Petro reafirma que no se pagaron coimas al expresidente del Senado Iván Name para sacar adelante las reformas del Gobierno

–El presidente Gustavo Petro madrugó este jueves para trinar y desmentir informaciones sobre «la ruta de los 4.000 millones de pesos que habrían recibido los entonces presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, en el escándalo de corrupción de la UNGRD», según la información divulgada la noche anterior por Noticias Caracol.

«He visto este informe que recoge georreferencialmente las declaraciones de Olmedo y Snyder hechas en semanas pasadas sobre coimas al presidente del Congreso. Pero tiene una inexactitud malintencionada fundamental. El informe dice que esas coimas, que la justicia debe investigar, son para pagar las reformas del gobierno», precisa el jefe del Estado en la nota que publicó a la 1:44 a.m. en su cuenta en X desde Paris, Francia, donde acompaña a la delegación deportiva colombiana en los Juegos Olímpicos.

Y agrega: «Mentiras señores de @NoticiasCaracol, el gobierno tuvo en Name el mayor opositor, elegido por la oposición, fue una persona que fue capaz de guardar en su escritorio la reforma pensional durante 13 meses».

Además, el primer mandatario aclara que «la única de las grandes reformas que hemos logrado aprobar y para lo cual tuvimos que evitar el proceso de una conciliación bajo su presidencia», fue la Pensional.

«Prefirió que millones de viejos dejaran de tener un bono pensional solo por hacernos oposición, por su sectarismo y por su inquina personal contra mí», puntualiza el presidente Petro.

«Así que tengo que rechazar la afirmación del noticiero. Es malintencionada», anota el mandatario. «No se si el señor Name recibió o no coimas, pero de algo estoy seguro, además de su groseria permanente conmigo como presidente de la república, el senador Name actúo como un filibustero intentando destruir las reformas presentadas por mi gobierno», concluye el jefe del Estado.

El día anterior, el presidente Gustavo Petro también hizo un pronunciamiento sobre la reforma agraria.

«Si hay una reforma agraria ¿se salva la selva? ¿Los páramos?, ¿los ecosistemas?. La respuesta es sí», escribió y explicó:

«La democratización del suelo agrario tiene como consecuencia, reequilibrarnos con la naturaleza».

Además señaló que «estar contra la reforma agraria es ir directamente contra el equilibrio de la vida, incluso la animal».

Subrayó que «la ausencia de reforma agraria dejó centenares de miles de muertos en Colombia; miles de masacres. La ausencia de reforma agraria explica el porqué de la violencia en Colombia».

Y complementó: «Espero que la clase política de Córdoba esté hoy con la reforma agraria. Estar contra ese objetivo que consiguió EEUU, Europa, China, Rusia, Japón, Corea, México, llevó a una de las peores masacres de las personas y de la naturaleza en la historia del país. Córdoba fue uno de los peores ejemplos».

«Ojalá Córdoba sea hoy ejemplo, como quiso que fuera Juana Julia Guzmán, el Boche y Vicenzo Ádamo. Miles de campesinos masacrados lo piden. La paz lo exige», concluyó el mandatario.

Por otro lado, Petro reiteró las razones por las cuales se opone a la reimplantación de los días sin IVA:

«Es simple, si usted no cobra IVA por los productos importados, usted acaba con la producción nacional, destruye el trabajo nacional sin ninguna contraprestación.

No creo, como piensa el centro democrático que debamos entregar el trabajo nacional sin contraprestación alguna.

Ya le quitaron en buena parte a las carboneras y petroleras extranjeras los impuestos al permitir la deducción de las regalías en el impuesto de renta, regalías que son un derecho de la nación.

No le regalen el trabajo nacional al mercado extranjero».