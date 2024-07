Avanzan los operativos de control contra los mal parqueados en Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Ayer lunes 8 de julio de 2024, el alcalde de Bogota?, Carlos Fernando Galán, en compañía de la secretaria Distrital de Movilidad, Claudia Díaz, realizaron un recorrido por la localidad de Chapinero con el fin de controlar la invasión del espacio público por parte de vehículos estacionados en lugares prohibidos.

Durante el recorrido que se llevó a cabo en la carrera 13 entre las calles 63 a 53, el mandatario de los bogotanos, aseguró que el mal parqueo en las vías de la ciudad es una problemática que se presenta especialmente en el carril preferencial del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP, e insistió que la movilidad en una responsabilidad de todos.

“Hoy hicimos un operativo para evitar y controlar la invasión del espacio público por parte de vehículos estacionados en lugares indebidos. A la fecha hemos hecho 5.500 operativos, cerca de 30.000 comparendos y 9.000 inmovilizaciones”, sostuvo el Alcalde Mayor.

Al tiempo, agregó: “Esta vía que es de tres carriles queda reducida a un carril muchas veces por causa de los mal parqueados, y eso no lo vamos a permitir, haremos un esfuerzo para tener un carril preferencial de transporte público. Tenemos que ser responsables y entender que, si no colaboramos todos, no vamos a lograr que esta ciudad se mueva”.

El alcalde Galán, reiteró que la ciudad tiene actualmente 487 frentes de obra activos, y eso afecta la movilidad, razón por la cual, pidió conciencia vial y responsabilidad a los conductores que con frecuencia se estacionen en lugares prohibidos.

“Estamos en un corredor alterno a la avenida Caracas que presenta unos cierres, y eso implica que tenemos que movilizarnos con responsabilidad y entender que si parqueamos mal afectamos la movilidad y el tiempo de los habitantes de Bogota?”, manifestó.

Este tipo de operativos de control se vienen adelantando en diferentes puntos de la ciudad con el apoyo de la Policía y el equipo de agentes de Tránsito de la Secretaría de Movilidad (SDM).