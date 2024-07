Juegos Olímpicos: Apertura simplemente espectácular, aquí un vistazo a lo vivido en París

–La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París-2024 se cumplió en la capital francesa este viernes, con el río Sena como escenario inédito de un desfile de 6.500 atletas participantes en el evento deportivo planetario.

El acto comenzó a las 19H30 locales (17H30 GMT) con la retransmisión de una película protagonizada por el cómico local Jamel Debbouze y el exfutbolista Zinédine Zidane en el Estadio de Francia, y 10 minutos más tarde una embarcación con la delegación griega dio inicio al tradicional desfile de los deportistas.

Hacia las 19H40 locales (17H40 GMT) se abrió un muro de agua bajo el puente de Austerlitz, liberando el paso a esta embarcación, la primera de las 85 que deben transportar a los cerca de 6.500 participantes en el desfile hasta Trocadero.

Quel bonheur que cette image du pont d’Austerlitz fasse le tour du monde

Ce soir, c’était un message de paix, de rassemblement et d’accueil du monde.

Une France ?? fière de son histoire et de sa culture et capable d’audace et de folie.

J’?? Paris, ville de l’amour. pic.twitter.com/P0p0FZMSPV

