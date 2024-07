¿Quién es J.D. Vance elegido por Trump como fórmula vicepresidencial?

–Hace ocho años, antes de las elecciones presidenciales de 2016, J.D. Vance criticó duramente a Donald Trump. Públicamente, Vance calificó al candidato presidencial republicano de «idiota» y dijo que era «reprobable», además de compararlo en privado con Adolf Hitler.

Sin embargo, el expresidente lo eligió como su compañero de fórmula este lunes tras una conversión del nativo de Ohio, que es ahora uno de los más ardientes defensores de Trump, manteniéndose a su lado incluso cuando otros republicanos de alto perfil no quisieron hacerlo.

La transformación de James David Vance, de crítico de Trump a un incondicional, lo convierte en una figura relativamente inusual en el círculo íntimo del expresidente.

James David (J.D.) Vance, de 39 años, es un empresario y escritor, miembro del Partido Republicano y desde 2023 se desempeña como senador de los Estados Unidos por Ohio.

Tras servir en el Cuerpo de Marines, asistir a la Facultad de Derecho de Yale y trabajar como capitalista de riesgo en San Francisco, Vance saltó a la fama nacional gracias a su libro de 2016 «Hillbilly Elegy». Las memorias exploran los problemas socioeconómicos a los que se enfrentaba su ciudad natal e intentaba explicar a los lectores la popularidad de Trump entre los estadounidenses blancos y pobres.

«El tener a alguien como J. D. Vance le agrega a la candidatura del presidente Trump ese componente de juventud que es tan importante y tan necesario», señaló el portavoz en español de la campaña del expresidente Trump, Jaime Florez.

«Tener una persona joven, creo que le conviene a Estados Unidos. También tiene un poco de experiencia en el Senado. Y también la historia de su vida es una historia buena que, una vez la conozca la gente, va a contribuir a la campaña de Trump para balancear su team», aseguró a la VOA el delegado republicano por Puerto Rico, Carlos Martínez.

J. D. Vance tuvo una infancia difícil. Nació y creció en Middletown, Ohio, donde vivió sus primeros años marcados por la pobreza y las drogas. Su alistamiento como marine le ayudó a costear sus estudios en la universidad, primero en su estado natal y luego en Yale, donde estudió derecho. Trabajó además como capitalista de riesgo, antes de ser elegido al Senado.

Su historia de superación personal atrae a una parte de la base republicana. «Él viene de orígenes tan humildes. Se crió en un parque de casas rodantes (…) Su abuela lo crió porque su madre consumía drogas. ¿Pero sabes que? Todo esto es un sueño americano, ¿verdad? Puedes perseguir lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras en EEUU. Y ese es el sueño americano. Y de eso se trata Trump», aseguró a la VOA Robin Hans, republicana de Illinois.

Para los latinos significa alguien que apoya todas esas políticas del presidente Trump, que han beneficiado a los latinos históricamente y que seguramente los seguirán beneficiando», destacó el portavoz en español de la campaña del expresidente Trump, Jaime Florez.

Vance saltó a la notoriedad con su superventas «Hillbilly, una elegía rural», publicado en 2016, cuando Trump obtuvo la candidatura presidencial republicana por primera vez. Según los críticos, el análisis hecho por el joven ayudaba a explicar el atractivo de un inconformista empresario neoyorquino sobre el centro geográfico de EEUU, especialmente sobre los votantes blancos rurales que ayudaron a Trump a ganar la presidencia.

El libro llamó la atención del hijo mayor del expresidente, Donald Trump Jr., fanático de la obra de Vance. Ambos cultivaron una amistad que aún mantienen. Sin embargo, J.D. Vance en un principio fue un republicano «Never Trump» o «Nunca Trump».

Llegó incluso a llamar al expresidente “peligroso” y “no apto” para el cargo. La esposa de Vance, la abogada Usha Chilukuri Vance, es india americana y madre de sus tres hijos. El ahora compañero de campaña de Trump criticó entonces la retórica racista del exmandatario, incluso llegando a decir que podría ser el “Hitler de Estados Unidos”.

Pera cuando conoció a Trump, en 2021, Vance había dado marcha atrás a su posición. Ahora es uno de sus más fervientes aliados en el Congreso. Tanto el joven senador, como el expresidente han restado importancia a las duras críticas de antaño. Trump «perdona a muchos que han hecho algo malo, eso es lo bueno de él», agregó Robin Hans.

Poco después del nombramiento de Vance como candidato a vicepresidente, la campaña por la reelección de Biden tildó la fórmula presidencial de Trump-Vance como la “más extrema y desconectada de la historia de EEUU”.

El equipo de Biden reiteró que la vicepresidenta Kamala Harris estaba dispuesta a debatir a Vance en una propuesta presentada por el canal CBS, sin embargo, la campaña Trump no ha confirmado la participación del compañero de boleta del expresidente.

Para varios de los delegados republicanos en Milwaukee, Harris no será rival para Vance.

» Tenemos un cambio demográfico en EEUU, donde los demócratas de clase trabajadora ahora se han convertido en republicanos, y le damos la bienvenida al partido. Creo que el senador Vance ayudará a reclutar más de esas personas para nuestro partido en estados que son muy importantes: Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Ese es el único camino a seguir para el actual presidente: ganar esos tres estados», dijo a la VOA el analista republicano David Urban.

Uno de los favoritos en la carrera por la vicepresidencia de Trump era el senador de ascendencia cubana, Marco Rubio. El legislador por la Florida llegó a retar al expresidente en las primarias de 2016, para luego convertirse en un cercano aliado. Muchos, sobre todo los hispanos, tenían la esperanza de que se convirtiera en el primer latino en llegar a la Casa Blanca.

Para el delegado puertorriqueño Carlos Martínez hubiera sido emocionante para la comunidad que Rubio hubiera sido el elegido, aunque aseguró tener confianza en la decisión del expresidente.

«Es obvio que nosotros los puertorriqueños hubiéramos preferido a Marco Rubio, porque Marco Rubio tiene una relación con Puerto Rico espectacular. Y yo no lo he preguntado, pero sé que la mayoría de los delegados hubieran preferido a Marco Rubio, pero al final, Vance es la mejor selección para saber y asegurarnos que el (ex) presidente, Donald Trump, gane la presidencia», dijo.

Para el portavoz en español de la campaña de Donald Trump, el senador floridano «seguramente tendrá un papel importante en la administración» del expresidente si este vuelve a la Oficina Oval.

«Marco es alguien que conoce como pocos la política internacional, particularmente la política de América Latina, los problemas que nuestro continente está atravesando. Que alguien le hable al oído al presidente Trump acerca de estas cosas es muy importante. Nosotros necesitamos que los Estados Unidos miren más de cerca a América Latina y alguien que pueda encargarse de eso con toda propiedad, seguramente es el senador Rubio», insistió Jaime Florez. (Información Voz de América).