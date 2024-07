Olmedo López afirma que tiene miedo porque «poderosos» lo quieren «silenciar» y pide garantías y protección para él y su familia

–En una breve declaración en un video publicado este miércoles en la red social X, Olmedo López, el ex-director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGDRD, pidió que se le brinden garantías, protección y seguridad para él y su familia porque «poderosos» lo quieren «silenciar», tras las revelaciones que ha venido haciendo y que complementará este jueves en la audiencia de imputación sobre el reparto de billonarios recursos de la entidad entre políticos y otros personajes corruptos.

En la grabación, López comienza señalando: «Hoy quiero contarle al país que tengo miedo porque sé que poderosos me quieren silenciar, poderosos que le temen a que se conozca la verdad, la verdad que decidí contar, la verdad que he contado a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, más de 300 folios con pruebas he entregado a la Fiscalía”.

Agrega que hoy le da «gracias a Dios porque me ha permitido llegar vivo a este momento» y concluye: «Le pido a la Fiscalía General de la nación a la justicia que me brinden días protección y seguridad para mí y para mi familia para seguir contando la verdad».

Olmedo López principal testigo de la corrupción petrista dice tener miedo por su vida. Le pido a todos los colombianos difundir este video Si a Olmedo le pasa algo, es culpa de Gustavo Petro pic.twitter.com/ZpoHsN4dGv — Jaime Arizabaleta ?? (@jarizabaletaf) July 24, 2024



El pronunciamiento de Olmedo López se produce a pocas horas de comparecer en la audiencia en la cual la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos como artífice o promotor del entramado de corrupción que lideró desde la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Precisamente la Fiscalía anunció que en la diligencia, que se realizará este jueves 25 de julio en un juzgado de control de garantías de Bogotá, revelará los resultados parciales de la investigación sobre el entramado de corrupción en la UNGRD que impactó la contratación de suministro de agua potable en La Guajira y múltiples obras de mitigación en Córdoba, Valle del Cauca, Sucre, Bolívar, Nariño, Chocó y Cauca, entre otros departamentos.

Además señaló que las personas serán vinculadas, de acuerdo con sus particulares conductas, por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

En la diligencia, el organismo investigador y acusador formulará la solicitud de medida de aseguramiento en contra del exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez, así como del exsubdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y del contratista Luis Eduardo López Rosero, implicados en las contrataciones corruptas en esa entidad.

Según la indagación adelantada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, los tres indiciados serían responsables de diferentes actuaciones ilegales detectadas en varios procesos contractuales de la UNGRD, entre ellos el de la adquisición de carrotanques para garantizar el abastecimiento de agua potable en el departamento de La Guajira.

El pasado 11 de julio, tras radicar la solicitud de audiencia de imputaciones y medida de aseguramiento privativa de la libertad contra López y Pinilla, anunció la compulsa de copias a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que investigara la posible participación de 9 congresistas en los mismos hechos de corrupción.

Los congresistas son: Wadith Alberto Manzur Imbett, Liliana Esther Bitar Castilla, Karen Astrith Manrique Olarte, Julio Elías Chagüi Flórez, Julián Peinado Ramírez, Iván Leonidas Name Vásquez, Juan Pablo Gallo Maya, Andrés David Calle Aguas, Juan Diego Muñoz Cabrera.