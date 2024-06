Procuraduría urge a UNP, Inpec y MinJusticia medidas de protección para directora de la cárcel Modelo de Bogotá

–La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Unidad Nacional de Protección, UNP, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec y al Ministerio de Justicia, como cabeza del sector justicia, adoptar medidas de protección inmediatas para la directora encargada de la cárcel Modelo de Bogotá, Nancy Pérez.

En comunicación firmada por el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, se ponen de presente las recientes amenazas de las que está siendo víctima esta funcionaria, y se solicita a las mencionadas entidades utilizar las facultades asignadas en la Ley para activar los trámites de emergencia.

Finalmente, la Procuraduría requirió informes a las tres entidades, con todas las acciones adelantadas hasta el momento para garantizar la seguridad de funcionarios amenazados en el sistema carcelario, con el fin de hacer un seguimiento a la crisis de violencia desatada contra los funcionarios del Inpec.

El hecho es que la mayor Nancy Pérez, designada directora de La Modelo en reemplazo del asesinado coronel Élmer Fernández, recibió el pasado miércoles un panfleto con amenazas de muerte que un sujeto, que posteriormente fue capturado, dejó en las instalaciones del penal.

El escrito afirma: “Un cordial saludo, señora directora. Con el debido respeto que usted se merece, le doy 72 horas para que me saque estas dos personas del patio 4A, son pasilleros del pasillo 8 Viloria y Tolima. Si en 72 horas estas personas están, no creo que usted y sus guardianes quieran que les pase lo que le pasó al director por no sacar a estas dos personas. Todavía allí en esa cárcel hago objetivo militar a usted y la guardia”.