por su parte, el canciller palestino Riyad Al-Malki le dijo a Petro que “en momentos en los cuales la civilización está en entredicho, donde la oscuridad nos ha mostrado algunas de sus caras más amargas, donde lo que está en juego es la humanidad misma, su voz en defensa de los palestinos se ha convertido en la voz de la esperanza y de la vida misma”.

Riyad Al-Malki agradeció al presidente Petro su apoyo al pueblo palestino y el rechazo frente a los graves crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos que se han presentado en esa zona del mundo.

“En nombre de los más de catorce millones de palestinos que hay en Gaza, en Cisjordania, Jerusalén, en la propia Israel y en la diáspora. En nombre de sus héroes, mártires, de sus ancestros, de sus ancianos, de sus niños, de sus viudas, de sus huérfanos y, sobre todo, en nombre de la madre patria palestina, quiero decirle gracias”, manifestó el diplomático.

Actuando en nombre de su país y en representación del presidente palestino Mahmoud Abbas, destacó la manera como el jefe de Estado colombiano, “con valentía y estoicismo le ha demostrado al mundo que vale la pena enfrentar la barbarie. ¿De qué otra manera se puede ganar un lugar en la historia si no es a través del camino del valor, la honestidad y la humanidad? Usted, señor presidente, lo está logrando”.

Afirmó que el mandatario colombiano “está escribiendo su nombre y el nombre de cada colombiano en la historia, pero no cualquier historia, sino la historia escrita por la humanidad y por los pueblos valientes”.

“Millones de voces en el mundo, no solo voces palestinas, sino las voces de los pobres, los desposeídos, los tradicionalmente olvidados están hoy con usted. Esas voces son refugio y, a su vez, su motivación. El mundo está hoy con usted”, aseguró.

El canciller palestino puntualizó que en todos sus años de carrera diplomática ha tenido que dar muchas veces gracias, “pero el agradecimiento que hoy le traigo es uno de los más sinceros. Es el agradecimiento de un pueblo que aún confía en la ley, en la civilidad, en la justicia. Es el agradecimiento de un pueblo que quiere ser libre”.