Petro afirma que nunca ha dicho que se va a reelegir «ni antes ni después ni ahora’, pero advierte: «Vamos a volver a ganar en el 2026»

–Desde el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, el presidente Gustavo Petro recabó, una vez más, sobre la controversia por sus anuncios sobre una constituyente y la reelección. “Ese debate de que si me reelijo o no me reelijo, nunca he dicho que me voy a reelegir ni antes ni después ni ahora», sostuvo.

Además afirmó que «nunca ha sonado una frase mía que diga eso», añadiendo que «sin embargo, todos los días la prensa vive repitiendo como si yo dijera eso”. Pero, para concluir, aseguró: «Vamos a volver a ganar en el 2026″.

Las precisiones las hizo el mandatario durante la entrega de 494 hectáreas de tierra fértil a campesinos víctimas del conflicto en Cesar, en el marco de la Jornada Avanza la Reforma Agraria, que se extiende a los departamentos de Córdoba, Magdalena, Sucre, Antioquia, Bolívar, Cesar, Meta y Cundinamarca.

Petro advirtió que hay una distancia entre lo que dice el presidente y lo que sale en televisión, que “es lo contrario» y puntualizó: «Construyen una realidad imaginaria para que la población crea que tiene un presidente corrupto, un presidente perezoso, un presidente bruto, un presidente que no entiende del país, que no entiende del mundo y esa no es la realidad”.

Agregó que lo que le preocupa «es esa distancia entre la realidad y el engaño que quieren producir en la población, porque tiene una explicación y era lo que escribía esta mañana: es que el problema no es la reelección, olvidémonos de eso”.

Se refirió al caso de México y señaló que “el gobierno progresista no se religió con el mismo nombre del presidente (Andrés Manuel) López Obrador sino de una combatiente social como Claudia (Sheinbaum) que, entre otras, fue ayudante del M-19 en México”.

Además indicó que allá se religió fue “la idea, el proyecto político, el proyecto de construir un México democrático, justo socialmente, progresista que le puede hablar al mundo con dignidad” y puntualizó:

“Eso es lo que queremos reelegir en Colombia y tenemos que hablarlo a carta blanca. No hay por qué ocultarlo, no tenemos de qué avergonzarnos”.

Se refirió a las convocatorias que están haciendo sectores políticos de una alianza contra de Petro, y reiteró lo que ya había señalado en la red social X: “Ahí están asustados, porque si tienen que juntarse todos será porque algo bueno estamos haciendo; será porque tenemos aquí una importancia”.



Finalmente afirmó que un hombre o mujer puede continuar con el progresismo, profundizarlo y corregir los errores que se han cometido para lograr “la reforma del cambio en Colombia y vamos a volver a ganar en el 2026”.