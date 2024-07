Petro: ‘Es indispensable reformar la Ley 100 y el camino es la garantía universal de los derechos fundamentales’

— Al intervenir este miércoles ante el XV Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas, en el complejo empresarial de Corferias, en la capital del país, el presidente Gustavo Petro mandatario reiteró la necesidad de reformar la Ley 100 de 1993 de Seguridad Social, para disminuir la desigualdad de la protección de los derechos fundamentales.

El jefe del Estado defendió nuevamente el proyecto de reforma a la salud que se radicará ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio, advirtiendo que “hablar de reformas hoy no es un capricho del Presidente, o de los mamertos o de los ambientalistas o los radicales, es una necesidad».

Petro aseguró que “lo interesante del momento» es abrir en el Congreso de la República la discusión sobre los derechos fundamentales, algo que no hace desde 1993.

“Una sociedad desigual per se, no garantiza los derechos de la mayoría de su población ni cumple el cometido del Estado, que es el fin esencial del Estado, de acuerdo con la Constitución del 91″, afirmó el mandatario.

Explicó que, si no se garantizan los derechos fundamentales básicos o esenciales, simplemente el Estado no sirve.

“Entonces, reformar la ley sí es indispensable, y el camino que yo creo debería ser el de la garantía del derecho: garantizar el derecho universal a la salud, a la pensión, a la educación», sostuvo el jefe de Estado.

"Reformar la Ley 100 es indispensable, si no perseveramos en un error ciego que nos lleva a la barbarie. El camino que debería construirse para la Reforma de la Ley 100 es la garantía del derecho, es lo que nos ordena la constitución, garantizar el derecho universal a la salud":



El presidente planteó que, justamente, la protección universal de todos los derechos fundamentales de los y las colombianas es la discusión de las reformas sociales.

“Eso es lo interesante del momento, poner a un Congreso de la República a discutir sobre los derechos fundamentales de la sociedad colombiana. Además, podría decir que desde 1993 el Congreso no lo hace. No había discutido cómo se llega al derecho universal en una sociedad como la colombiana», manifestó.

Recordó que no se trata de cambiar un texto por otro, pues la Constitución de 1991 ya dice esto, “pero han pasado 33 años y no alcanzamos esos derechos progresivamente, y no hay ninguno cumplido».

Agregó que “hablar de reformas hoy no es un capricho del Presidente, o de los mamertos o de los ambientalistas o los radicales, es una necesidad».