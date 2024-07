Algunas de las personalidades especiales en Festival Gabo 2024

Festival Gabo 2024

El mayor encuentro de contadores de historias de Iberoamérica se realizará del 5 al 7 de julio en Bogotá con el Festival Gabo.

El Festival Gabo acoge historias y narradores diversos que se apoyan en el método periodístico para investigar y contar la realidad. Relatos y contadores de historias que contribuyen a generar ciudadanos conscientes del tiempo y el lugar que habitamos.

El Gimnasio Moderno, la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá y el Museo Nacional, son algunos de los escenarios del Festival Gabo.

¡Estos son algunos de los invitados e invitadas nacional e internacionales del Festival Gabo 2024!



Miembro del Consejo Rector del Premio Gabo. Su trabajo se publica en diversos medios de América Latina y España: La Nación y Rolling Stone, de Argentina; El País, de España; Gatopardo, de México; El Mercurio, de Chile.

Es editora para América Latina de la revista mexicana Gatopardo y realiza tareas de edición para Ediciones Universidad Diego Portales, de Chile.

Dirige la colección Mirada Crónica, de Tusquets Argentina. Es autora de los libros Los suicidas del fin del mundo, Frutos extraños, Plano americano, Una historia sencilla, Zona de obras, Opus Gelber y Teoría de la gravedad. Su obra ha sido traducida al inglés, el alemán, el francés, el portugués, el italiano y el polaco.

Es maestra de crónica de la Fundación Gabo y miembro del Consejo rector.



Ha estudiado, descrito, criticado y defendido el periodismo. Estudió psicología en la Universidad Nacional de Colombia y trabajó en la Fundación Social dirigiendo proyectos organizacionales de valores, cultura empresarial y comunicación. Mantuvo por muchos años una columna de crítica de televisión en El Tiempo, hasta que fue designado Defensor del Lector por dos años.

Ha publicado, entre otros libros: Oficio de equilibrista. 21 casos periodísticos, Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual y ficción televisiva, junto a Jesús Martín Barbero; Balsas y Medusas, sobre la política en los medios, y Desde las dos orillas, sobre el derecho a la información. Ha sido asesor del Ministerio de Cultura de Colombia en investigaciones relacionadas con las áreas de comunicación, cultura, gestión cultural e industrias culturales.

Fue director del Centro Ático de la Universidad Javeriana, en Bogotá, el primer centro de recursos tecnológicos de información y comunicación en América Latina para el desarrollo de la educación. Es miembro del Consejo rector de la Fundación Gabo.



Es una activista ambiental brasileña perteneciente a la tribu Paiter Suruí del estado de Rondônia. Es licenciada en derecho y fue productora ejecutiva de El Territorio, un documental de 2022 sobre el pueblo indígena Uru-Eu-Wau-Wau en Brasil.

Es coordinadora del Movimiento Juvenil Indígena de RO, coordinadora General de la Asociación de Defensa Etnoambiental – Kanindé; consejera suplente del Consejo Estatal de los Derechos del Niño y del Adolescente de Rondôni. Asimismo, es voluntaria en Engajamundo; docente de Derecho y asesora de Avina, de WWF Brasil y del Pacto Mundial de la ONU. Escribe columnas en el Folha de São Paulo. Junto a varios líderes mundiales, hizo parte de la COP26.



Miembro del Consejo Rector del Premio Gabo. Es un periodista estadounidense (California, Estados Unidos, 1957). Se inició como periodista en Perú en 1979 como miembro del semanario The Lima Times y se especializó desde entonces en temas políticos latinoamericanos y en varios conflictos modernos, incluyendo los de Siria, Afganistán, Libia e Iraq.

Ha desarrollado una escuela sobre la forma de escribir perfiles, habiendo realizado los de importantes personalidades mundiales como Fidel Castro, Gabriel García Márquez, Augusto Pinochet, el rey Juan Carlos I de España y Hugo Chávez.

Entre sus más recientes incluyen perfiles de Evo Morales, Jaír Bolsonaro y Gabriel Boric. Ha publicado los libros: Che Guevara: Una Vida Revolucionaria (1997), La tumba del león: Partes de guerra desde Afganistán (2002), La caída de Bagdad (2004), El dictador, los demonios y otras crónicas (2009), La herencia colonial y otras maldiciones: Crónicas de África (2012), y Los años de la espiral: Crónicas de América Latina (2020), entre otros. Forma parte de la plantilla permanente de la revista The New Yorker, y ha sido maestro de la Fundación Gabo desde el año 2000.

