Expresidente Santos ratifica su No a la Constituyente y pide a Petro un Acuerdo Nacional pero para recuperar la seguridad, fortalecer la economía y evitar el colapso de la salud

–El expresidente Juan Manuel Santos reiteró su oposición a la Constituyente propuesta por el presidente Gustavo Petro por considerarla “inconveniente, innecesaria y un callejón sin salida” y además porque «no existen los tiempos, ni los votos, ni los argumentos necesarios para llevar a cabo dicha propuesta».

Los pronunciamientos los hizo el exmandatario liberal en una video declaración que colgó en su cuenta en la red X, en la cual también se refirió al «gran acuerdo nacional» planteado por el jefe del Estado a través del designado ministro del Interior Juan Fernando Cristo Bustos y pide que este sea «enfocado en recuperar la seguridad, fortalecer la economía y evitar el colapso del sistema de salud”.

A propósito del nuevo jefe de la cartera de la Política, Juan Fernando Cristo, el expresidente Santos recuerda que fue ministro del Interior en su gobierno y destaca su desempeño, pero aclara que este, como otros de sus exfuncionarios que han sido destacados en posiciones importantes «han sido esscogidos por sus cualidades, por sus capacidades personales y no en representación del santismo, porque el santismo no existe».

Al efecto, Santos recueda que se retiró de la política activa y puntualiza: «no me interesa seguir aferrado al poder, no participo en elecciones, no tengo partido, no tengo ni tendré cuotas en el gobierno”.

Esta es la declaración del expresidente Santos: