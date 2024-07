Racionamiento de agua en Bogotá este domingo 7 de julio le corresponde al Turno 4: Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda, Tunjuelito y Soacha

–El Turno 4 de racionamiento de agua en Bogotá le corresponde este domingo 7 de julio a sectores de las localidades Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda y Tunjuelito, así como a Soacha–Cazucá, en el departamento de Cundinamarca.

Las zonas afectadas por la restricción del servicio de acueducto, que inicia a las 8:00 a. m. y dura 24 horas, se enmarcan en los siguientes límites:

-Entre calle 43 sur y 92 sur, entre avenida Ciudad de Cali (carrera 86) y Río Bogotá.

-Entre diagonal 61 sur y calle 69C sur, entre transversal 19A y carrera 45.

-Entre autopista sur y carrera 45, entre calle 68 sur y diagonal 81 sur.

-Entre avenida Ciudad Cali (carrera 86) y autopista sur, entre río Tunjuelo y carrera 77H.

-Entre río Tunjuelo, avenida Boyacá y diagonal 68 sur.

-Entre avenida Primero de Mayo y autopista sur, entre avenida Boyacá y carrera 51.

Las localidades y los barrios que tienen corte del servicio de Acueducto, son:

?Conoce las zonas con restricción de agua para este domingo 7 de julio.

Verifica tu dirección en:

— Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) July 7, 2024