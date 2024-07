Carrera presidencial en EE.UU: Trump asegura que Biden es un «montón de mierda arruinado»

–Una grabación oculta del exmandatario estadounidense Donald Trump, entregada por una fuente anónima, fue publicada este miércoles por The Daily Beast. En el video, que ya se viralizó en redes sociales, el candidato republicano evaluó las perspectivas de su rival y actual líder del país, Joe Biden, para seguir en campaña tras su fracaso en el primer debate de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

«¿Cómo me fue en el debate de la otra noche? Le di una patada a ese viejo montón de mierda arruinado. Abandona la carrera», dice Trump cuando le preguntan en un campo de golf sobre su actuación del jueves pasado.

BREAKING: Leaked video shows Donald Trump saying he thinks Kamala Harris will be the Democrat nominee, says she is «so f**king bad.»

«She’s so bad. She’s so pathetic. She’s just so f**king bad.»

«How did I do with the debate the other night? I kicked that old, broken down pile… pic.twitter.com/8OKxd1hHc6

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 4, 2024