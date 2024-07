Petro posesionó a nuevos ministros del gabinete; ¿por qué los cambios?: «Estamos reparando errores y detectando problemas estratégicos»

–El presidente Gustavo Petro posesionó este lunes a los nuevos ministros del Interior, Juan Fernando Cristo; de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago; de Agricultura y Desarrollo Rural, Mart ha Carvajalino, y de Transporte, María Constanza García.

El jefe de Estado también posesionó a la nueva directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Lilia Clemencia Solano, y al nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino.

En el acto, el jefe del Estado instó a los nuevos integrantes del gabinete a dar la gran batalla por el cambio con una mirada internacional y global.

“Espero a mujeres y hombres que den la batalla por el cambio. Hay que darla, incluso desde una mirada internacional y global. La mirada global es fundamental para lo local. Igual que lo local para lo global. Ya esa diferenciación no existe. En un mundo global no mirar el mundo es suicidio y nosotros tenemos que mirar el mundo», señaló el mandatario.

Asimismo, dio a conocer las razones por las cuales tomó la decisión de realizar cambios en su equipo de gobierno.

“Estamos examinando cifras, números, ciertas complejidades técnicas, que en realidad son políticas. ¿Por qué razón un cambio de gabinete drástico en casi la mitad del Gobierno? En realidad, porque estamos reparando errores y detectando problemas estratégicos», indicó.

El presidente Petro hizo también un llamado a asumir la responsabilidad histórica de cambiar leyes para, entre otros objetivos, reactivar la economía del país.

“Para poder buscar las soluciones, como el programa de reactivación económica que será presentado al Congreso, estamos invitando al Congreso a jugar un papel —no enredarse en el chantaje, porque ahí pierde Colombia— y los partidos políticos tienen que asumir una responsabilidad histórica», dijo.

En el mismo sentido agregó: “Hay que cambiar leyes que no nos sirven. La reactivación económica depende de varias de esas leyes».

El presidente Petro también se refirió a las deudas heredadas y dejadas de forma intencional por el Gobierno anterior.

“Lo que estamos observando es un crecimiento sustancial de la deuda hecha en el gobierno pasado. A Colombia literalmente la sobreendeudaron», sostuvo.

El jefe de Estado afirmó que “la experiencia que he visto en estos dos años que no acaban, es que pasamos de 75 billones de pagos de deuda externa e interna a 112 billones en dos años. No es porque nos endeudamos más nosotros. Es porque desataron un mecanismo infernal al endeudarse supuestamente por el covid».

Esto por cuanto, explicó, “buena parte de esta deuda tiene que ver con pagar autopistas 4G y otros endeudamientos con el gran capital, como los subsidios que se dan a las grandes generadoras eléctricas, como no asumir quitar los subsidios a los combustibles fósiles, todas las cifras que suman 10 billones, 40 billones en el caso del sobreendeudamiento».

“Este es el momento de asignar recursos a actividades productivas que son las verdaderas generadoras de la riqueza: la agricultura, la industria, la vivienda y el turismo”: Presidente @PetroGustavo sobre la reactivación de la economía en Colombia. pic.twitter.com/WeVgnA4DkS — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) July 9, 2024



Los nuevos integrantes del Gobierno

—Juan Fernando Cristo, mi??nistro del Interior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, nació en Cúcuta en 1964. Es abogado y dirigente político y social. Cristo tiene una larga trayectoria política en Colombia: fue senador de la República desde 1998 hasta 2014, siendo presidente del Senado en su último año.

Se desempeñó como Ministro del Interior entre agosto de 2014 y mayo de 2017. Desde este cargo impulsó el paquete de normas para dar luz verde al Acuerdo de paz de 2016 con las FARC, y también lideró la reforma que eliminó la reelección presidencial en ese entonces.

También ha ocupado altos cargos diplomáticos, incluyendo Embajador de Colombia ante Grecia y Cónsul General en Caracas.

—Ángela María Buitrago, ministra de Justicia y d??el Derecho

Ángela María Buitrago, abogada y doctora en Derecho y Sociología de la Universidad Externado, será la nueva Ministra de Justicia del Gobierno del Presidente Gustavo Petro, en reemplazo de Néstor Osuna.

Buitrago formó parte de la Corte Suprema de Justicia entre 2005 y 2010 como Fiscal Delegada, donde se distinguió por su investigación sobre la retoma del Palacio de Justicia.

También es especialista en Derecho Penal y forma parte del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Colegio de Abogados Penalistas de Bogotá y Cundinamarca.

—Martha Carvajali??no, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural

Martha Carvajalino, experta en ordenamiento territorial y temas agrarios, será la nueva Ministra de Agricultura del Gobierno del Presidente Gustavo Petro, en reemplazo de Jennifer Mojica.

Carvajalino es abogada graduada de la Universidad Nacional de Colombia y se desempeñó como Viceministra de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura entre junio de 2023 y enero de 2024.

Ha trabajado como Procuradora Judicial en temas agrarios y ambientales, y tuvo un exitoso paso por el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales Naturales y agencias de cooperación internacional, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la FAO.

—María Constanza Ga???rcía, ministra de Transporte

María Constanza García es Ingeniera Civil de la Universidad de La Salle, Especialista en Tránsito y Transporte de la Universidad Nacional y con una Maestría en Gerencia para el Desarrollo de la Universidad Externado de Colombia.

La nueva ministra de Transporte del Gobierno del presidente Gustavo Petro cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, y ha liderado importantes proyectos de desarrollo de transporte y movilidad.

Antes de su nombramiento como ministra, García se desempeñó como Viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte y Directora (e) del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Además, fue Secretaria de Movilidad en la Alcaldía de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro, donde lideró la implementación y socialización del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y el proyecto del cable aéreo de Ciudad Bolívar.

—Lilia Solano Ramírez, directora General ?de la Unidad para las Víctimas

Lilia Solano es filósofa con maestría en Ciencia Política y candidata a doctora en Ciencias Sociales. Se ha destacado a lo largo de su carrera por su compromiso firme y apasionado en la defensa de los derechos de las mujeres y en la denuncia de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Colombia.

Su trayectoria es un testimonio de su dedicación incansable a la búsqueda de justicia y equidad para los sectores más excluidos de nuestro país.

En su rol como viceministra del Diálogo Social del Ministerio del Interior instituyó un enfoque de gestión basado en la escucha activa, la concertación y el seguimiento a los compromisos, trabajando mano a mano con comunidades, pueblos y sectores cuyas voces han sido históricamente silenciadas.