Jon Lee Anderson ganó en 2013 el Premio María Moors Cabot que cada año entrega la Universidad de Columbia en Nueva York a periodistas que con su destacada trayectoria han contribuido a mejorar las relaciones en el continente americano.



Periodista y autora ucraniana especializada en cubrir política exterior y conflictos. Gumenyuk ha reportado desde más de 50 países y es fundadora y CEO de Public Interest Journalism Lab (PIJL), una organización interdisciplinaria de periodistas y sociólogos dedicada a informar sobre Ucrania.

En 2022, tras la invasión rusa, PIJL cofundó The Reckoning Project, medio especializado en documentar crímenes de guerra. En 2023, bajo la iniciativa ‘Connecting The Continents’, PIJL llevó a Ucrania a editores, intelectuales y periodistas de América del Sur, África y Asia. Nataliya colabora regularmente para Vanity Fair, The Washington Post, The Rolling Stone, The Guardian, Foreign Affairs, The Atlantic, The New York Times.

Es además autora de varios documentales y libros, entre ellos The Lost Island: Tales From The Occupied Crimea y The Maidan Tahrir, una investigación sobre lo que precedió la Primavera Árabe. Es coautora del libro The Scariest Days of My Life. The dispatches of the Reckoning Project. Gumenyuk fue cofundadora y jefa de la TV Independiente Hromadske Ucraniana y Hromadske Internacional, y actualmente es miembro de la junta directiva. Ha sido galardonada con el Premio a la Democracia NED 2022, el Premio a la Libertad de Prensa 2022 y el Premio Hanns Joachim Friedrichs 2023.



Cofundador de El Estornudo, revista cubana independiente y autor de La isla oculta y Aterrizar en el mundo. Fue columnista en The Washington Post. Ha publicado en The New York Times, BBC, El País, Aljazeera, Gatopardo, entre otros medios.

Ganó el premio Libertad de Prensa Internacional del Comité para la Protección de Periodistas, el Sigma Delta Chi Awards de The Society of Professional Journalists, el de la Sociedad Interamericana de Prensa, el One Young World Journalist of the Year Award, el Lyra Mckee Award for Bravery y la beca Michael Jacobs de la Fundación Gabo.



Desde 2007 trabaja como corresponsal en Oriente Medio. Realizó una maestría en Relaciones Internacionales y Comunicación en la Universidad Complutense y estudió otra en Creación Literaria en la Escuela Contemporánea de Humanidades de Madrid.

Después de trabajar en el periódico El Tiempo y la Revista Semana, se trasladó a Irán, donde ha cubierto conflictos y movimientos sociales en países de la región como Siria, Palestina, Iraq, Egipto, Líbano, Turquía, Afganistán e Irán.

Desde 2022 cubre la invasión a gran escala lanzada por Rusia en Ucrania. Es autora de Tras los muros (2017) y coautora del libro Balas para todas: Seis mujeres periodistas en Oriente Medio y el Magreb (2021).

Gómez Ángel fue ganadora del Premio Simón Bolívar en 2017 por su cubrimiento de la batalla de Mosul, en Iraq, e hizo parte del equipo que produjo La lucha contra el Estado Islámico para Fusion, ganador del Scripps Howard Ward en 2017. Ha sido reconocida en dos ocasiones como la mejor corresponsal de Colombia por el Círculo de Periodistas de Bogotá. Actualmente es corresponsal para France 24 Español, La Vanguardia de Barcelona y Radio Francia Internacional.

Nació en Barranquilla, Colombia, en 1982. Graduado en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York y la Universidad de Iowa, es autor de las novelas Un mundo huérfano (Literatura Random House, 2016) y Estrella madre (Literatura Random House, 2020).

La traducción de Un mundo huérfano al inglés por cuenta de Juana Adcock y Sophie Hughes recibió un English Penn Award. Estrella madre recibió una nominación al Premio Finestres de Narrativa en Castellano 2022.

Fue director cultural de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) entre 2015 y 2018, y es uno de los escritores seleccionados en la lista del Hay Festival Bogotá 39-2017.

Actualmente es docente y coordinador académico de la Maestría en Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo, allí ha dirigido proyectos de escritura comunitaria como Encorazonadas. Memorias trans desde el barrio Santa Fe y Travesías. Testimonios de personas transmasculinas en Bogotá. Su obra ha sido traducida al inglés, italiano e indonesio.



