Presidencia confirma pérdida de disco duro y memoria de computadores entregados por exconsejera de Regiones Sandra Ortiz salpicada por escándalo de la UNGRD

–En un comunicado, la Presidencia de la República confirmó este jueves la desaparición del disco y de la memoria de dos computadores que fueron entregados por la exconsejera de Regiones Sandra Ortíz, señalada por Sneyder Pinilla, exsubdirector la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, como “mensajera”, para la entrega de una fuerte suma de dinero al presidente del Senado, Iván Name, en el sonado escándalo de corrupción.

«En días pasados, durante la entrega a la nueva administración de la Consejería para las Regiones se recibieron dos computadores incompletos: uno sin disco duro y otro sin memoria, asignados a contratistas del equipo de esta dependencia», precisa el escrito.

Añade que ya se han puesto en marcha todos los procedimientos de control interno administrativo pertinentes para verificar lo ocurrido y que el área de sistemas del despacho de Presidencia está revisando la información recopilada y está a la espera de avances para, en caso de que sea necesario, «proceder con acciones conforme a la ley y dar curso a las entidades pertinentes».

Comunicado de prensa sobre los computadores asignados a la Consejería para las Regiones, de la Presidencia de la República. ?? pic.twitter.com/R2SGyORq5H — DAPRE (@ContactoDapre) July 18, 2024



Los discos duros desaparecidos serían parte de las pruebas en el caso de la UNGRD. Habían sido utilizados por Ricardo Castiblanco Ramírez y Diana Carolina Durán Ortiz, dos contratistas de la Consejería Presidencial para las Regiones que trabajaron para Sandra Ortiz.

pues hay que recordar que Ortiz fue mencionada por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad, como la «mensajera» para la supuesta entrega de dinero al actual presidente del Senado, Iván Name.

Los computadores a los que le faltan un disco duro y una memoria RAM habían sido asignados a dos asesores de la Consejería Presidencial para las Regiones, que estaban bajo el mando de Ortiz. Según Caracol Radio, se trata de Ricardo Castiblanco Ramírez y Diana Carolina Durán Ortiz, que a su vez estaban bajo la responsabilidad de Danna Estefanía Cortés.

Sobre el hecho, Luz María Múnera, la actual consejera para las Regiones de la Presidencia, afirmó en Blu Radio:

«Exactamente en qué momento pasó no lo sabemos. Uno recibe los computadores y no los puede abrir porque eso tiene unas claves. Hay un computador al que le falta el disco duro y otro le falta la memoria RAM. Digamos que uno no recibe un computador y dice ‘présteme el destornillador, yo lo abro».

Añadió que «se están haciendo los trámites administrativos que se tienen que hacer. Saber qué había ahí o que no había no es posible».