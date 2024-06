Comunidad internacional condenó intento golpista en Bolivia

–Diferentes países han manifestado ya su repudio al frustrado golpe militar en Bolivia contra el Ejecutivo de Luis Arce, encabezados por la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual notificó que «no tolerará ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional» en Bolivia, según el secretario general de la organización, Luis Almagro.

«Expresamos nuestra solidaridad con el presidente Luis Arce Catacora. La comunidad internacional, la secretaría general de la OEA no tolerará ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia», afirmó Almagro.

Por otra parte, la presidenta pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó a una reunión «de urgencia» a los gobernantes de los países del organismo regional ante el inminente «golpe de Estado» en Bolivia.

Otros que han manifestado su preocupación y rechazo a lo que ocurre en Bolivia son el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, quien señaló en X que la comunidad de los 27 condena cualquier intento de quebrantar el orden constitucional en Bolivia, además de expresar su solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia advirtió contra la destructiva injerencia extranjera en los asuntos de Bolivia, tras el intento de golpe de Estado que se produjo este miércoles en el país sudamericano.

«Advertimos contra los intentos de interferencia extranjera destructiva en los asuntos internos de Bolivia y otros Estados, que más de una vez ha tenido consecuencias trágicas para varios países y pueblos, incluido en la región latinoamericana», comunicó la Cancillería rusa.

Al mismo tiempo, Moscú «condenó enérgicamente» el intento de golpe de Estado y expresó su «pleno e inquebrantable apoyo al Gobierno del presidente Luis Arce». «Consideramos inaceptable que la situación traspase el marco constitucional. Es un imperativo solucionar políticamente cualquier diferencia política interna en Bolivia», declaró el ministerio, agregando que Rusia «se solidariza con la hermana Bolivia, un socio estratégico confiable».

Además, la Cancillería rusa hizo un llamamiento a «todas las fuerzas y estructuras políticas constructivas de Bolivia para que se unan en aras de consolidar la sociedad boliviana y garantizar la estabilidad y soberanía del Estado Plurinacional».

Presidentes de América Latina manifestaron su rápido rechazo el miércoles (26.06.2024) al intento de «golpe de Estado» en Bolivia, como denunció su presidente Luis Arce ante el despliegue de tropas y tanquetas frente a la sede de Gobierno en La Paz.

Las imágenes televisadas de una tanqueta que intentó derribar una puerta metálica del Palacio Presidencial, al cual ingresó posteriormente el exgeneral Juan José Zúñiga, entonces comandante del Ejército boliviano, se difundieron como pólvora por redes sociales. Acto seguido, varios gobiernos de la región expresaron el repudio y pidieron la restitución del orden constitucional en el país andino.

Argentina

Buenos Aires reafirmó su «defensa irrestricta de la democracia en la región» y condenó «enérgicamente cualquier intento de quebrantarla», en alusión al «intento de golpe de Estado» ocurrido en Bolivia.

Brasil

El gobernante brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que «en América Latina los golpes nunca funcionaron», en su cuenta de X (antes Twitter), y agregó que «la posición de Brasil es clara. Soy un amante de la democracia y quiero que ella prevalezca en toda América Latina».

A posição do Brasil é clara. Sou um amante da democracia e quero que ela prevaleça em toda a América Latina. Condenamos qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia e reafirmamos nosso compromisso com o povo e a democracia no país irmão, presidido por @LuchoXBolivia.…

— Lula (@LulaOficial) June 26, 2024