Bogotá, reconocida como destino de negocios líder en Suramérica 2024

Foto: IDT

Bogota? se consolida como destino líder para hacer negocios y turismo en Suramérica! Este martes 2 de julio de 2024, Colombia sobresalió en los premios de turismo a nivel mundial World Travel Awards, luego de obtener varios reconocimientos en categorías clave, entre las que la ciudad ganó y se destacó como el mejor destino de negocios líder en Suramérica 2024.

En esta ocasión, Bogota? destacó por encima de otras ciudades nominadas como Buenos Aires, Lima, Medellín, Montevideo, Río de Janeiro y Sao Paulo, y se consolida cada vez más como un destino predilecto de negocios, reuniones o MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions).

El director del Instituto Distrital de Turismo (IDT), Andrés Santamaría, celebró el reconocimiento de estos premios, conocidos como “Los Oscar del Turismo”, otorgados a través de un sistema de votación internacionales, en otras categorías como hoteles (business, conference, leading hotel suite, resort, green hotel) alojamientos turísticos, atracciones y aerolíneas, entre otras.

“Se trata de un reconocimiento que tiene mucho valor, al ser otorgado bajo votaciones de profesionales en turismo, medios de comunicación y público en general. Esto demuestra que Bogotá es una ciudad atractiva por su infraestructura hotelera, sus centros de convenciones y toda la oferta turística”, indicó Santamaría.

“Según nuestro Observatorio de Turismo, de los más de 12.3 millones de turistas que recibió la ciudad en el 2023, el 26.5 % lo hicieron por negocios y trabajo remunerado, lo que muestra la importancia de este segmento del turismo para el desarrollo social y económico de la capital”, añadió.

Cabe resaltar que, en 2023, el turismo de negocios en Bogota? generó un impacto económico de $2.5 billones para la ciudad, mientras que en 2024 se posicionó como el principal destino de eventos de negocios en Colombia, con una participación del 35% del mercado nacional, según ProColombia.

A nivel global, los eventos de negocios generan un valor de $1.5 billones de dólares anuales y 26 millones de empleos según la UFI, The Global Association of the Exhibition Industry, y en América Latina, atraen a más de 200 millones de visitantes cada año según Latin American Federation of the Event Industry.

Así mismo, el Aeropuerto Internacional El Dorado, consiguió el premio como Aeropuerto Líder en Suramérica 2024 en los World Travel Awards. Es el primer aeropuerto de Iberoamérica en volumen de carga, el tercero más importante de Suramérica en volumen de pasajeros y uno de los más importantes hubs de Suramérica debido a una posición privilegiada y estratégica, pues se encuentra en la parte media del continente americano, facilitando su comunicación con todos los continentes.

Encuentra más información y la lista completa de ganadores en la página web oficial de los World Travel Awards.

Sobre los World Travel Awards

Los World Travel Awards se crearon en 1993 para reconocer y celebrar la excelencia en todos los sectores que son clave para las industrias del turismo, viajes y hoteles; además, esta marca es reconocida a nivel mundial como el máximo sello de excelencia de la industria.

Las ceremonias de gala de los World Travel Awards son importantes cada año, ya que asisten personalidades destacadas que están a cargo de la toma de decisiones del sector, además de personas influyentes y medios de comunicación para reconocer la excelencia en cada continente y los ganadores en una gran final a fin de cada año.

Otros reconocimientos para Bogotá

En 2024, Bogotá se ubicó en el top 3 de las mejores ciudades para el turismo MICE o turismo de negocios en América Latina y el Caribe, por primera vez en su historia, en el ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones ICCA.

El informe del ICCA, denominado Statistics Report Country & City Rankings, mide el número de reuniones internacionales que se llevan a cabo en los diferentes países y ciudades de todo el mundo. La primera ciudad de la región fue Sao Paulo (Brasil), seguido por Buenos Aires (Argentina) y luego se encuentra Bogotá.

La importancia de que Bogotá se consolide en los rankings mundiales no solo impulsa el turismo, sino que diversifica la economía capitalina, estimula el desarrollo económico, la generación de empleo y oportunidades para todas las personas y atrae la inversión extranjera, así como el mejoramiento de la competitividad de la ciudad a nivel global.