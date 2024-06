Zelenski rechaza propuesta de Putin: «Vemos el renacimiento del nazismo”

–El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, rechazó este viernes la propuesta de Vladimir Putin de un alto al fuego a cambio de que Kiev renuncie a ingresar a la OTAN y ceda los territorios ucranianos parcialmente ocupados por los invasores. El mandatario ucraniano calificó el mensaje de Putin de «ultimátum” y lo comparó con la actuación del régimen nazi y de Adolf Hitler.

«Vemos este renacimiento del nazismo. Es una nueva ola, un nazismo ruso. Todo lo que dice Putin, darles una parte de nuestros territorios que han ocupado, y también los que liberamos… son regiones de nuestro país. Dice que se detendrá y que no habrá un conflicto congelado, pero estos son los mismos mensajes que hacía Hitler”, declaró el mandatario ucraniano a la cadena italiana Sky TG24.

Zelenski agregó que «Hitler solía decir ‘denme una parte de Checoslovaquia y pararé’, pero no. Después vino Polonia, la ocupación de toda Europa, y usted sabe que esta ola de nazismo no se detendrá”. No solo el presidente de Ucrania reaccionó con incredulidad. También el secretario general de la OTAN y Estados Unidos mostraron su escepticismo ante la propuesta del líder del régimen ruso.

El secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, aseguró que Putin no está en condiciones de ordenar nada a Ucrania. «Putin no está en posición de dictar a Ucrania lo que debe hacer para lograr la paz”, recalcó tras una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas. «Putin ha ocupado ilegalmente territorio soberano ucraniano”, recordó.

Austin indicó que «ese es exactamente el tipo de comportamiento que no queremos ver”. «No queremos ver que el líder de un país se levanta un día y decide que quiere borrar fronteras y anexionarse el territorio de su vecino. Ese no es el mundo en el que ninguno de nosotros quiere vivir”, comentó, y subrayó que el jefe del Kremlin «puede poner fin a esta guerra hoy”, una invasión «injusta” que «él empezó sin provocación” y que le ha costado a Rusia «cientos de miles de efectivos muertos o heridos”.

También el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reaccionó, señalando que la propuesta de declarar un alto al fuego a cambio de territorios no es una iniciativa de paz, sino de «más agresión y ocupación», y afirmó que no está hecha «de buena fe». Añadió que el plan de Putin «demuestra, en cierto modo, que el objetivo de Rusia es controlar Ucrania”, lo que es «una flagrante violación del Derecho Internacional y esa es la razón por la que los aliados siguen apoyando a Ucrania”.

Igualmente el consejero de la oficina presidencial ucraniana Mijailo Podoliak desechó la oferta, a la que calificó de «altamente ofensiva”, pues no es una propuesta de paz, sino «el paquete estándar (de exigencias) del agresor”.

«Punto por punto, la ‘propuesta de la Federación Rusia’ consiste en: 1. Cédenos tus territorios. 2. Renuncia a tu soberanía y deja de tener entidad. 3. Renuncia a tu protección (sin membresía ni alianzas)”, escribió Podoliak, que recordó además que Putin espera que se le levanten las sanciones internacionales a cambio de un acuerdo de este tipo. (Información DW).