Gobierno de México afirma que no intervino en la captura de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán, cabecillas del Cártel de Sinaloa

–El Gobierno mexicano reveló este viernes que no participó en la «detención o entrega» de Ismael Zambada, alias ‘El Mayo’ y Joaquín Guzmán López (uno de los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán), los cabecillas del Cártel de Sinaloa que desde la víspera se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

«Hemos colaborado con ellos (las autoridades de EE.UU.) en procesos de extradición en otros casos. A la pregunta de si participamos en esta detención: no», explicó la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

También advirtió que el Gobierno de EE.UU. tendrá que explicar si los jefes del Cártel de Sinaloa se entregaron o fueron capturados, porque hasta el momento las autoridades mexicanas no tienen esa información.



La funcionaria participó en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador para ofrecer detalles de un operativo que provocó una conmoción debido a la importancia de los detenidos en el mapa del crimen organizado en México y a escala internacional.



Rodríguez reconoció que la noticia la sorprendió «como a todos», aunque insistió en que hay una relación permanente con EE.UU. en materia de lucha contra el narcotráfico.

«Vamos a seguir trabajando con EE.UU., la relación con el Gobierno es de mucha colaboración», respondió al ser cuestionada de manera insistente por la falta de precisiones de ese país en torno a la detención.

A photo of legendary Mexican drug trafficker Ismael “El Mayo” Zambada after his spectacular arrest in the United States.

A former associate of El Mayo confirmed that’s him in the photo. pic.twitter.com/V0Jd9z3c7k

— Drazen Jorgic (@Draz_DJ) July 26, 2024