Nuevo MinInterior Juan F. Cristo desata polémica; tras declararla «mala idea» e «inviable» ahora anuncia que buscará un Acuerdo Nacional para sacar adelante la Constituyente

–Una gran polémica desató este miércoles en el país el designado ministro del Interior Juan Fernando Cristo Bustos por el reversazo que dio frente al controvertido tema de la Constituyente en la que está empeñado el presidente Gustavo Petro, pues apenas unos días atrás la había considerado «una mala idea» e «inviable».

En efecto, tras aceptar el nombramiento, que hasta horas antes también había rechazado, Cristo Bustos, anunció que como ministro del Interior buscará «un Acuerdo Nacional que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91».

Gracias Presidente por la confianza para dirigir desde el Ministerio del Interior un diálogo nacional que permita la construcción de acuerdos para impulsar las reformas que necesita el país, avanzar en la implementación del acuerdo de paz y fortalecer la autonomía de… https://t.co/DwdHT6UzkX — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) July 3, 2024

Cristo Bustos destacó 4 propósitos fundamentales que «se van a desarrollar en la carrera del Interior»:

El primero, la Constituyente.

El Ministro de @MinInterior designado, @CristoBustos, destacó que asume este nuevo desafío con 4 propósitos fundamentales que se van a desarrollar en la carrera del Interior. 1?? Búsqueda de un Acuerdo Nacional que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una… pic.twitter.com/S5I8K6PaJN — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) July 3, 2024

El segundo es la «implementación del Acuerdo de Paz con las FARC: “Desde el Ministerio de MinInterior

vamos a asumir esa responsabilidad y a coordinar las tareas con todos los funcionarios que han venido, con gran esfuerzo y compromiso, haciendo esa tarea al interior del Gobierno».

El tercero, profundizar la autonomía territorial en Colombia: “Eso tiene que ver con la discusión del Acuerdo Nacional de un nuevo ordenamiento territorial, en una profundización de la autonomía territorial y en un fortalecimiento de las capacidades fiscales de los departamentos y municipios de Colombia”.

Y el cuarto, una Agenda Legislativa que presentará el Gobierno del Cambio el próximo 20 de julio: “En los próximos días nos reuniremos con todos los ministros, los que vienen y los entrantes, y con el Presidente de la República, para definir las prioridades de esa agenda legislativa dentro de las cuales, sin duda alguna, van a estar la Reforma Laboral, la Reforma a la Salud y un nuevo esfuerzo por sacar adelante la Ley Estatutaria de Educación”.

Estas son algunas de las reacciones que Cristo Bustos provocó tras su intempestivo cambio sobre la Constituyente de Petro:

Increíble que @CristoBustos haya criticado en todo momento una Asamblea Nacional Constituyente, que supuestamente no iba a aceptar ser ministro en este Gobierno y PUM es nuevo MINISTRO DEL INTERIOR La política es dinámica y camaleónica! — Jaime Carvajal (Jimmy) (@JaimeCarvajalD) July 3, 2024

Siempre hay un tweet… pic.twitter.com/n17F0Tj27b — Jaime Carvajal (Jimmy) (@JaimeCarvajalD) July 3, 2024

—

Cristo hablando de una Asamblea Constituyente hace 3 meses (video 1), Cristo hablando de una Asamblea Constituyente hoy (video 2)…

véanlos y me dan sus opiniones. pic.twitter.com/O2U4Am5WWJ — Maritza Aristizábal (@Maryaristizabal) July 3, 2024

—

Senador David Luna:

Dr. CristoBustos, ¿qué se supone que buscan con una nueva constituyente? ¿Qué es lo que no está incluido en la Constitución del 91, que además es uno de los consensos más importantes de nuestra historia? ¿Qué límites se quieren exceder? No veo otro interés que la reelección del Presidente Petro. Sería bueno que usted desde ya deje claro que es una línea roja, así como lo hizo el Dr. Osuna, Alejandro Gaviria y otros más que han ido saliendo. Yo no estaré en ese despropósito, yo defiendo la Constitución del 91. No más globos dañinos para la democracia.

Senadora María Fernanda Cabal:

¿A cuál de los dos Juan Fernando Cristo le creemos? pic.twitter.com/WvavwLHxgQ — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 3, 2024

—

Representante a la Cámara Hernán Cadavid:

Juan Fernando Cristo, que hasta hace poco decía que no era procedente una Constituyente, ahora dice que sí. Cristo que cambió el resultado del plebiscito por una simple proposición Cristo que se inventó el FastTrack para evitar debates en el Congreso ¡Ni una trampa más! pic.twitter.com/g9QQSpQO0O — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) July 3, 2024

—

Partido Centro Democrático:

Cómo cambian de rápido las convicciones por un buen plato de mermelada Santista – Petrista pic.twitter.com/hLtDw8UQTf — Centro Democrático (@CeDemocratico) July 4, 2024

—

Frente a los cuestionamientos, Juan Fernando Cristo responde: