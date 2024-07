Crece debate sobre la Constituyente y el Acuerdo Nacional; expresidentes, dirigentes gremiales, exministros tercian en la discusión

–En la red social sigue el debate sobre la Constituyente. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, de cumpleaños este jueves, terció sobre el tema que reactivó el designado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y que desató una gran polémica porque evidenció un intempestivo cambio de posición. «No hay razón para que Colombia tenga más retrasos y lustros perdidos con la incertidumbre Constitucional», sentencia el exmandatario y cabeza visible del partido Centro Democrático.

Además, precisa: «En Colombia se necesita trabajar, producir, generar empleo de calidad, resolver problemas sociales, tener seguridad».

Igualmente, Uribe afirma que «no puede ser que todo esto se siga retrasando por acuerdos de sectores del “país político”, de personas que no trabajan ni dejan trabajar, que ahora quieren llevar a Colombia a una incertidumbre Constitucional, a los cual nos oponemos».

Su homólogo, Iván Duque, también reitera su oposición y hace una advertencia:

«Una Asamblea Nacional Constituyente tiene como objetivo perpetuar en el poder al actual gobierno y al Pacto Histórico. El tal “Acuerdo Nacional” es una fachada para provocar una ruptura institucional.»

El exmandatario subraya que este «proceso generará incertidumbre, desconfianza y fragilidad institucional» y puntualiza que el Congreso y las Cortes «deben negar ese camino hacia el modelo chavista impulsado ahora por quienes han sido los áulicos del terrorismo y los más vivos exponentes del clientelismo y la corrupción».

El expresidente y director del Partido Liberal Cesar Gaviria Trujillo ya había fijado su posición con anterioridad, proponiendo «una gran coalición de todos los partidos contra la constituyente antidemocratica que propone Petro».

Toda Colombia debe unirse contra la corrupción de Petro. Propongo una gran coalición de todos los partidos contra la constituyente antidemocratica que propone Petro.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras reitera que está «en desacuerdo con la idea del gobierno de elegir a los constituyentes en representación de unos sectores; muy similar a lo que pasó en Venezuela en 2017».

Sin embargo, puntualiza que «convocar una Constituyente bajo las reglas de la Constitución es un camino distinto a la idea de sacar un decreto por emergencia».

Y cambia también de posición: «Es el momento propicio para convocar una Constituyente bajo las reglas de la Constitución del 91, de este tema se viene hablando desde hace meses y hay que coger el toro por los cuernos. No tiene mucho sentido hacerlo en dos años cuando ya hay otro presidente y otro Gobierno».

El excandidato presidencial y actual alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, afirma a su turno:

«Reitero mi profundo desacuerdo con todo lo que se parezca a los modelos fallidos que solo han traído miseria para América Latina. Las condiciones que hoy vivimos como país, donde tenemos un gobierno nacional cuyo objetivo es perpetuarse en el poder, hacen que una constituyente se convierta en el peor atentado contra nuestra democracia».

La dirigencia del sector empresarial colombiano también tercia en la discusión.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales Colombianos, ANDI, da la bienvenida al diálogo propuesto por el nuevo ministro del Interior.

«…si algo le ha faltado al país los últimos años es diálogo», asegura y subraya que se espera que «los anuncios de diálogo sean justamente eso, el anuncio de debates democráticos en los cuales no se intente imponer la opinión de unos esperando que el resto simplemente acepten en silencio».

Adicionalmente indica: «Qué bueno propiciar diálogos con participación de todos, de los más vulnerables, de los millones de colombianos que componen la clase media, de la académia, de los trabajadores, de las regiones, de los hogares, de los campesinos, de los empresarios, de las cortes, de los jóvenes, de los políticos, de los líderes sociales».

Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, afirma que el pronunciamiento del ministro designado Cristo Bustos «produce aún más dudas y confusión en el, ya revolcado, ambiente político y de incertidumbre en el país».

Según el dirigente gremial del comercio organizado «produce muchas dudas y mucha confusión, porque él mismo antes de ser ministro había señalado con contundencia que era una mala idea, que era inviable, que la reelección era imposible y que no se necesitaba una Constituyente para gobernar».

Añade que «produce muchas dudas e incertidumbre porque contrario a lo que ha venido diciendo el presidente Petro, el ministro dice que esta constituyente, que exploraría con muchos grupos para un acuerdo, sería para el 2026 y bajo los criterios y normas de la constitución del 91, cuando precisamente el Presidente Petro ha venido diciendo y ratificando que es el pueblo, el constituyente primario, el que debe convocar a una constituyente y que no se requiere el paso por el Congreso y la Corte Constitucional».

Advierte que esta es «una muestra más de la improvisación del día a día de este gobierno y de la incertidumbre que reina en Colombia y que obviamente causa estragos en el clima de hacer negocios en el país».

No obstante, Cabal señala que «por supuesto que la invitación a un diálogo para explorar esta idea será atendida pero ojalá no sea para imponer, sino para escuchar argumentos del por qué en Colombia no se requiere una Constituyente, se requiere es un gobierno que gobierne, que brinde soluciones a los problemas de los colombianos y no que haga política todos los días».

El exministro Juan Camilo Restrepo, indica:

-Más allá de las volteretas mentales del nuevo ministro del interior que hace dos meses decía una cosa sobre la constituyente y ahora dice otra

-Más allá del trabalenguas constitucional que anda repitiendo el presidente Petro y que distingue entre asamblea constituyente y poder constituyente

-Más allá de si un “pacto nacional” que nuevamente planteó hoy el gobierno es factible

-Más allá de todo esto, no sería bueno que el gobierno Petro respondiera a dos preguntas simples pero fundamentales:

Qué problema de los muchos que tiene el país lo causa la constitución del 91?

Qué acción para superar las dificultades múltiples que enfrentamos la obstaculiza la carta vigente?

Restrepo concluye con otro interrogante: ¿No sería bueno comenzar por responder claramente estas dos preguntas, antes de meternos en la “vaca loca” de los cambios constitucionales?

El exministro Mauricio Cárdenas ironiza: