¿Cómo funciona CrowdStrike, la empresa detrás del apagón informático mundial?

–Una actualización defectuosa del hasta ahora poco conocido proveedor de ciberseguridad estadounidense, CrowdStrike, ha provocado este viernes un apagón informático mundial que, según varios expertos, se trata de «la mayor interrupción de tecnología de la información de la historia».

La empresa, con sede en Austin (Texas), utiliza una plataforma llamada Falcon, que está diseñada para detener las brechas mediante un conjunto unificado de tecnologías en la nube, las cuales previenen todo tipo de ataques, incluidos los programas malignos.

Esta herramienta ofrece una «solución potente» que unifica el antivirus de nueva generación, la detección y respuesta a las amenazas de los ‘endpoints’, la inteligencia sobre ciberamenazas, las capacidades de caza de amenazas gestionadas y la higiene de la seguridad, todo ello contenido en un pequeño sensor único y ligero que se gestiona y suministra en la nube.

User reports and search data shows the global scale of IT outages ?

The map shows a particularly high number of reported outages in Europe, the United States and Australia ? pic.twitter.com/VlYMxeGx4z

— Sky News (@SkyNews) July 19, 2024