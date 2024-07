Resultados de Elecciones Atípicas de Consejos Locales de la Bicicleta 2024-2027

Imagen: IDPAC

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) informa los resultados de las elecciones atípicas realizadas el 18 de julio de 2024 para escoger a las y los representantes de los Consejos Locales de la Bicicleta 2024-2027 en nueve localidades de Bogotá: Antonio Nariño, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Sumapaz, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Barrios Unidos y Santa Fe.

El proceso electoral se realizó a través de la plataforma del Sistema de Votación Electrónica Ciudadana (VOTEC) del IDPAC, en la que se inscribieron 44 candidatos (as). Luego del proceso de subsanación, quedaron habilitados 40 candidatos. De los 401 electores inscritos, fueron habilitados 370. De ellos votaron 255, lo que equivale a una participación del 63.59 por ciento.

El proceso electoral fue acompañado por Mateo Ortiz, de la Veeduría Distrital; Nicté Sofía Ortiz, de la Secretaría Distrital de Movilidad; Juan Camilo Castellanos Medina, Gerente de Instancias y Mecanismos de Participación del IDPAC, y Thalía Nivia, del área de Tecnologías de la Información del IDPAC.

Las Elecciones Atípicas del Consejo de la Bicicleta se convocaron con base en la Resolución 524 de 2023, teniendo en cuenta que en el proceso realizado con anterioridad las nueve localidades no contaban con el consejo acreditado y no cumplieron con el quorum de candidatos inscritos especificado en los decretos 498 de 2022 y 495 de 2019.

Los resultados de estas elecciones y los y las ganadores por localidad son los siguientes:

Antonio Nariño

Carlos Mauricio Manchola Narváez Miguel Armando León Arévalo Alejandro Esteban Moreno Lasprilla Gustavo Andrés Esquivel David Mauricio Galindo Rodríguez

La Candelaria

Yuliet Steffanía Rodríguez Cabezas Edel Zaray Ramírez León Sergio Ignacio Pinzón Neuto Alexi Norvei Osorio Ruiz José Alonso Ruda Hernández

Sumapaz

Yeison Mauricio Rico Palacios Brayan Alexander Pulido Moreno Daniel Rojas Pulido

Ciudad Bolívar

Olga Janneth Mérida Molina María Fernanda López Rodríguez Juan David Aguilar García Jeisson Enrique Tafur Moncaleano Luis Fernando Castro Cardona

Teusaquillo

María José Molina Pulido Julián Andrés Valencia Garzón Juliana Rojas Apráez Miguel Ángel Roa Palacios

Barrios Unidos

Ingrid Jasmín Rincón Pónguta Diana Carolina Pinzón Silva María Inés Briñez Villanueva Diana Carolina Lugo Bejarano Juan Alberto Gómez Pineda

Santa Fe

Édison Vladimir Lemus Muñoz Néstor Javier Sánchez Monroy Leonidas Pérez Martínez Verónica Fonseca Morales Germán Molano Ortiz

Es importante mencionar que en las localidades de Chapinero y Rafael Uribe Uribe no se logró con la inscripción mínima de candidatos y/o candidatas para realizar el proceso eleccionario. Por ese motivo, se espera que estas localidades tengan una nueva oportunidad durante la primera Jornada Única Electoral Ciudadana, estipulada en el Decreto 606 de 2023.

Las funciones de las y los elegidos para los Consejos Locales de la Bicicleta son: promover la participación ciudadana en el uso de la bicicleta y darle seguimiento y cumplimiento a la normativa, promover la seguridad vial y el uso responsable de la bicicleta y asesorar en la formulación, construcción e implementación de las políticas y planes en relación al uso de la bicicleta.

Se destaca que esta instancia de participación requiere que el consejo esté compuesto por al menos el 50 por ciento de mujeres electas como consejeras en cada localidad. El proceso electoral inició el 14 de mayo de 2024 con la convocatoria de inscripción para candidatos (as) y votantes, y culminó el 18 de julio de 2024. La subsanación de documentos candidatos (as) se realizó del 1 de julio al 8 de julio, la publicación del listado de los habilitados (as) el 10 de julio, las votaciones de 11 al 18 de julio y el escrutinio el mismo 18 de julio de 2024 a las 3:00 p.m.

Este es un proceso de elecciones atípicas y por este motivo las fechas son diferentes.

Consulta los resultados en https://www.participacionbogota.gov.co/convocatorias-y-procesos-de-eleccion-activos/elecciones-atipicas-consejos-locales-de-la-bicicleta