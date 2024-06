La Contraloría alerta que 229 mil niños, niñas y adolescentes no están recibiendo el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el país

–La Contraloría General de la República lanzó este miércoles una alerta sobre el posible riesgo de interrupción del Programa de Alimentación Escolar, PAE, para el segundo semestre del 2024, tras denunciar que 229 mil niños, niñas y adolescentes no han tenido el servicio en lo que va corrido del año.

El organismo de control indicó que durante el primer semestre de 2024 a la vigencia 2023, además de identificar un total de once hallazgos con incidencia fiscal por valor de $4.181 millones en el país, ha establecido que 6 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), a la fecha, presentan novedades de suspensión del servicio del PAE; 15 ETC presentaron un retraso mayor o igual a 30 días calendario y 21 ETC presentaron un retraso mayor o igual a 10 días calendario en la prestación del servicio del PAE Mayoritario e Indígena, circunstancia que afectó cerca de 1.2 millones de estudiantes.

Al respecto, la CGR lanza una alerta sobre el posible riesgo de interrupción del servicio PAE Mayoritario e Indígena para el segundo semestre del 2024, al considerar que los contratos de 19 ETC están vencidos o tienen fecha de vencimiento inferior a 30 días calendario.

Según la información recolectada por las 31 Gerencias Departamentales Colegiadas de la Contraloría, con corte al 30 de mayo de 2024, y acorde con la información de la Unidad de Alimentos para Aprender – UAPA, cerca de 5.9 millones de niños, niñas y adolescentes son beneficiarios del servicio de alimentación escolar. Sin embargo, 6 de las 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), presentan novedades que han afectado alrededor de 229.000 estudiantes por no recibir el servicio de alimentación escolar en el país.

Entre las deficiencias se destacan:

La ETC Antioquia inició la suspensión de la atención PAE en los municipios no certificados de Titiribí, Argelia, Jardín y Yalí, entre el 15 y 31 de mayo del 2024. Esto afecta a 3.474 estudiantes.

La contratación para la atención del PAE Indígena de la ETC Cauca se encuentra suspendida desde el 10 de abril del 2024. Solo hasta el 17 de mayo del 2024, inició el trámite de incorporación al presupuesto departamental que permitirá adelantar el proceso de contratación directa con cada una de las autoridades indígenas (27 contratos). Esta situación perjudica alrededor de 65.000 estudiantes.

Según lo informado por la Gerencia Departamental del Magdalena, para el primer semestre del 2024, los 848 beneficiarios del municipio no certificado de Fundación no recibieron atención del servicio de alimentación escolar. Por otra parte, la ETC Santa Marta reporta que aún no ha logrado la concertación del PAE con los pueblos indígenas de Kogui, Arhuaco, Chimila y Wiwa, lo cual afecta a 3.664 estudiantes.

La ETC Huila no se encuentra prestando el servicio PAE en el municipio no certificado de Algeciras desde el 29 de abril del 2024, debido a problemas de orden público. Incidiendo en la no prestación del servicio a 3.208 estudiantes.

La población mayoritaria de la ETC Bolívar no está prestando el servicio de alimentación escolar desde el 28 de mayo del 2024, situación que afecta a 153.499 estudiantes de la zona.

36 ETC no iniciaron oportunamente el servicio del PAE

De las 97 ETC, 8 ETC del PAE Mayoritario (Antioquia, Caquetá, Córdoba, Montería, Girardot, Sucre, Sincelejo y Popayán) y 7 ETC del PAE Indígena (Popayán, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, Chocó, Buenaventura y Córdoba) iniciaron la prestación del servicio de alimentación escolar con más de 30 días calendario, de inoportunidad.

Asimismo, es preocupante que, 10 ETC del PAE Mayoritario (La Estrella, Barranquilla, Florencia, Casanare, Yopal, Cauca, Cesar, Lorica, Huila y Neiva) y 11 ETC del PAE Indígena (Arauca, Casanare, Cauca, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, Maicao, Sincelejo, Sucre y Valle del Cauca) iniciaron con un retraso mayor o igual a 10 días calendario, incumpliendo con lo establecido en la Ley 2167 de 2021.

Esta situación afectó a cerca de 1.5 millones de estudiantes en todo el territorio nacional de acuerdo con lo reportado por las ETC, en su mayoría, población vulnerable de áreas urbanas y rurales del país, y con bajas posibilidades de acceder y permanecer en el sistema escolar de manera continua.

Del control posterior y selectivo realizado durante el primer semestre de 2024 a la vigencia 2023, la Contraloría General ha identificado un total de once (11) hallazgos con incidencia fiscal por valor de $4.181 millones en el territorio nacional en relación con el PAE.

Dichos hallazgos evidenciaron fallas en la ejecución contractual (63%), especialmente por la operación del PAE Indígena en el departamento de Nariño. También se destacan las funciones de vigilancia y control del programa sobre la cuales se observaron falencias relacionadas con el suministro de raciones alimenticias en períodos de receso escolar.

Finalmente se presentaron sobrecostos en la prestación del servicio asociado a mayores valores pagados a las manipuladoras de alimentos y en el cálculo de costos de operación. Estos hallazgos fiscales se concentraron principalmente en la Región Pacífico, en la ETC Nariño (84%) y en la Región Eje Cafetero (14%) en la ETC Quindío.

Con fecha de corte 30 de mayo de 2024, se observa que, para la prestación del servicio de alimentación escolar para la población mayoritaria e indígena, 19 Entidades Territoriales Certificadas presentan contratos vencidos o con fecha de vencimiento inferior a 30 días calendario. Las ETCs que se encuentran en esta situación son: Antioquia, Apartadó, Bello, Soledad, Duitama, Tunja, Yopal, Cauca, Chocó, Funza, Magdalena, Santa Marta, Meta, Pasto, Cúcuta, Quindío, Cartago, Valle del Cauca y Vichada.

En este sentido, la CGR hace un llamado a todas estas ETC para que cumplan con los procesos contractuales que garanticen la continuidad y oportunidad de la prestación del servicio durante todo el calendario escolar, evitando la afectación de alrededor de 1.1 millones de estudiantes regulares y 73 mil niños, niñas y adolescentes indígenas.