Doctora en letras y profesora titular en Bowdoin College (Estados Unidos). Es autora de Crónica de un amor terrible: La historia secreta de la novia devuelta en la ‘muerte anunciada’ de García Márquez (Bogotá: Lumen, 2023) y La rebelión de las niñas: El Caribe y la “conciencia corporal” (Madrid: Iberoamericana, 2015), Premio Nicolás Guillén de la Caribbean Philosophical Association, entre otras distinciones.

Sus publicaciones incluyen artículos académicos y contribuciones a medios como?Huff?Post (España), ?WMagazin,? Doppio?Zero?(Italia), El Tiempo, El Heraldo?(Colombia), y? el Centro Gabo de la Fundación Gabo. Actualmente trabaja en un pódcast y otro libro sobre la obra de García Márquez, además de una novela.



Es periodista y ensayista licenciado en Ciencias Políticas, presidente del comité organizador de EGI y de la cadena de TV franco- alemana ARTE, y profesor asociado de la escuela Sciences Po.

Fue director editorial de Arte France después de ocupar varios puestos importantes en medios de comunicación y en el ámbito digital, incluyendo corresponsal extranjero de Le Monde en Chile, presidente de Le Monde interactif (2000-2008), de Télérama y vicepresidente del grupo Le Monde.

También trabajó como director de France Culture y dirigió la programación de los canales y la estrategia digital de France Télévisions.



Fotógrafa de ascendencia colombiana radicada en Nueva York. Nació en la Ciudad de México y creció en España. Sus imágenes han sido publicadas en The New York Times, TIME Magazine, El País, WSJ y Vogue, entre otros. Ha colaborado con marcas como Clinique, Hermes y Nike.

Su trabajo se caracteriza por destacar la diversidad social y de género y por elevar y empoderar a sus sujetos. En 2022, Falquez tuvo su primera exposición individual en Nueva York en la Galería Hannah Traore titulada Gods That Walk Among Us.

En 2023, Falquez fue nombrada Fotógrafa de Moda del Año en los Latin American Fashion Awards. En 2023 su trabajo también fue adquirido para la colección permanente del Museo de Arte Pérez en Miami, Florida.



Marica negra, originaria del norte del departamento del Cauca en Colombia. Es co-fundadora de Querida Gente Prieta, voguera, autora del poemario Relatos de una Flor de Mayo, colaboradora en el fanzine Romper la palabra.

Volumen dos, escritora en la revista Matamba, y creadora del cortometraje “Trans-itar lo negra marica”.

Actualmente se encuentra cursando estudios de sociología en la Universidad del Valle.



Periodista y editora. Nacida en Medellín y habitante de Bogotá. Egresada de la Universidad de Antioquia y estudiante de la maestría en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana.

Cofundadora y directora editorial de Mutante, premio Rey de España al mejor medio iberoamericano en el 2024. Su carrera profesional inició en Hacemos Memoria, un proyecto de la Universidad de Antioquia apoyado en su momento por la DW Akademie.

Sus investigaciones giran en torno a la desigualdad y las violencias de clase y de género. Entre sus obsesiones está la relación de la cultura con el poder y la memoria de las movilizaciones y los conflictos sociales.



Es director de desarrollo de nuevos pódcast en Radio Ambulante Studios, donde también es editor y copresentador en El hilo. Fue coproductor de la serie Bukele: el señor de Los Sueños. Se desempeñó como director editorial de The New York Times en Español y como editor de proyectos especiales del diario El País en América.

Fue también editor de las revistas Etiqueta Negra y Etiqueta Verde. Es coeditor del libro Rabia. Crónicas contra el cinismo en América Latina (Anagrama, 2022) y mentor del Journalism Fund Europe. Sus textos y reportajes se han publicado en distintos medios de América y Europa.



Directora periodística de OjoPúblico, medio que promueve la investigación periodística transfronteriza. Coautora de Vacunagate (Aguilar, 2021) y coeditora de Poderes Fácticos (Debate, 2020).

En 2023 fue reconocida con el premio mundial Wayfinder de National Geographic Society. Ha recibido dos veces el Premio Global de Periodismo de Datos; el Premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa y el reconocimiento de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA).

Formó parte del equipo de los Panamá Papers, la investigación liderada por el ICIJ que ganó el Premio Pulitzer 2017. Integra el comité asesor de la Red de Periodismo Climático de la Universidad de Oxford.



