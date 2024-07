Éider Arévalo, el atleta de Bogotá, que busca ser figura en Mundial Tokio 2025

Foto: IDRD

Quedan menos de tres semanas para el inicio de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y el deportista del Equipo Bogotá, Éider Arévalo, no participará en los 20 kilómetros marcha de estas justas, debido a que no logró recuperarse plenamente de una fractura por estrés en el sacro de su cadera, lo cual no garantizaba un buen resultado en las justas.

Esa lesión, sufrida a comienzos de 2024, lo obligó a parar totalmente durante dos meses para intentar una recuperación plena. Sin embargo, al retomar los entrenamientos, se dio cuenta de que los tiempos no le permitían alcanzar su mejor nivel, por lo que su condición en las justas parisinas no sería la adecuada para buscar un buen resultado, como a los que está acostumbrado.

Por ello, solicitó una reunión con el Comité Olímpico Colombiano, la Federación Colombiana de Atletismo y el metodólogo del Ministerio del Deporte, además de Paulo Villar, presidente de la Liga de Atletismo de Bogotá y director deportivo del COC. Tras explicar y debatir el tema, tomó la difícil decisión, que fue respaldada en pleno por quienes estuvieron en la cita.

“Fue una decisión bastante difícil, muy complicada, que no cualquiera tomaría. Sin embargo, siempre nos ha caracterizado la honestidad y el profesionalismo y creo que aquí se ve reflejado. Tenía que ser honesto conmigo y con todos. De todas maneras, esto es pensando en el futuro, en que vamos a recuperarnos totalmente bien, para lo que viene, que es el siguiente ciclo olímpico, y los Juegos de Los Ángeles 2028, donde será el desquite”, manifestó Arévalo.

Éider fue el primer bogotano clasificado a París 2024, a comienzos de 2023 en Dudince, Eslovaquia, cuando registró 1.19:23 horas, logrando la marca mínima exigida por World Athletics y asegurando su cupo de una vez.

Ha participado en cuatro Juegos Olímpicos, uno juvenil y tres de mayores (Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020), y fue campeón mundial en 2017 en Londres, además de dos veces campeón mundial juvenil.

Éider enfila ahora su energía en recuperarse plenamente y apunta al Mundial de Tokio 2025 y a los eventos del ciclo olímpico, que culminará precisamente con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.