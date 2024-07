Colombia sigue celebrando; sufrida, pero gloriosa clasificación a la finalísima de la Copa América (Imágines inolvidables)

–Se han agotado todos los adjetivos para destacar la histórica clasificación de la Selección Colombia a la final de la Copa América, al derrotar a Uruguay por la mínima diferencia (1-0) que la marcó Jefferson Lerma de espectacular frentazo. Se sufrió a lo largo de los 98 minutos que se prolongó el partido (1 minuto de adición en el primer tiempo y 7 en el complementario), pero particularmente en el segundo tiempo cuando la tricolor saltó a la cancha con un hombre menos, tras la expusión de Daniel Muñoz a los 45+1′ de la jornada inicial. Al final ¡Oh jubilo inmortal! estalló en el Bank of America Stadium de Charlotte, copado por 70 mil espectadores, en su mayoría colombianos.

Fueron momentos de evidente jubilo en todo Colombia y en el estadio estadounidense.

—

—

—

—

El festejo, sin embargo, fue empañado por los hinchas uruguayos que no aceptaron la derrota y protanizaron un bochornoso espectaculo al agredir a los aficionados colombianos.

After defeat to Colombia, Uruguayan players entered the stands at Bank of America Stadium and began to throw punches. Liverpool forward Darwin Nunez amongst those at the forefront. pic.twitter.com/VE3unKObSa

— Kyle Bonn (@the_bonnfire) July 11, 2024