Contundente victoria de Colombia sobre EE.UU: 1-5 y aquí se pueden disfrutar los goles (VIDEOS)

–La Selección Colombiana sigue en racha ganadora. En partido amistoso disputado este sábado en el FedExField, en Landover, Maryland, EE.UU, preparatorio para la Copa América, la selección colombiana arrolló a su similar estadounidense. El marcador final lo dice todo: 1-5. Sí, los norteamericanos apenas pudieron salvar la honrilla.

Las dianas colombianas fueron obra, en su orden, de Jhon Arias, Rafael Santos Borré, Richard Ríos, y Luis Sinisterra. Mientras que por EE.UU, descontó Timothy Weah.

Al minuto 15, Arias abrió el marcador:

It only took Colombia five minutes ? Watch USA vs. Colombia on TNT, Max or truTV ? pic.twitter.com/qCblrBuVqz — B/R Football (@brfootball) June 8, 2024

Al 18, Santos Borré de chalaca, anotó el segundo:;

Que golaço do Borre ???pic.twitter.com/mXIgrBqum4 — GoncaloDias17 (@goncalo_diass17) June 8, 2024

Al 57 fue el descuento de Timothy Weah e Estados Unidos:

TIM WEAH ? Watch USA vs. Colombia on TNT, Max or truTV ? pic.twitter.com/6iGSDnfyPA — B/R Football (@brfootball) June 8, 2024



Al 77, el turno fue para Ríos:

Richard Ríos calls game ? Watch USA vs. Colombia on TNT, Max or truTV ? pic.twitter.com/fsQz7s56kS — B/R Football (@brfootball) June 8, 2024

Al 85, fue obra de Jorge Carrascal:

??? E teve gol do homi ! Roubada de bola, pifada de Juanfer Quintero e gol de Jorge Carrascal! Sou muito fã desse colombiano ? pic.twitter.com/IpX1RzCWKp — Olheiro Sudaca ??? (@olheirosudaca) June 8, 2024

Al 88 cerró la tanda Luis Sinisterra:

Five (5) goals to one (1) ? pic.twitter.com/btdXdV6y8I — B/R Football (@brfootball) June 8, 2024

Néstor Lorenzo, entrenador de ‘la Amarilla’, alineó el que sería el onceno estelar: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Matheus Uribe; John Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Rafael Santos Borré.

Con este, son 22 partidos consecutivos los que ha enfrentado el combinado colombiano sin conocer la derrota. De estos, 19 bajo la dirección del técnico Néstor Lorenzo.

Colombia y Estados Unidos se preparan para encarar la Copa América, que se disputará en territorio norteamericano del 20 de junio al 14 de julio.