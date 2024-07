Copa América 2024: Corajudo partido de Colombia, pero Argentina se llevó el título

–Pese a haber jugado de tu a tu, con mucha garra y coraje, Colombia cayó 1-0 ante el seleccionado argentino, que se alzó con la Copa América 2024 en partido disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, el cual terminó en tiempo extra y, curiosamente, ambos equipos sin sus figuras centrales: James Rodríguez y Lionel Messi. Este último salió lesionado y llorando. Colombia es Subcampeón.



Argentina se convirtió así en el primer equipo en ser campeón de 16 ediciones de esta competición de la Conmebol, superando las 15 que hasta hoy compartía con Uruguay.

Messi fue sustituido a los 66 minutos por una lesión en la pierna derecha y se le vio llorar desconsolado al proseguir el trámite. Pero el crack argentino dibujó una sonrisa de satisfacción tras el gol de Lautaro para sentenciar la victoria.



Después del tiempo reglamentario, que transcurrió con varias oportunidades claras de gol que no se materializaron, los equipos entraron a la prórroga con un abrazo a cero en el marcador.

El seleccionado argentino marcó el único gol del juego en la segunda parte del tiempo suplementario. El delantero, Lautaro Martínez se encargó de meter la pelota en la portería colombiana en el minuto 112 tras un pase de Giovani Lo Celso.

LAUTARO MARTÍNEZ GOAL PUTS ARGENTINA IN THE LEAD IN THE 112TH MINUTE OF THE COPA AMÉRICA FINAL!!!!! ???????pic.twitter.com/qfS49QpYty