Kossmann cuenta con experiencia trabajando en países del sur de África y América Latina. Es experto en el desarrollo de medios de comunicación para el cambio social, con una formación académica en antropología social y cine. Dirige en América Latina con DW Akademie un programa que se centra en el periodismo ambiental comunitario en Colombia, Ecuador y Perú.

Anteriormente, fue coordinador de proyectos de DW Akademie en Ecuador, donde colaboró con una red de medios comunitarios fortaleciendo la comunicación comunitaria y el periodismo local.



Comunicadora social y periodista de la Universidad Católica de Pereira, con maestría en dirección y gestión de proyectos de la Universidad de Barcelona y OBS.

Hace once años se dedica a gestionar proyectos sociales y culturales. En BaudóAP se enfoca en idear y gestionar recursos para proyectos de comunicación comunitaria y proyectos de cobertura periodística sobre medio ambiente; memoria, paz y conflicto; género e inclusión.



Periodista, escritor y profesor de periodismo en la Universidad Alberto Hurtado de Chile, donde dirige el Diplomado de Escritura Narrativa de No Ficción.

Es el director del Premio Periodismo de Excelencia (PPE), aliado chileno del Premio y la Fundación Gabo. Dirige también la colección Periodismo Activo en la Universidad de Barcelona, galardonada con el premio a la mejor colección por la Asociación Española de Editoriales Universitarias.

Herrscher es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Periodismo por Columbia University, Nueva York. Tiene un posgrado en Periodismo Ambiental por el Instituto Internacional para el Periodismo (IIJ) en Berlín, Alemania. Es el representante para América Latina de la Asociación Internacional de Estudios del Periodismo Literario (IALJS), cuya conferencia mundial 2022 organizó en la Universidad Alberto Hurtado.

Es autor de Los viajes del Penélope (Tusquets, 2007); Periodismo narrativo, publicado en Argentina, España, Chile, Colombia y Costa Rica; El arte de escuchar (Editorial de la Universidad de Barcelona, 2015) y Crónicas bananeras (Tusquets, 2021). En 2021 publicó su primer libro colectivo como editor: La voz de las cosas (Carena, 2021).

Entre sus capítulos en libros colectivos, en 2022 publica un perfil de Cecilia Bolocco en el libro Los Ídolos, editado por Leila Guerriero (Colección Vidas Ajenas, Universidad Diego Portales), Crónica y Mirada. Ed. María Angulo. Libros del KO, Barcelona, 2013; Domadores de historias, editado por Marcela Aguilar. RIL-Universidad Finis Terrae, Chile, 2010; Analizando los medios y la comunicación. Editorial Universidad Católica de Valparaíso, 2008; La Crítica. Artes, medios y tendencias. Compilador: Omar Rincón. Universidad de los Andes, Bogotá, 2016: Memorias: conceptos, relatos y experiencias compartidas. U. de Antioquia, 2020: Latin American Wars and Literary Journalism, U. de Lorraine, Francia, 2020 y The Routledge Companion to World Literary Journalism, Londres 2022, entre otros.

Sus reportajes, crónicas y ensayos han sido publicados en The New York Times, The Harvard Review of Latin America, Opera News, La Vanguardia, Clarín, Ajo Blanco, Lateral, Gatopardo, Travesías y Etiqueta Negra, entre otros medios.



Trabaja con periodistas en África y sus alrededores. Fue editora en InfoCongo, una plataforma de noticias que usa datos y mapas interactivos para identificar cambios en la región Cuenca del Congo. Ha sido dos veces fellow del Pulitzer Center para el Pulitzer Center Rainforest Investigation.

Ha ganado en dos ocasiones premios por reportajes de investigación sobre la gobernanza forestal y la gobernanza minera. Durante su beca, investigó ??con otros becarios sobre el sistema detrás de la tala ilegal en Camerún y el impacto de las actividades de agronegocios en los bosques y las comunidades que viven en la cuenca del Congo. Fue becaria en 2019 de Global Forest Watch.

Ha publicado en Le Monde, Al-Jazeera, Mediapart, InfoAmazonia, entre otros.



Periodista especializado en drogas y derechos humanos. Sus artículos han sido publicados en Le Monde Diplomatique, Gatopardo, revista Anfibia, Vice, New York Times y Washington Post en Español, El País, el Malpensante, entre otros.

Coordinador de mentorías del Fondo para Nuevas Narrativas sobre Drogas de la Fundación Gabo. Alumno del Internationale Journalisten-Programme de Alemania.

Descubre aquí más invitados e invitadas especiales en el Festival Gabo 2024